- побывали в не туристических местах, где можно почувствовать частичку культуры другой страны. Отдельно отмечу умение Игоря рассказать просто о сложном, очень понравился рассказ о Будде с последующей визуализацией в храме🤓 Завершающий храм был интересен своим спокойствием и гаданием на палочках)

☕ Кофейня - даже, если вы не любители данного напитка, не отказывайте себе в атмосфере и возможности чуть больше узнать об особенностях кофе, попробовать очень вкусный тайский напиток)

🍫 Зашли на шоколадную фабрику - и это восторг, мороженное, горячий шоколад и вкусные конфеты)

А еще прогулка по старому городу, обед в ресторане, покупка сувениров)

Большой плюс - Игорь делает отличные фотографии, которые очень приятно посмотреть после поездки)

Поездка организована на высоком уровне, а также была очень познавательной, с учетом познаний Игоря в истории и философии! Спасибо за прекрасный день!