Экскурсия по Бангкоку предлагает посетить Королевский дворец, Храм Изумрудного Будды и Храм Лежащего Будды. Гид расскажет о тайской культуре и традициях, а также покажет исторические каналы и рынок цветов. Все билеты включены, что делает путешествие комфортным и увлекательным. Гид с отличным знанием русского языка и чувством юмора обеспечит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь и откройте для себя сердце тайской культуры
5 причин купить этот билет
- 🏯 Посещение знаковых мест
- 🎟️ Все билеты включены
- 🛶 Прогулка по каналам
- 🌺 Рынок цветов
- 🗣️ Русскоязычный гид
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бангкока - с ноября по январь, когда погода комфортная и сухая, а температура позволяет наслаждаться прогулками. В феврале и июне также можно насладиться городом, хотя может быть немного жарче. В сентябре возможны дожди, но это время менее загружено туристами, что позволяет спокойно изучать город. В остальные месяцы тоже можно посетить Бангкок, но стоит быть готовым к жаре и влажности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм Лежащего Будды
Описание билета
- Королевский дворец — пожалуй, самая красивая и яркая локация в стране
- Храм Изумрудного Будды — главная святыня Таиланда
- Храм Лежащего Будды с гигантской статуей Будды
- Прогулка на лодке по историческим каналам и кормление сомов
- Ароматный рынок цветов с огромным количеством растений для подношений и религиозных ритуалов
Расскажу об истории Таиланда, культуре, традициях, обычаях, верованиях, гаданиях и многом другом — подстроюсь под ваши интересы и пожелания.
Организационные детали
- На территории храмов экскурсии проводит тайский лицензированный гид с отличным знанием русского языка и прекрасным чувством юмора
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — около 300 батов за чел.
- Дресс-код при посещении храмов — длинные юбки и закрытые плечи. При входе можно будет купить соответствующую одежду за 100 батов
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 14 туристов
Добро пожаловать! Меня зовут Василий - русский гид, живущий в Бангкоке с тайской семьёй, и с 2011 года провожу авторские экскурсии. Знаю тайский язык, местную культуру, традиции, скрытые уголки города иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
3 ноя 2025
Выбрали Василия для глубокого знакомства с Бангкоком и ни разу не пожалели. Сразу после бронирования Василий связался со мной по watsapp, ответил на все интересующие меня вопросы, и в итоге
М
Марина
15 сен 2025
Приятные и знающие гид и его помощница. Спасибо!
Г
Галина
21 авг 2025
Василия мы не видели, экскурсию проводил местный экскурсовод с очень плохим русским языком! Он имеет лицензию, но это не значит, что знает историю страны, города и т. д. Просто пройтись
Василий
Ответ организатора:
Галина, спасибо за ваш комментарий. Действительно, экскурсия была заказана менее чем за сутки до начала, и лично сопровождать вас в
А
Аделина
23 июл 2025
Мы провели замечательный день в Бангкоке с тайским русскоговорящим гидом 🤗 Было очень легко и интересно, было здорово побывать в таких красивых храмах, прокатиться на лодке по столь эклектичному Бангкоку 🥰
И
Ирина
19 июн 2025
Супер, очень понравилась экскурсия. Василий всё быстро организовал, без проблем (18 июня в 22:00 я прилетела в Бангкок и решила посмотреть город, написала на сайте, а в 09:00 19 июня
