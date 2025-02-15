3.5 часа
Индивидуальная
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
«В программу включено всё: транспорт, услуги гида, дегустация блюд по программе»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $300 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Не ВИНОватая я»: экскурсия на винодельню
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на винодельню Gran Monte. Дегустация, прогулка по виноградникам и посещение старинного храма ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Monte и дегустация четырёх сортов вин в сопровождении сыра и крекеров»
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
4 часа
Билеты
Магия вечернего Бангкока
Вечерний Бангкок оживает: миллионы огней, храм Лежащего Будды, Китайский квартал и легендарная Каосан роад. Ощутите магию города в лучах заката
Начало: В лобби отеля
«Торговый центр Iconsiam и дегустация традиционной тайской кухни»
8 мар в 13:00
9 мар в 13:00
$256 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 февраля 2025Всё было замечательно! Очень интересно, вкусно и ярко Дмитрий- молодец!
- ЛЛариса17 января 2025Жаль, что нельзя поставить 10+!!! Экскурсия огонь! Сами бы в такие места не добрались. Дмитрий прекрасный рассказчик. Забрал нас из
- VValeria16 января 2025Прекрасный организатор, интересный собеседник. Все четко и понятно.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Дегустационные туры»
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