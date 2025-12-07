Ранним утром отправимся из Паттайи или Бангкока. Первым делом посетим питомник львов, где живут не только величественные цари зверей, но и тигры, альпаки и другие редкие животные. Далее посетим необычный Дом железного монстра — музей-скульптурный парк, собранный из металлических деталей и автофрагментов, а затем — Парк трансформеров, нас ждут огромные фигуры любимых героев, созданные из стали.

Следующая остановка — «Чайнат», крупнейший в Таиланде парк птиц. Здесь можно увидеть сотни экзотических пернатых и свободно гуляющих игуан, а пышная зелень создаёт атмосферу тропического сада. После прогулки — обед в местном ресторане.

Далее посетим Зеркальный храм — одно из самых впечатляющих чудес Таиланда. Его стены и колонны украшены мозаикой из зеркальных осколков, которые переливаются тысячами бликов. Рядом расположен Золотой замок, поражающий своим блеском и изяществом архитектуры.

К вечеру прибудем в спа-отель Avatar, где можно отдохнуть после насыщенного дня. По желанию — сеанс получасового сна в соляной пещере или расслабляющий массаж (дополнительно). Вечером — ужин и свободное время.