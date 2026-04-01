4-дневное путешествие к водопадам Ban Gioc в северном Вьетнаме — это редкий маршрут в провинцию Cao Bang с вылетом из Бангкока или Пхукета, вдали от массового туризма.
В программе — крупнейшие
В программе — крупнейшие
Описание тура
Ban Gioc — водопады на краю Вьетнама | 4 дня / 3 ночи
С вылетом из Бангкока и Пхукета. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Вьетнам, которого нет в стандартных экскурсиях. Север страны, горная провинция Cao Bang и водопады Ban Gioc — место, где заканчиваются туристические маршруты и начинается настоящая Азия: мощная природа, тишина, горы и каскады воды на границе двух стран. Ban Gioc — крупнейшие водопады Вьетнама и одни из самых красивых в Юго-Восточной Азии. Здесь нет толп, зато есть ощущение открытия и кадры, ради которых летят через полмира. Чем этот тур особенный• Редкое направление — 90% туристов сюда не добираются • Всё включено: перелёты, трансферы, жильё, билеты • Возможность выбрать комфорт или премиум-формат • Лодка у подножья водопадов — вы буквально касаетесь стихии • Пещера Nguom Ngao и панорамы с пагоды Truc Lam • Подходит тем, кто уже отдыхает в Таиланде и хочет новых впечатлений Что вы увидите• Многокаскадные водопады Ban Gioc с обзорных площадок и с воды • Горные дороги и перевалы Северного Вьетнама • Настоящую провинцию Cao Bang без массового туризма • Подземный мир карстовой пещеры Nguom Ngao • Ханой — живой, шумный и атмосферный Формат путешествия• Небольшие группы или индивидуально, спокойный темп, время для фото и личных впечатлений.
- Сопровождение гида, помощь на каждом этапе и продуманная логистика — вы отдыхаете, мы организуем всё остальное. Кому подойдёт• тем, кто ищет уникальные маршруты • любителям природы, гор и нестандартных локаций • путешественникам из Бангкока и Пхукета • парам, индивидуальным туристам, мини-группам Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Купальник, полотенце, сменную одежду;
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- Репеллент от комаров (желательно);
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- Наличные на сувениры и личные расходы. На связи • В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ханой
- Старый квартал - сердце города с узкими улочками, рынками и уличной едой
- Озеро Возвращённого меча (Hoan Kiem) - символ Ханоя
- Атмосфера вечернего города и колониальная архитектура
- Горная провинция Cao Bang
- Живописные горные дороги и перевалы Северного Вьетнама
- Рисовые долины, деревни национальных меньшинств
- Нетуристический регион с первозданной природой
- Водопады Ban Gioc
- Самые большие и впечатляющие водопады Вьетнама
- Каскады на границе Вьетнама и Китая
- Смотровые площадки с панорамными видами
- Лодочная прогулка у подножья водопадов
- Пагода Truc Lam Ban Gioc
- Буддийский храм с видом на водопады и долину
- Одна из лучших обзорных точек региона
- Пещера Nguom Ngao
- Карстовая пещера с подсветкой
- Сталактиты и сталагмиты необычных форм
- Одна из самых красивых пещер Северного Вьетнама
Что включено
- Авиаперелёт Бангкок / Пхукет ↔ Ханой
- Все трансферы по маршруту
- Проживание 3 ночи
- Услуги гида (английский / русский по запросу)
- Входные билеты и лодка у водопадов
- Питание по программе
- Вода, парковки, сборы
Что не входит в цену
- Виза во Вьетнам (если требуется)
- Личные расходы, чаевые, напитки
- Доп. питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате
- Что взять с собой
- Паспорт (или фото паспорта в телефоне)
- Купальник, полотенце, сменную одежду
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам
- Репеллент от комаров (желательно)
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
- Наличные на сувениры и личные расходы
- На связи
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры на «Затерянный Вьетнам: водопады Ban Gioc и горная провинция Cao Bang»
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
12 сен в 08:00
7 ноя в 08:00
$2706 за человека
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
222 200 ₽ за человека
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Начало: ПТТ НГВ ЛПГ, 18 Рама 2 Сои 69, Самае Дам
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
1 мая в 06:30
4500 ฿ за человека
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван - из Бангкока
Начало: 13°38’15.9 «N 100°24’20.7» E
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
1 мая в 06:00
2325 ฿
3300 ฿ за человека
26 000 ฿ за человека