Ban Gioc — водопады на краю Вьетнама | 4 дня / 3 ночи

С вылетом из Бангкока и Пхукета. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Вьетнам, которого нет в стандартных экскурсиях. Север страны, горная провинция Cao Bang и водопады Ban Gioc — место, где заканчиваются туристические маршруты и начинается настоящая Азия: мощная природа, тишина, горы и каскады воды на границе двух стран. Ban Gioc — крупнейшие водопады Вьетнама и одни из самых красивых в Юго-Восточной Азии. Здесь нет толп, зато есть ощущение открытия и кадры, ради которых летят через полмира. Чем этот тур особенный• Редкое направление — 90% туристов сюда не добираются • Всё включено: перелёты, трансферы, жильё, билеты • Возможность выбрать комфорт или премиум-формат • Лодка у подножья водопадов — вы буквально касаетесь стихии • Пещера Nguom Ngao и панорамы с пагоды Truc Lam • Подходит тем, кто уже отдыхает в Таиланде и хочет новых впечатлений Что вы увидите• Многокаскадные водопады Ban Gioc с обзорных площадок и с воды • Горные дороги и перевалы Северного Вьетнама • Настоящую провинцию Cao Bang без массового туризма • Подземный мир карстовой пещеры Nguom Ngao • Ханой — живой, шумный и атмосферный Формат путешествия• Небольшие группы или индивидуально, спокойный темп, время для фото и личных впечатлений.