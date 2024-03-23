Что вас ожидает

Посещение Храма Золотой горы, где раскроется красота исторического святилища с золотой ступой, в которой хранится прах Будды.

Прогулка на лодке, открывающая завораживающие виды города с водной стороны.

Погружение в мир морских глубин в одном из крупнейших океанариумов Юго-Восточной Азии, где мы увидим экзотических морских животных.

Восхождение на обзорную площадку в Сиам Сквер для наслаждения панорамами Бангкока.

Прогулка по парку Люмпини — самому большому городскому оазису, где можно отдохнуть на природе и встретить варанов.

Завершение дня в отеле Байок Скай, с ужином на смотровой площадке на 84 этаже, где нас ждёт восхитительный вид на ночной город.

Организационные детали