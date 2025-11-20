Мои заказы

Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)

Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Юг Таиланда — это не только золотые шпили храмов и умиротворяющие пейзажи. Это целый путь в тишине уединённых святынь и загадочных пещерах. Это философские истории о рае и аде. Мы будем исследовать локации, куда редко попадают туристы.

У каждого места на маршруте своя история, и вместе они помогут вам получить целостное представление об этом необыкновенном регионе.
5
1 отзыв
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)© Денис
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)© Денис
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)© Денис

Описание водной прогулки

Wat Maneesri Mahathat

Начнём в уединённом храме. Белые ступы среди зелени, позолоченные Будды и лёгкий аромат благовоний создают особую атмосферу.

Suwan Khuha Temple

Храм внутри пещеры с лежащим Буддой на каменном ложе. Солнечные лучи пробиваются сквозь своды, вокруг сталактиты и тишина, которую разбивают звуки капающей воды.

Tham Phung Chang

Пещера, которую можно пройти пешком, проплыть на лодке и пересечь на бамбуковом плоту. Фонарь выхватывает узоры и тени, похожие на животных. Чувствуешь себя первооткрывателем подземного мира.

Wat Tham Tapan

Храмовый комплекс с аллегориями ада и рая. Мрачные скульптуры и светлые фигуры рассказывают притчи и заставляют задуматься о вечных темах.

Wat Rat Uppatham (Wat Bang Riang)

На вершине холма — пагода с панорамой зелёных долин. Лёгкий ветер, звон колоколов и простор.

Wat Maha That Wachiramongkol (Wat Bang Thong)

Грандиозный храм с золотым шпилем и тонкой резьбой. Его масштабы и сияние впечатляют.

Ресторан Thanoon Seafood у моста Sarasin

Пока солнце садится и небо переливается золотом и розовым, поужинаем дарами моря.

В поездке:

  • Я покажу, как читать символику храмов
  • Объясню, как вести себя внутри, чтобы чувствовать себя уверенно
  • Поделюсь историями о местной культуре: от старых деревень и плантаций до современных ритуалов

Примерный тайминг экскурсии:
7:00 — выезд из отеля в Кхао Лаке
8:00 — 8:40 — Wat Maneesri Mahathat
9:00 — 9:40 — Suwan Khuha Temple (Monkey Cave)
10:00 — 10:50 — Tham Phung Chang
11:20 — 12:00 — Wat Tham Tapan
12:30 — 13:15 — Wat Rat Uppatham (Wat Bang Riang)
14:00 — 14:40 — Wat Maha That Wachiramongkol (Wat Bang Thong)
15:30 — 16:30 — Thanoon Seafood (Sarasin Bridge)
17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле MG 5 all new с кондиционером. По запросу установлю детские кресла
  • При желании программу можно немного сократить
  • Специальной физической подготовки не требуется, но будьте готовы к прогулкам и короткому сплаву на лодке

Дополнительные расходы:

  • Вход в пещеры — в общей сложности около $20 на чел.
  • Ужин — $9–18 за чел.
  • Пожертвования в храмах, еда для обезьян, туалет, перекусы, смузи — $10–15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Као Лаке
Провёл экскурсии для 451 туриста
Я живу в Азии с 2015 года. Изучаю историю, культуру, философию Таиланда и применяю знания на практике. Мои экскурсии — это погружение в традиции без занудства и сухой теории, со
читать дальше

мной будет легко, весело, интересно, а главное — полезно. Думаю, что залог хорошего отдыха — это понимание особенностей народа, у которого ты в гостях. Я с удовольствием делюсь своим опытом с путешественниками. Люблю природу, знаю самые красивые места и покажу их вам. Уверен, что во время осмотра достопримечательностей можно получить не только удовольствие, но и практические знания о стране, которые пригодятся на отдыхе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна-Мария
Анна-Мария
21 ноя 2025
Были на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказался разнообразным: мы увидели как маленькие, почти скрытые храмы, так и большие, красивые и очень
читать дальше

атмосферные. Денис рассказал много интересного об истории Таиланда, говорил спокойно, понятно и без перегрузки лишними подробностями. Поездка проходила на комфортной машине, а сам гид был вежлив и внимателен.

Особенно запомнились пещерный храм и сплав на каноэ и плотах внутрь пещеры со сталактитами и сталагмитами — впечатления получились яркие и необычные.

Но есть нюанс, о котором важно знать заранее: в сезон дождей часть пути приходится идти вброд, и довольно долго. Если бы мы знали об этом заранее, взяли бы коралки — обычные шлепанцы постоянно спадали и натирали.

Мы уложились примерно в половину дня и вернулись домой на несколько часов раньше заявленного времени — это может быть как плюсом, так и минусом, в зависимости от ожиданий.

Отдельное спасибо Денису за то, что он охотно отвечал на вопросы не только по экскурсии, но и по жизни в стране — это очень помогло лучше понять культуру и быт.

Совет: берите с собой запас наличных. Стоимость входов в храмы может меняться, а в ресторане на маршруте не принимают оплату картой.

В целом экскурсия была интересной, насыщенной и комфортной — отличное впечатление и приятные воспоминания.

Были на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказалсяБыли на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказалсяБыли на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказалсяБыли на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказалсяБыли на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказалсяБыли на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказалсяБыли на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказалсяБыли на экскурсии по храмам с гидом Денисом, и путешествие оставило очень хорошее впечатление. Маршрут оказался

Входит в следующие категории Као Лака

Похожие экскурсии из Као Лака

В гости к слонам (из Као Лака)
На автобусе
7 часов
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Посетите центр заботы о слонах в Као Лаке, где вы сможете покормить и искупать животных, а также насладиться отдыхом на уединённом пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$154 за человека
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
На машине
8 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга
Погрузитесь в мир тропических лесов и морских приключений в Пханг Нга. Остров Джеймса Бонда и виды с Самет Нанг Ши ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$468 за всё до 4 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга
Погрузитесь в захватывающее путешествие по пещерам Пханг Нга, прокатитесь на бамбуковых плотах и насладитесь встречей с дикими слонами
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$334 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Као Лаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Као Лаке