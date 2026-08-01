Мои заказы

Расслабленный отпуск в Паттайе с отелем 4* и лёгкими прогулками (мини-группа)

Остров Принцессы, сад Нонг Нуч, зоопарк Кхао Кхео и много пляжного отдыха
Суета Паттайи останется за порогом вашего отеля.

Здесь, чуть вдали от людных баров, только тень пальм, прохлада бассейнов, аромат тропических цветов и море в двух шагах.

У вас будет много свободных дней,
читать дальшеуменьшить

чтобы вдоволь насладиться щедрым тайским солнцем, а также несколько видовых выездов. Вы отдохнёте на острове Принцессы — белизна песка и лазурь бухты тут не уступают мальдивским. Насладитесь буйством красок, затерявшись среди орхидей, кактусов, бонсаи сада Нонг Нуч. И понаблюдаете за фламинго, жирафами, слонами и другими обитателями зоопарка Кхао Кхео.

Расслабленный отпуск в Паттайе с отелем 4* и лёгкими прогулками (мини-группа)
Расслабленный отпуск в Паттайе с отелем 4* и лёгкими прогулками (мини-группа)
Расслабленный отпуск в Паттайе с отелем 4* и лёгкими прогулками (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем приобретать авиабилеты после подтверждения тура организатором. Оптимальный аэропорт прилёта — Бангкок (Suvarnabhumi Airport).

Вам понадобятся:
• Загранпаспорт
• Купальные принадлежности
• Лёгкая одежда
• Головной убор
• Солнцезащитные очки и крем
• Удобная обувь
• Индивидуальные лекарства
• Повербанк

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Таиланд

Встретим вас у аэропорта Бангкока и доставим в Паттайю. После заселения будет время для отдыха, а вечером прогуляемся по району Пратамнак.

Добро пожаловать в ТаиландДобро пожаловать в Таиланд
2 день

Остров Принцессы

Отправимся на встречу с белоснежным песком и лазурными волнами. Будем купаться, загорать, наслаждаться уединением и видами.

Остров ПринцессыОстров ПринцессыОстров Принцессы
3 день

Свободный день

Время для самостоятельного отдыха на пляже или прогулок по городу.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Тропический сад Нонг Нуч

Здесь среди экзотической зелени рассыпаны скульптуры животных и птиц, буддийские пагоды и даже копия Стоунхенджа. Рассмотрим орхидеи, кактусы, бонсаи, папоротники и понаблюдаем за слонами.

Тропический сад Нонг НучТропический сад Нонг НучТропический сад Нонг Нуч
5 день

Зоопарк Кхао Кхео

Это дом более 8000 животных, которые живут не в клетках, а в открытых просторных вольерах. Понаблюдаем за жирафами, тиграми, слонами, львами практически в естественной среде обитания.

Зоопарк Кхао КхеоЗоопарк Кхао КхеоЗоопарк Кхао Кхео
6 день

Свободный день

Впереди — целый день для релакса на пляже или у бассейна и променада по набережной.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Свободный день

Финальные мгновения для ровного загара.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Свободный день

Напоследок рекомендуем заглянуть за сувенирами в торговые центры и на рынки, а вечером проводить закат на берегу.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту Бангкока и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2- или 3-местном размещении93 000 ₽
1-местное проживание125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение организатором
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Консультационная поддержка до и во время тура
Что не входит в цену
  • Билеты в Бангкок и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание, повышение категории номера
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бангкока, 10:00
Завершение: Аэропорт Бангкока, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы создаём туры, чтобы открывать мир и делиться этим опытом. Я родился на острове Ольхон — в сердце Байкала, и с детства живу в атмосфере приключений. Уже посетил 23 страны, организовал
читать дальшеуменьшить

более 100 туров и познакомил с миром свыше 600 человек. Наша команда — это люди, влюблённые в путешествия. Мы делаем только те маршруты, в которые сами хотим отправиться, и вкладываем в них душу. От спокойного отдыха до экспедиций — мы подберём формат под любой запрос. Я выбираю путешествовать с единомышленниками — и буду рад видеть вас среди них. Мы ценим позитив и создаём не просто поездки, а настоящее сообщество.

Тур входит в следующие категории Бангкока

Похожие туры на «Расслабленный отпуск в Паттайе с отелем 4* и лёгкими прогулками (мини-группа)»

Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
15 дней
12 отзывов
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
7 ноя в 08:00
12 дек в 08:00
$2706 за человека
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
14 дней
18 отзывов
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
222 200 ₽ за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Музыкальные теплоходы
Круизы
12 дней
1 отзыв
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
19 ноя в 11:00
1 дек в 11:00
$2900 за человека
Тайская сказка: персональный мини-тур по увлекательным локациям с проживанием в спа-отеле
На машине
2 дня
Тайская сказка: персональный мини-тур по увлекательным локациям с проживанием в спа-отеле
Заглянуть в питомник львов и Зеркальный храм, посетить долину Аватар и древний город Лобури
Начало: Ваш отель в Паттайе или Бангкоке, 7:30 или другое ...
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $750 за всё до 2 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бангкоке
Все туры из Бангкока
93 000 ₽ за человека