Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Юг Таиланда — это не только золотые шпили храмов и умиротворяющие пейзажи. Это целый путь в тишине уединённых святынь и загадочных пещерах. Это философские истории о рае и аде. Мы будем исследовать локации, куда редко попадают туристы.
У каждого места на маршруте своя история, и вместе они помогут вам получить целостное представление об этом необыкновенном регионе.
Описание водной прогулки
Wat Maneesri Mahathat
Начнём в уединённом храме. Белые ступы среди зелени, позолоченные Будды и лёгкий аромат благовоний создают особую атмосферу.
Suwan Khuha Temple
Храм внутри пещеры с лежащим Буддой на каменном ложе. Солнечные лучи пробиваются сквозь своды, вокруг сталактиты и тишина, которую разбивают звуки капающей воды.
Tham Phung Chang
Пещера, которую можно пройти пешком, проплыть на лодке и пересечь на бамбуковом плоту. Фонарь выхватывает узоры и тени, похожие на животных. Чувствуешь себя первооткрывателем подземного мира.
Wat Tham Tapan
Храмовый комплекс с аллегориями ада и рая. Мрачные скульптуры и светлые фигуры рассказывают притчи и заставляют задуматься о вечных темах.
Wat Rat Uppatham (Wat Bang Riang)
На вершине холма — пагода с панорамой зелёных долин. Лёгкий ветер, звон колоколов и простор.
Wat Maha That Wachiramongkol (Wat Bang Thong)
Грандиозный храм с золотым шпилем и тонкой резьбой. Его масштабы и сияние впечатляют.
Ресторан Thanoon Seafood у моста Sarasin
Пока солнце садится и небо переливается золотом и розовым, поужинаем дарами моря.
В поездке:
Я покажу, как читать символику храмов
Объясню, как вести себя внутри, чтобы чувствовать себя уверенно
Поделюсь историями о местной культуре: от старых деревень и плантаций до современных ритуалов
Примерный тайминг экскурсии: 7:00 — выезд из отеля в Кхао Лаке 8:00 — 8:40 — Wat Maneesri Mahathat 9:00 — 9:40 — Suwan Khuha Temple (Monkey Cave) 10:00 — 10:50 — Tham Phung Chang 11:20 — 12:00 — Wat Tham Tapan 12:30 — 13:15 — Wat Rat Uppatham (Wat Bang Riang) 14:00 — 14:40 — Wat Maha That Wachiramongkol (Wat Bang Thong) 15:30 — 16:30 — Thanoon Seafood (Sarasin Bridge) 17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле MG 5 all new с кондиционером. По запросу установлю детские кресла
При желании программу можно немного сократить
Специальной физической подготовки не требуется, но будьте готовы к прогулкам и короткому сплаву на лодке
Дополнительные расходы:
Вход в пещеры — в общей сложности около $20 на чел.
Ужин — $9–18 за чел.
Пожертвования в храмах, еда для обезьян, туалет, перекусы, смузи — $10–15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Као Лаке
Провёл экскурсии для 451 туриста
Я живу в Азии с 2015 года. Изучаю историю, культуру, философию Таиланда и применяю знания на практике. Мои экскурсии — это погружение в традиции без занудства и сухой теории, со читать дальше
мной будет легко, весело, интересно, а главное — полезно.
Думаю, что залог хорошего отдыха — это понимание особенностей народа, у которого ты в гостях. Я с удовольствием делюсь своим опытом с путешественниками. Люблю природу, знаю самые красивые места и покажу их вам. Уверен, что во время осмотра достопримечательностей можно получить не только удовольствие, но и практические знания о стране, которые пригодятся на отдыхе.
Отзывы и рейтинг
Анна-Мария
21 ноя 2025
Были на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказался разнообразным: мы увидели как маленькие, почти скрытые храмы, так и большие, красивые и очень читать дальше
атмосферные. Денис рассказал много интересного об истории Таиланда, говорил спокойно, понятно и без перегрузки лишними подробностями. Поездка проходила на комфортной машине, а сам гид был вежлив и внимателен.
Особенно запомнились пещерный храм и сплав на каноэ и плотах внутрь пещеры со сталактитами и сталагмитами — впечатления получились яркие и необычные.
Но есть нюанс, о котором важно знать заранее: в сезон дождей часть пути приходится идти вброд, и довольно долго. Если бы мы знали об этом заранее, взяли бы коралки — обычные шлепанцы постоянно спадали и натирали.
Мы уложились примерно в половину дня и вернулись домой на несколько часов раньше заявленного времени — это может быть как плюсом, так и минусом, в зависимости от ожиданий.
Отдельное спасибо Денису за то, что он охотно отвечал на вопросы не только по экскурсии, но и по жизни в стране — это очень помогло лучше понять культуру и быт.
Совет: берите с собой запас наличных. Стоимость входов в храмы может меняться, а в ресторане на маршруте не принимают оплату картой.
В целом экскурсия была интересной, насыщенной и комфортной — отличное впечатление и приятные воспоминания.