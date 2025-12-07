Мои заказы

Тайская сказка: персональный мини-тур по увлекательным локациям с проживанием в спа-отеле

Заглянуть в питомник львов и Зеркальный храм, посетить долину Аватар и древний город Лобури
Вы отправитесь в насыщенное небольшое путешествие по сердцу Таиланда, где природа, культура и отдых соединяются в одном маршруте.

Вас ждёт встреча с обитателями питомника львов — мощными хищниками и добродушными альпаками,
прогулка по Парку трансформеров и знакомство с экзотическими птицами и игуанами в Чайнате.

Вы увидите сверкающий Зеркальный храм и Золотой замок, а вечером отдохнёте в комфортабельном спа-отеле, где при желании можно расслабиться в соляной пещере или насладиться массажем.

Исследуете сказочную долину Аватар, побываете в таинственной пещере Пху Вай и осмотрите вековые деревья.

Завершением станет древний город Лопбури — место, где обезьяны свободно живут среди храмов и улиц и царит неповторимый дух Таиланда прошлых веков.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: головной убор, удобную обувь, одежду для посещения храмов (плечи и колени должны быть закрыты), фото- или видеокамеру, паспорт и деньги на личные расходы.

Программа тура по дням

1 день

Питомник львов, Парк трансформеров, «Чайнат», Зеркальный храм и Золотой замок

Ранним утром отправимся из Паттайи или Бангкока. Первым делом посетим питомник львов, где живут не только величественные цари зверей, но и тигры, альпаки и другие редкие животные. Далее посетим необычный Дом железного монстра — музей-скульптурный парк, собранный из металлических деталей и автофрагментов, а затем — Парк трансформеров, нас ждут огромные фигуры любимых героев, созданные из стали.

Следующая остановка — «Чайнат», крупнейший в Таиланде парк птиц. Здесь можно увидеть сотни экзотических пернатых и свободно гуляющих игуан, а пышная зелень создаёт атмосферу тропического сада. После прогулки — обед в местном ресторане.

Далее посетим Зеркальный храм — одно из самых впечатляющих чудес Таиланда. Его стены и колонны украшены мозаикой из зеркальных осколков, которые переливаются тысячами бликов. Рядом расположен Золотой замок, поражающий своим блеском и изяществом архитектуры.

К вечеру прибудем в спа-отель Avatar, где можно отдохнуть после насыщенного дня. По желанию — сеанс получасового сна в соляной пещере или расслабляющий массаж (дополнительно). Вечером — ужин и свободное время.

2 день

Долина Аватар и древний город Лопбури

После завтрака отправимся исследовать долину Аватар — природный комплекс, где величественные пейзажи сочетаются с архитектурными чудесами. Здесь мы увидим Сказочный храм и посетим загадочную пещеру Пху Вай, хранящую дух древних преданий.

После обеда нас ждёт прогулка к гигантским тысячелетним деревьям, корни которых раскинулись на десятки метров — словно живая иллюстрация силы природы. Завершением путешествия станет древний город Лопбури, известный как царство обезьян. Здесь животные свободно разгуливают по улицам, крышам и храмам, деля пространство с людьми — уникальная сцена, возможная только в Таиланде.

Возвращение в Паттайю или Бангкок вечером.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, ужин в 1-й день
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Паттайи или Бангока и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Обратите внимание: при участии более 2 человек стоимость составит $375 за каждого участника
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Паттайе или Бангкоке, 7:30 или другое время по договорённости
Завершение: Ваш отель в Паттайе или Бангкоке, около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Бангкоке
Приветствую! Меня зовут Алексей, я ваш гид в Таиланде. С 2016 года я живу и работаю здесь, помогая людям открыть Таиланд не по туристическим буклетам, а по-настоящему — живой, тёплый,
яркий, местами дикий, но всегда удивительный. Я провёл сотни экскурсий — от классических маршрутов до редких, малоизвестных мест, куда не возят стандартные туры. Знаю, где самая вкусная уличная еда, как пройти в храм, о котором никто не знает, и куда смотреть, чтобы увидеть настоящую жизнь Таиланда. Если хотите не просто съездить на остров, а прожить приключение — вы попали по адресу. Пишите, подскажу лучший маршрут под ваш вкус и бюджет. Добро пожаловать в Таиланд — я рядом!

Тур входит в следующие категории Бангкока

