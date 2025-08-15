Индивидуальная
Индивидуальный тур по Као Лаку
Погрузитесь в атмосферу Пхукета с опытным гидом-журналистом. Узнайте о тайской культуре, истории и природе, посетите уникальные места и смотровые площадки
Из Као-Лака - на Пхукет
Уникальная экскурсия на Пхукет из Као-Лака: история, культура и панорамные виды ждут вас. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь гастрономией
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем15 августа 2025В этой экскурсии все прекрасно - если коротко - храмы, кофе, шоколад, старый город и множество храмов и смотровых площадок:)
- DDmitry31 июля 2025Все было круто!
