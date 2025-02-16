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Пхукет - это не только пляжи, но и богатая история.



Индивидуальная экскурсия с журналистом откроет перед вами старинные торговые пути, пиратские истории и добычу олова. Вы увидите тайский быт, посетите лучшие смотровые площадки и колоритные места. Узнаете о геологии, флоре и фауне острова, а также о культурных и религиозных традициях. Гид поделится интересными фактами и историями, сделав ваше путешествие незабываемым