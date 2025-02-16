Пхукет - это не только пляжи, но и богатая история.
Индивидуальная экскурсия с журналистом откроет перед вами старинные торговые пути, пиратские истории и добычу олова. Вы увидите тайский быт, посетите лучшие смотровые площадки и колоритные места. Узнаете о геологии, флоре и фауне острова, а также о культурных и религиозных традициях. Гид поделится интересными фактами и историями, сделав ваше путешествие незабываемым
Индивидуальная экскурсия с журналистом откроет перед вами старинные торговые пути, пиратские истории и добычу олова. Вы увидите тайский быт, посетите лучшие смотровые площадки и колоритные места. Узнаете о геологии, флоре и фауне острова, а также о культурных и религиозных традициях. Гид поделится интересными фактами и историями, сделав ваше путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Уникальные исторические факты
- 📷 Лучшие смотровые площадки
- 🌿 Знакомство с природой и фауной
- 🗺️ Погружение в тайский быт
- 🧭 Авторская программа с гидом-журналистом
Что можно увидеть
- Смотровая площадка Карон
- Мыс Промтеп
- Район Раваи
- Рыбный рынок
- Смотровая площадка Као Кад
- Реабилитационный центр для черепах
- Старый город
Описание экскурсии
В нашей программе:
- смотровая площадка Карон
- мыс Промтеп
- район Раваи на юге острова
- рыбный рынок
- смотровая площадка Као Кад
- реабилитационный центр для черепах
- любопытные места в Старом городе
Вы узнаете:
- О быте обычной тайской семьи — гид покажет фермерские дома с плантациями пальм, гивеи и манго
- Традиционных жилищах — почему они не нуждались в системе кондиционирования, из какого дерева их строили и чем интересна форма их крыш?
- Достижениях, благодаря которым простой таец может стать гордостью всей деревни
- Культурных и религиозных обычаях коренных жителей
- Особенностях соседних провинций
- Старинных торговых путях по суше и воде, морских пиратах
- Добыче олова и её роли в развитии Пхукета
- Истории становления Королевства
- А также об индивидуальном предпринимательстве, государственной поддержке граждан и пенсиях
Кроме того, вы познакомитесь с местной природой:
- Узнаете о геологических особенностях островов в заливах — почему внутри них есть огромные пещеры, туннели и водопады?
- Увидите деревья с воздушными корнями, которые могут расти в морской воде
- Выясните, кто такой илистый прыгун, чем питаются летучие лисицы и где ночуют
- А также посетите реабилитационный центр для черепах и услышите реальные истории о подводных путешествиях — ваш гид не только профессиональный журналист, но и сертифицированный дайвер
В течение дня вы сможете отдохнуть и перекусить в приятных местных заведениях, отведать мороженое со вкусом «том-ям» и насладиться смузи, провожая закат.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Дополнительные расходы: питание и входные билеты в реабилитационный центр для черепах — от 180 бат за человека
- Вас будет сопровождать опытный гид из нашей команды, который специализируется на путешествиях по Юго-Восточной Азии. Вы сможете побеседовать не только о самом Таиланде, но и о Малайзии, Лаосе, Камбодже
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 100 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу/фридайвингу и Елена — доцент, кандидат наук. Более 10 лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.Задать вопрос
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