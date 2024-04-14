Айкон Сиам – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Айкон Сиам» в Бангкоке, цены от $109. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Новая классика современного Бангкока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Это Бангкок
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
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    узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение. Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны. Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!

  • R
    Rodion
    7 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Это Бангкок
    Экскурсия очень понравилась Особое спасибо Тимуру Рекомендую!!! 🌞
    Экскурсия очень понравилась
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Это Бангкок
    Гид у нас был Виталий. Отличная экскурсия. Не перегружена. Очень удобно и интересно. За короткое время посмотреть столько мест. Рекомендую.
  • Л
    Леонид
    27 декабря 2023
    Новая классика современного Бангкока
    Мы сделали с Еленой две экскурсии: Ночной Бангкок и дневная по Бангкоку. Об эксурсиях: это было самое правильное решение довериться
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    человеку, который знает что именно стоит посмотреть в Таиланде и умеет это грамотно преподнести. Без Елены мы бы не увидели и десятой части. Теперь о человеке: Елена - грамотный эксурсовод, очень отзывчивая и приятная собеседница. Со времени заказа, она всё время была с нами на связи, обсуждали все ньюансы предстоящей поездки, она очень внимательно прислушалась к нашим предпочтениям и построила индивидуальный план экскурсий, который отвечал нашим ожиданиям и позволил максимально целесообразно вместить всё это в очень сжатое время нашего пребывания в Бангкоке. Кроме самих экскурсий, Елена на протяжении всего нашего пребывания в Таиланде помогала нам бытовыми советами. Без неё эта поездка не была бы такой полноценной! Леночка, спасибо Вам огромное от меня и от Миры за прекрасно проведённое время и за массу впечатлений! Будем на связи! Надеюсь ещё встретимся в Таиланде!

  • Н
    Никита
    24 ноября 2023
    Новая классика современного Бангкока
    Искренне благодарим Елену за экскурсию по Бангкоку! Елена провела экскурсию с учетом наших индивидуальных пожеланий, а также быстро перестроила маршрут
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    из-за перемены погоды (пошёл сильный дождь), благодаря чему мы не потеряли время, и посетили практически все запланированные локации. Она прекрасно владеет историческим материалом, при этом знакомит вас с ним интересно и захватывающе. Кроме того, Елена дала нам много советов по самостоятельному знакомству с городом и просто по комфортному пребыванию в Бангкоке. Однозначно рекомендуем Елену в качестве гида по Бангкоку!

  • П
    Полина
    2 ноября 2023
    Новая классика современного Бангкока
    Елена отличный, образованный, воспитанный и внимательный гид Определенно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Айкон Сиам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с Бангкоком в мини-группе
  2. Новая классика современного Бангкока
  3. Это Бангкок
  4. Бангкок: приключения в городе ангелов
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Айкон Сиам" можно забронировать 4 экскурсии от 109 до 200. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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