Расслабленный отпуск в Паттайе с отелем 4* и лёгкими прогулками (мини-группа)
Остров Принцессы, сад Нонг Нуч, зоопарк Кхао Кхео и много пляжного отдыха
Суета Паттайи останется за порогом вашего отеля.
Здесь, чуть вдали от людных баров, только тень пальм, прохлада бассейнов, аромат тропических цветов и море в двух шагах.
У вас будет много свободных дней, читать дальшеуменьшить
чтобы вдоволь насладиться щедрым тайским солнцем, а также несколько видовых выездов. Вы отдохнёте на острове Принцессы — белизна песка и лазурь бухты тут не уступают мальдивским. Насладитесь буйством красок, затерявшись среди орхидей, кактусов, бонсаи сада Нонг Нуч. И понаблюдаете за фламинго, жирафами, слонами и другими обитателями зоопарка Кхао Кхео.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем приобретать авиабилеты после подтверждения тура организатором. Оптимальный аэропорт прилёта — Бангкок (Suvarnabhumi Airport).
Встретим вас у аэропорта Бангкока и доставим в Паттайю. После заселения будет время для отдыха, а вечером прогуляемся по району Пратамнак.
2 день
Остров Принцессы
Отправимся на встречу с белоснежным песком и лазурными волнами. Будем купаться, загорать, наслаждаться уединением и видами.
3 день
Свободный день
Время для самостоятельного отдыха на пляже или прогулок по городу.
4 день
Тропический сад Нонг Нуч
Здесь среди экзотической зелени рассыпаны скульптуры животных и птиц, буддийские пагоды и даже копия Стоунхенджа. Рассмотрим орхидеи, кактусы, бонсаи, папоротники и понаблюдаем за слонами.
5 день
Зоопарк Кхао Кхео
Это дом более 8000 животных, которые живут не в клетках, а в открытых просторных вольерах. Понаблюдаем за жирафами, тиграми, слонами, львами практически в естественной среде обитания.
6 день
Свободный день
Впереди — целый день для релакса на пляже или у бассейна и променада по набережной.
7 день
Свободный день
Финальные мгновения для ровного загара.
8 день
Свободный день
Напоследок рекомендуем заглянуть за сувенирами в торговые центры и на рынки, а вечером проводить закат на берегу.
9 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту Бангкока и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
За одного при 2- или 3-местном размещении
93 000 ₽
1-местное проживание
125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту
Сопровождение организатором
Все входные билеты и экскурсии по программе
Консультационная поддержка до и во время тура
Что не входит в цену
Билеты в Бангкок и обратно в ваш город
Обеды, ужины
1-местное проживание, повышение категории номера
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бангкока, 10:00
Завершение: Аэропорт Бангкока, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы создаём туры, чтобы открывать мир и делиться этим опытом.
Я родился на острове Ольхон — в сердце Байкала, и с детства живу в атмосфере приключений. Уже посетил 23 страны, организовал читать дальшеуменьшить
более 100 туров и познакомил с миром свыше 600 человек.
Наша команда — это люди, влюблённые в путешествия. Мы делаем только те маршруты, в которые сами хотим отправиться, и вкладываем в них душу. От спокойного отдыха до экспедиций — мы подберём формат под любой запрос.
Я выбираю путешествовать с единомышленниками — и буду рад видеть вас среди них. Мы ценим позитив и создаём не просто поездки, а настоящее сообщество.
Тур входит в следующие категории Бангкока
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