Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Индивидуальная экскурсия в Бангкоке

Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства

5
4 отзыва
Исследуйте Бангкок в компании профессионального гида, который проведет вас через самые захватывающие достопримечательности города.

Начните с восхождения на Храм Золотой горы, где вы сможете ощутить дух истории и культуры, продолжите ваше приключение с прогулки на лодке по реке, открывающей неповторимые виды Бангкока.

Посетите океанариум, где ждут встречи с удивительным подводным миром, и закончите ваш день на высоте птичьего полета, наслаждаясь ужином на смотровой площадке Байок Скай с панорамным видом на огни большого города
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$255
Дети 4-14 лет$160
Дети до 3 лет$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Посещение Храма Золотой горы, где раскроется красота исторического святилища с золотой ступой, в которой хранится прах Будды.
Прогулка на лодке, открывающая завораживающие виды города с водной стороны.
Погружение в мир морских глубин в одном из крупнейших океанариумов Юго-Восточной Азии, где мы увидим экзотических морских животных.
Восхождение на обзорную площадку в Сиам Сквер для наслаждения панорамами Бангкока.
Прогулка по парку Люмпини — самому большому городскому оазису, где можно отдохнуть на природе и встретить варанов.
Завершение дня в отеле Байок Скай, с ужином на смотровой площадке на 84 этаже, где нас ждёт восхитительный вид на ночной город.

Организационные детали

  • Программа предполагает поездки на метро и тук-туке.
  • В стоимость всё включено: общественный транспорт, входные билеты, смотровые площадки, ужин.
  • Ужин проходит в формате шведского стола с безалкогольными напитками.
  • По желанию можно добавить в программу шопинг в торговом центре Siam Paragon.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Иван
23 мар 2024
Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
Л
9 мар 2024
Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам возможность побывать на всей 8-ми часовой программе экскурсии, но Дмитрий очень грамотно сформировал схему посещения достопримечательностей Бангкока и теперь мы с большим удовольствием вспоминаем этот день.
Игорь
26 фев 2024
Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
Т
25 фев 2024
Бангкок прекрасен. Дмитрий, как гид, профессионал и, как человек, замечательный. Провела незабываемый день в Бангкоке.

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