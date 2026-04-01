Мои заказы

Затерянный Вьетнам: водопады Ban Gioc и горная провинция Cao Bang

4-дневное путешествие к водопадам Ban Gioc в северном Вьетнаме — это редкий маршрут в провинцию Cao Bang с вылетом из Бангкока или Пхукета, вдали от массового туризма.

В программе — крупнейшие
читать дальшеуменьшить

водопады страны, лодка у их подножия, пещера Nguom Ngao, горные панорамы и атмосферный Ханой при полностью организованной логистике.

Тур подойдёт тем, кто уже отдыхает в Таиланде и ищет уникальные природные локации в комфортном формате.

Затерянный Вьетнам: водопады Ban Gioc и горная провинция Cao Bang

Описание тура

Ban Gioc — водопады на краю Вьетнама | 4 дня / 3 ночи
С вылетом из Бангкока и Пхукета. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Вьетнам, которого нет в стандартных экскурсиях. Север страны, горная провинция Cao Bang и водопады Ban Gioc — место, где заканчиваются туристические маршруты и начинается настоящая Азия: мощная природа, тишина, горы и каскады воды на границе двух стран. Ban Gioc — крупнейшие водопады Вьетнама и одни из самых красивых в Юго-Восточной Азии. Здесь нет толп, зато есть ощущение открытия и кадры, ради которых летят через полмира. Чем этот тур особенный• Редкое направление — 90% туристов сюда не добираются • Всё включено: перелёты, трансферы, жильё, билеты • Возможность выбрать комфорт или премиум-формат • Лодка у подножья водопадов — вы буквально касаетесь стихии • Пещера Nguom Ngao и панорамы с пагоды Truc Lam • Подходит тем, кто уже отдыхает в Таиланде и хочет новых впечатлений Что вы увидите• Многокаскадные водопады Ban Gioc с обзорных площадок и с воды • Горные дороги и перевалы Северного Вьетнама • Настоящую провинцию Cao Bang без массового туризма • Подземный мир карстовой пещеры Nguom Ngao • Ханой — живой, шумный и атмосферный Формат путешествия• Небольшие группы или индивидуально, спокойный темп, время для фото и личных впечатлений.
  • Сопровождение гида, помощь на каждом этапе и продуманная логистика — вы отдыхаете, мы организуем всё остальное. Кому подойдёт• тем, кто ищет уникальные маршруты • любителям природы, гор и нестандартных локаций • путешественникам из Бангкока и Пхукета • парам, индивидуальным туристам, мини-группам Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
  • Купальник, полотенце, сменную одежду;
  • Солнцезащитный крем, головной убор, очки;
  • Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
  • Репеллент от комаров (желательно);
  • Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
  • Наличные на сувениры и личные расходы. На связи • В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
  • Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
  • Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ханой
  • Старый квартал - сердце города с узкими улочками, рынками и уличной едой
  • Озеро Возвращённого меча (Hoan Kiem) - символ Ханоя
  • Атмосфера вечернего города и колониальная архитектура
  • Горная провинция Cao Bang
  • Живописные горные дороги и перевалы Северного Вьетнама
  • Рисовые долины, деревни национальных меньшинств
  • Нетуристический регион с первозданной природой
  • Водопады Ban Gioc
  • Самые большие и впечатляющие водопады Вьетнама
  • Каскады на границе Вьетнама и Китая
  • Смотровые площадки с панорамными видами
  • Лодочная прогулка у подножья водопадов
  • Пагода Truc Lam Ban Gioc
  • Буддийский храм с видом на водопады и долину
  • Одна из лучших обзорных точек региона
  • Пещера Nguom Ngao
  • Карстовая пещера с подсветкой
  • Сталактиты и сталагмиты необычных форм
  • Одна из самых красивых пещер Северного Вьетнама
Что включено
  • Авиаперелёт Бангкок / Пхукет ↔ Ханой
  • Все трансферы по маршруту
  • Проживание 3 ночи
  • Услуги гида (английский / русский по запросу)
  • Входные билеты и лодка у водопадов
  • Питание по программе
  • Вода, парковки, сборы
Что не входит в цену
  • Виза во Вьетнам (если требуется)
  • Личные расходы, чаевые, напитки
  • Доп. питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бангкока

26 000 ฿ за человека