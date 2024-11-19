15 дней
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
«Сегодня вас ждут головокружительные виды со смотровой площадки телебашни Менара, а ещё полюбуемся дворцом султана Абдул-Самада и увидим старейшую в городе мечеть Масджид-Джаме»
5 апр в 10:00
3 мая в 10:00
$2475 за человека
2 дня 16 часов
Бали: на остров чудес (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
«А легендарный храм Пура Лухур Улувату, возвышающийся на скале, откроет вам незабываемый вид на закат и станет духовным акцентом путешествия»
Расписание: Ежедневно согласно календарю.
8 фев в 02:00
9 фев в 02:00
39 489฿ за человека
9 дней
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
«Первым делом побываем в храме Бантей Чма и рассмотрим барельефы, изображающие религиозные и бытовые сцены»
8 фев в 10:00
15 ноя в 10:00
$1600 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВадим19 ноября 2024Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Святые места»
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