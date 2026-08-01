Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
«Утром отправляемся в знаменитый Сингапурский зоопарк»
19 ноя в 11:00
1 дек в 11:00
$2900 за человека
Большое персональное путешествие по северу Таиланда: Бангкок и Чиангмай
Прокатиться на лайнере, посетить самобытную деревню, заняться йогой и боксом и покормить слонов
Начало: Бангкок, ваш отель или аэропорт, 9:00
«Здесь о слонах заботятся и создают безопасные условия»
21 авг в 09:00
29 авг в 09:00
$3177 за человека
Расслабленный отпуск в Паттайе с отелем 4* и лёгкими прогулками (мини-группа)
Остров Принцессы, сад Нонг Нуч, зоопарк Кхао Кхео и много пляжного отдыха
Начало: Аэропорт Бангкока, 10:00
«И понаблюдаете за фламинго, жирафами, слонами и другими обитателями зоопарка Кхао Кхео»
14 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
93 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Животные»
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