Юг Таиланда — это не только золотые шпили храмов и умиротворяющие пейзажи. Это целый путь в тишине уединённых святынь и загадочных пещерах. Это философские истории о рае и аде. Мы будем исследовать локации, куда редко попадают туристы. У каждого места на маршруте своя история, и вместе они помогут вам получить целостное представление об этом необыкновенном регионе.

Ваш гид в Као Лаке

Описание водной прогулки

Wat Maneesri Mahathat

Начнём в уединённом храме. Белые ступы среди зелени, позолоченные Будды и лёгкий аромат благовоний создают особую атмосферу.

Suwan Khuha Temple

Храм внутри пещеры с лежащим Буддой на каменном ложе. Солнечные лучи пробиваются сквозь своды, вокруг сталактиты и тишина, которую разбивают звуки капающей воды.

Tham Phung Chang

Пещера, которую можно пройти пешком, проплыть на лодке и пересечь на бамбуковом плоту. Фонарь выхватывает узоры и тени, похожие на животных. Чувствуешь себя первооткрывателем подземного мира.

Wat Tham Tapan

Храмовый комплекс с аллегориями ада и рая. Мрачные скульптуры и светлые фигуры рассказывают притчи и заставляют задуматься о вечных темах.

Wat Rat Uppatham (Wat Bang Riang)

На вершине холма — пагода с панорамой зелёных долин. Лёгкий ветер, звон колоколов и простор.

Wat Maha That Wachiramongkol (Wat Bang Thong)

Грандиозный храм с золотым шпилем и тонкой резьбой. Его масштабы и сияние впечатляют.

Ресторан Thanoon Seafood у моста Sarasin

Пока солнце садится и небо переливается золотом и розовым, поужинаем дарами моря.

В поездке:

Я покажу, как читать символику храмов

Объясню, как вести себя внутри, чтобы чувствовать себя уверенно

Поделюсь историями о местной культуре: от старых деревень и плантаций до современных ритуалов

Примерный тайминг экскурсии:

7:00 — выезд из отеля в Кхао Лаке

8:00 — 8:40 — Wat Maneesri Mahathat

9:00 — 9:40 — Suwan Khuha Temple (Monkey Cave)

10:00 — 10:50 — Tham Phung Chang

11:20 — 12:00 — Wat Tham Tapan

12:30 — 13:15 — Wat Rat Uppatham (Wat Bang Riang)

14:00 — 14:40 — Wat Maha That Wachiramongkol (Wat Bang Thong)

15:30 — 16:30 — Thanoon Seafood (Sarasin Bridge)

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле MG 5 all new с кондиционером. По запросу установлю детские кресла

При желании программу можно немного сократить

Специальной физической подготовки не требуется, но будьте готовы к прогулкам и короткому сплаву на лодке

Дополнительные расходы: