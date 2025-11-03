Мои заказы

Бангкок: яркие места города (все билеты включены)

Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Экскурсия по Бангкоку предлагает посетить Королевский дворец, Храм Изумрудного Будды и Храм Лежащего Будды. Гид расскажет о тайской культуре и традициях, а также покажет исторические каналы и рынок цветов. Все билеты включены, что делает путешествие комфортным и увлекательным. Гид с отличным знанием русского языка и чувством юмора обеспечит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь и откройте для себя сердце тайской культуры
5 причин купить этот билет

  • 🏯 Посещение знаковых мест
  • 🎟️ Все билеты включены
  • 🛶 Прогулка по каналам
  • 🌺 Рынок цветов
  • 🗣️ Русскоязычный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бангкока - с ноября по январь, когда погода комфортная и сухая, а температура позволяет наслаждаться прогулками. В феврале и июне также можно насладиться городом, хотя может быть немного жарче. В сентябре возможны дожди, но это время менее загружено туристами, что позволяет спокойно изучать город. В остальные месяцы тоже можно посетить Бангкок, но стоит быть готовым к жаре и влажности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)© Василий
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)© Василий
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)© Василий
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Храм Лежащего Будды

Описание билета

  • Королевский дворец — пожалуй, самая красивая и яркая локация в стране
  • Храм Изумрудного Будды — главная святыня Таиланда
  • Храм Лежащего Будды с гигантской статуей Будды
  • Прогулка на лодке по историческим каналам и кормление сомов
  • Ароматный рынок цветов с огромным количеством растений для подношений и религиозных ритуалов

Расскажу об истории Таиланда, культуре, традициях, обычаях, верованиях, гаданиях и многом другом — подстроюсь под ваши интересы и пожелания.

Организационные детали

  • На территории храмов экскурсии проводит тайский лицензированный гид с отличным знанием русского языка и прекрасным чувством юмора
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — около 300 батов за чел.
  • Дресс-код при посещении храмов — длинные юбки и закрытые плечи. При входе можно будет купить соответствующую одежду за 100 батов

Василий
Василий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 14 туристов
Добро пожаловать! Меня зовут Василий - русский гид, живущий в Бангкоке с тайской семьёй, и с 2011 года провожу авторские экскурсии. Знаю тайский язык, местную культуру, традиции, скрытые уголки города и
настоящую тайскую жизнь, которую не покажут в путеводителях. Мои программы подойдут всем - от тех, кто впервые в Бангкоке, до опытных путешественников, желающих увидеть город с другой стороны. Есть дневные и вечерние маршруты: от атмосферных прогулок по яркому ночному Бангкоку до спокойных семейных туров с интересными моментами для детей - можно, например, покормить рыбок или посмотреть что-то необычное. Я делаю экскурсии живыми, насыщенными и доступными для всех - чтобы было интересно и взрослым, и детям, и тем, кто любит факты, и тем, кто хочет просто прочувствовать город. Всё по-настоящему. Без шоу и туристической мишуры. Гуляем, смотрим, впитываем. Как будто с другом, который здесь давно живёт, говорит по-тайски и знает, куда стоит заглянуть.

Отзывы и рейтинг

Татьяна
Татьяна
3 ноя 2025
Выбрали Василия для глубокого знакомства с Бангкоком и ни разу не пожалели. Сразу после бронирования Василий связался со мной по watsapp, ответил на все интересующие меня вопросы, и в итоге
мы забронировали сразу 2 экскурсии: одна по вечернему Бангкоку в день приезда, а вторая на следующее утро по основным достопримечательностям. Экскурсию по вечернему Бангкоку Василий проводил лично. Мы остались в полном восторге! Именно благодаря ему мы смогли почувствовать и полюбить это удивительный город. Василий обладает очень глубокими знаниями, хорошо понимает и любит культуру Таиланда. Мы посетили не только исторические достопримечательности и некоторые храмы, но и китайский квартал с его потрясающе колоритным ночным рынком, рынок цветов,улицу Кхао Сан, где не только прогулялись, но и посидели в кафе. Василий потрясающе организовал наше передвижение по городу. Мы перемешались на такси, на мотоцикле, на колоритных тук-туках. На следующий день нашим вторым гидом была очаровательная Пикник. С ней мы посетили Королевский дворец, храмы Изумрудного и лежачего Будды, покатались на лодке вдоль Бангкока, посмотрели огромных варанов, увидели огромную статую сидящего Будды, покормили сомиков. Пикник очень старалась, чтобы нам все понравилось, за что ей большое спасибо. В целом мы остались очень довольны, получили массу интересной информации и с удовольствием вернёмся в Таиланд.

М
Марина
15 сен 2025
Приятные и знающие гид и его помощница. Спасибо!
Г
Галина
21 авг 2025
Василия мы не видели, экскурсию проводил местный экскурсовод с очень плохим русским языком! Он имеет лицензию, но это не значит, что знает историю страны, города и т. д. Просто пройтись
по цветочному базару я и сама могу, а вот узнать что то интересное- почему, когда и для чего все это возникло, я нанимаю гида. В этот раз ну вообще не повезло, можно сказать кинули. Считаю; что Василий дает ложную рекламу этой экскурсии, рекламируя себя как гида, но не работает сам. Удивлена, что такая компания как Triester, позволяет такое не профессиональное поведение

Василий
Василий
Ответ организатора:
Галина, спасибо за ваш комментарий. Действительно, экскурсия была заказана менее чем за сутки до начала, и лично сопровождать вас в
тот день я не мог. Поэтому с вами работал мой тайский коллега с лицензией, но я также признаю, что его русский язык не идеален.

Я всегда стараюсь, чтобы мои гости получали максимум впечатлений, поэтому на следующий день мы встретились снова, и я лично провёл для вас другую экскурсию бесплатно. Очень рад, что она вам понравилась и мы с вами расстались на приятной ноте и в хороших отношениях 🙏

Прошу по возможности заказывать экскурсии чуть заранее, чтобы я мог всё организовать на самом высоком уровне.

А
Аделина
23 июл 2025
Мы провели замечательный день в Бангкоке с тайским русскоговорящим гидом 🤗 Было очень легко и интересно, было здорово побывать в таких красивых храмах, прокатиться на лодке по столь эклектичному Бангкоку 🥰
И
Ирина
19 июн 2025
Супер, очень понравилась экскурсия. Василий всё быстро организовал, без проблем (18 июня в 22:00 я прилетела в Бангкок и решила посмотреть город, написала на сайте, а в 09:00 19 июня
уже поехала на экскурсию). Пикник очень много интересного рассказала про страну и религию, историю, культуру, народ, про Бангкок. Время пролетело быстро, не хотелось расставаться с таким милым, умным, добрым, весёлым и при этом очень мудрым Гидом. Отлично провела время. Благодарю всей душой🙏

