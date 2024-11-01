Трансфер из аэропорта Бангкока в отель или в обратном направлении

Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бангкоке поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.

Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортабельные автомобили
  • 🛬 Встреча с табличкой
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 🌐 Англоговорящий водитель
  • 📞 Поддержка 24/7
    • Трансфер из аэропорта Бангкока в отель или в обратном направлении
    Трансфер из аэропорта Бангкока в отель или в обратном направлении
    Трансфер из аэропорта Бангкока в отель или в обратном направлении
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 08:00

    Описание трансфер

    Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

    Что вас ожидает

    Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Поможем с багажом и отвезём в отель за фиксированную стоимость.

    Организационные детали

    • Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту
    • Бесплатная отмена возможна за 48 часов до даты трансфера или менее, если рейс перенесли или отменили
    • Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City, Toyota Prius или Hyundai Accent
    • Пожалуйста, при бронировании укажите ваши имя и фамилию, номер и дату рейса, название отеля, количество человек и багажа
    • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
    • В стоимость входит 1 час ожидания после приземления рейса
    • Стоимость действительна при поездке в центр города и может измениться в зависимости от адреса назначения
    • По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества гостей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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