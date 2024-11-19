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Пляжи Бангкока

Найдено 3 тура в категории «Пляжи» в Бангкоке, цены от $1600. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
15 дней
1 отзыв
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
«А завершим насыщенный отпуск полным релаксом на райских пляжах Бали: будем купаться в океане и под струями водопада, получать идеальный загар и провожать невероятные закаты»
15 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
$2589 за человека
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
9 дней
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
«Отправляемся в Азию, чтобы за один отпуск детально изучить архитектурные памятники и глубоко погрузиться в прошлое, а затем расслабиться на белоснежном пляже у Тихого океана»
15 ноя в 10:00
$1600 за человека
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
16 дней
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Понежиться в райских бухтах, побывать в древних храмах и увидеть Ангор-Ват
Начало: Бангкок, аэропорт, время - по договорённости
«Остаток дня свободный: отдых на пляже или знакомство с окрестностями»
1 ноя в 10:00
€2030 за человека

Последние отзывы на туры

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    Вадим
    19 ноября 2024
    Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
    Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
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    искали! Давно хотели побывать в Азии, и этот тур открыл нам её со всех сторон. Это было максимально интересное путешествие. Азия – совершенно другой мир - мы прикоснулись к абсолютно непохожей культуре, которая вызвала и восторг, и непонимание одновременно. Тур очень насыщенный и объемный по информации и локациям. Не представляем, какой это огромный труд организаторов – за что им большое спасибо! Все заботы и «головные боли» организаторы взяли на себя – билеты, транспорт, сим-ки, бронирования (отмечу тут, что отели достаточно комфортабельные), билеты на локации, время посещения локаций. Такой тур точно сложно составить самим, не зная всех тонкостей. Нашим гидом был Виктор – с ним всегда ощущали себя безопасно и комфортно. Спасибо, Виктор, за твое спокойствие и терпение!

    Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Пляжи»

Самые популярные туры этой рубрики в Бангкоке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
  2. Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
  3. Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Пхи-Пхи
  2. Ангкор-Ват
  3. Королевский дворец
Сколько стоит тур в Бангкоке в июле 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Пляжи" можно забронировать 3 тура от 1600 до 2589. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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