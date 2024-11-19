Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
«А завершим насыщенный отпуск полным релаксом на райских пляжах Бали: будем купаться в океане и под струями водопада, получать идеальный загар и провожать невероятные закаты»
15 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
$2589 за человека
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
«Отправляемся в Азию, чтобы за один отпуск детально изучить архитектурные памятники и глубоко погрузиться в прошлое, а затем расслабиться на белоснежном пляже у Тихого океана»
15 ноя в 10:00
$1600 за человека
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Понежиться в райских бухтах, побывать в древних храмах и увидеть Ангор-Ват
Начало: Бангкок, аэропорт, время - по договорённости
«Остаток дня свободный: отдых на пляже или знакомство с окрестностями»
1 ноя в 10:00
€2030 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВадим19 ноября 2024Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Пляжи»
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