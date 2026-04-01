Этот маршрут создан для тех, кто уже видел популярные места Азии и хочет большего — тишины, природы и подлинных впечатлений. За 5 дней вы отправитесь в малоизвестные районы севера Вьетнама, где горные дороги ведут к изумрудным озёрам, шумным водопадам и деревням, живущим по вековым традициям. Здесь нет массового туризма, сувенирных улиц и спешки. Только горы, реки, джунгли и люди, которые встречают гостей как друзей.

Что делает этот тур особенным

Озеро Ba Be — природная жемчужина Вьетнама, окружённая тропическими лесами Водопады Ban Gioc — одни из самых впечатляющих и фотогеничных в стране Прогулки по национальному парку, лодка по реке и подземным пещерам Ночь в традиционном доме народности Tày у воды Этническая культура, простая деревенская еда и спокойный ритм Живые впечатления вместо стандартных экскурсий

Вы проплывёте на лодке по тихой глади озера, услышите эхо в пещере Puong, почувствуете свежесть водяной пыли у Ban Gioc и проведёте вечер в доме местных жителей, где ужин готовят по семейным рецептам. Этот тур — не «галочки» в списке достопримечательностей, а настоящее путешествие с погружением. Для кого подойдёт маршрут• путешественникам, уставшим от туристических маршрутов • парам и небольшим компаниям • любителям природы, фотографии и этники • тем, кто хочет совместить Таиланд и Вьетнам в одном путешествии. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);