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гостиницы. Показал вечерний Бангкок. Рассказал много интересного. Накормил вкусно и без очередей и толкучки. Отвез туда, куда нам было нужно. Экскурсия не утомительна и очень интересна. Нам очень понравилось! Рекомендую. Если еще раз будем в Бангкоке, с удовольствием воспользуемся услугами Дмитрия ещё раз.