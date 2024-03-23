Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Исследуйте Бангкок в компании профессионального гида, который проведет вас через самые захватывающие достопримечательности города.
Начните с восхождения на Храм Золотой горы, где вы сможете ощутить дух истории и культуры, продолжите ваше приключение с прогулки на лодке по реке, открывающей неповторимые виды Бангкока.
Посетите океанариум, где ждут встречи с удивительным подводным миром, и закончите ваш день на высоте птичьего полета, наслаждаясь ужином на смотровой площадке Байок Скай с панорамным видом на огни большого города
Начните с восхождения на Храм Золотой горы, где вы сможете ощутить дух истории и культуры, продолжите ваше приключение с прогулки на лодке по реке, открывающей неповторимые виды Бангкока.
Посетите океанариум, где ждут встречи с удивительным подводным миром, и закончите ваш день на высоте птичьего полета, наслаждаясь ужином на смотровой площадке Байок Скай с панорамным видом на огни большого города
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$255
|Дети 4-14 лет
|$160
|Дети до 3 лет
|$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Посещение Храма Золотой горы, где раскроется красота исторического святилища с золотой ступой, в которой хранится прах Будды.
Прогулка на лодке, открывающая завораживающие виды города с водной стороны.
Погружение в мир морских глубин в одном из крупнейших океанариумов Юго-Восточной Азии, где мы увидим экзотических морских животных.
Восхождение на обзорную площадку в Сиам Сквер для наслаждения панорамами Бангкока.
Прогулка по парку Люмпини — самому большому городскому оазису, где можно отдохнуть на природе и встретить варанов.
Завершение дня в отеле Байок Скай, с ужином на смотровой площадке на 84 этаже, где нас ждёт восхитительный вид на ночной город.
Организационные детали
- Программа предполагает поездки на метро и тук-туке.
- В стоимость всё включено: общественный транспорт, входные билеты, смотровые площадки, ужин.
- Ужин проходит в формате шведского стола с безалкогольными напитками.
- По желанию можно добавить в программу шопинг в торговом центре Siam Paragon.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 16 туристов
Здравствуйте, я профессиональный гид в Бангкоке, увлечённый его богатой историей и культурой. Мои экскурсии идеально подойдут тем, кто стремится к глубокому пониманию города. С радостью раскрою вам великолепие и многообразие тайской столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
23 мар 2024
Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
Л
Лилия
9 мар 2024
Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам возможность побывать на всей 8-ми часовой программе экскурсии, но Дмитрий очень грамотно сформировал схему посещения достопримечательностей Бангкока и теперь мы с большим удовольствием вспоминаем этот день.
Игорь
26 фев 2024
Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
Т
Тамара
25 фев 2024
Бангкок прекрасен. Дмитрий, как гид, профессионал и, как человек, замечательный. Провела незабываемый день в Бангкоке.
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