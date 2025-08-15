Мои заказы

Экскурсии Као Лака об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Као Лаке, цены от $340, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный тур по Као Лаку
Погрузитесь в атмосферу Пхукета с опытным гидом-журналистом. Узнайте о тайской культуре, истории и природе, посетите уникальные места и смотровые площадки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$340 за всё до 5 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
Уникальная экскурсия на Пхукет из Као-Лака: история, культура и панорамные виды ждут вас. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь гастрономией
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$560 за всё до 4 чел.
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
На машине
Прогулки на каяках
9 часов
-
10%
Водная прогулка
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Начало: На ресепшене вашего отеля
$540$600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    15 августа 2025
    Из Као-Лака - на Пхукет
    В этой экскурсии все прекрасно - если коротко - храмы, кофе, шоколад, старый город и множество храмов и смотровых площадок:)
    ⛩️Храмы
    читать дальше

    - побывали в не туристических местах, где можно почувствовать частичку культуры другой страны. Отдельно отмечу умение Игоря рассказать просто о сложном, очень понравился рассказ о Будде с последующей визуализацией в храме🤓 Завершающий храм был интересен своим спокойствием и гаданием на палочках)
    ☕ Кофейня - даже, если вы не любители данного напитка, не отказывайте себе в атмосфере и возможности чуть больше узнать об особенностях кофе, попробовать очень вкусный тайский напиток)
    🍫 Зашли на шоколадную фабрику - и это восторг, мороженное, горячий шоколад и вкусные конфеты)
    А еще прогулка по старому городу, обед в ресторане, покупка сувениров)
    Большой плюс - Игорь делает отличные фотографии, которые очень приятно посмотреть после поездки)
    Поездка организована на высоком уровне, а также была очень познавательной, с учетом познаний Игоря в истории и философии! Спасибо за прекрасный день!

  • D
    Dmitry
    31 июля 2025
    Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом
    Все было круто!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом
  2. Из Као-Лака - на Пхукет
  3. Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в сентябре 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 340 до 560 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2025 год по теме «История и архитектура», 2 ⭐ отзыва, цены от $340. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь