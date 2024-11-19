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искали! Давно хотели побывать в Азии, и этот тур открыл нам её со всех сторон. Это было максимально интересное путешествие. Азия – совершенно другой мир - мы прикоснулись к абсолютно непохожей культуре, которая вызвала и восторг, и непонимание одновременно. Тур очень насыщенный и объемный по информации и локациям. Не представляем, какой это огромный труд организаторов – за что им большое спасибо! Все заботы и «головные боли» организаторы взяли на себя – билеты, транспорт, сим-ки, бронирования (отмечу тут, что отели достаточно комфортабельные), билеты на локации, время посещения локаций. Такой тур точно сложно составить самим, не зная всех тонкостей. Нашим гидом был Виктор – с ним всегда ощущали себя безопасно и комфортно. Спасибо, Виктор, за твое спокойствие и терпение!