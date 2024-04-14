1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Индивидуальная
10 часов
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей14 апреля 2024Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
- RRodion7 апреля 2024Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия очень понравилась Особое спасибо Тимуру Рекомендую!!! 🌞
- ТТатьяна9 января 2024Гид у нас был Виталий. Отличная экскурсия. Не перегружена. Очень удобно и интересно. За короткое время посмотреть столько мест. Рекомендую.
- ЛЛеонид27 декабря 2023Мы сделали с Еленой две экскурсии: Ночной Бангкок и дневная по Бангкоку. Об эксурсиях: это было самое правильное решение довериться
- ННикита24 ноября 2023Искренне благодарим Елену за экскурсию по Бангкоку! Елена провела экскурсию с учетом наших индивидуальных пожеланий, а также быстро перестроила маршрут
- ППолина2 ноября 2023Елена отличный, образованный, воспитанный и внимательный гид Определенно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Айкон Сиам»
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