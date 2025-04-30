Мои заказы

Речные прогулки в Као Лаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Као Лаке, цены от $116, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
10 часов
-
9%
8 отзывов
Водная прогулка
Тур на Симиланские острова из Као Лака
Путешествие на Симиланские острова подарит вам незабываемые впечатления: от снорклинга до отдыха на белоснежных пляжах и знакомства с морскими обитателями
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$134$148 за человека
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$385 за всё до 6 чел.
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
На микроавтобусе
10 часов
-
20%
Водная прогулка
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
Найти свой рай в Андаманском море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
$116$145 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    30 апреля 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Спасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова одними из первых, и была возможность все сфотографировать без толпы туристов! Во время снорклинга нам даже черепаху смогли показать
  • А
    Анастасия
    2 апреля 2025
    Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
    Все прошло отлично. Сабри очень внимательный и ответственный гид. Организовано все хорошо и четко. Можно смело рекомендовать.
  • Н
    Наталья
    17 марта 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Симиланские острова (белый песок, лазурная вода, маленькие острова с дикими зарослями, кораллы с разноцветными рыбками) - это посещение мест, которые
    принято называть баунти. Кто любит такую природу, тем обязательно ехать к Симиланам.
    По организации тура - все достойно: трансфер из/в отель на комфортабельных минивенах, завтрак-перекус до отправления с пирса, ужин после возвращения, обед на одном из островов, плывем на быстром катамаране (нет ощущения, что впустую тратится время), трубка+маска выдается на катамаране (отдельно выдается одноразовый загубник для трубки, это про гигиену), ласты нужно брать в аренду за 200 бат (если кому нужны), аренда полотенца - бесплатно (не надо брать из отеля).
    Личные впечатления - так как я люблю такую природу, мне было в кайф. Я хорошо поснорклила, увидела черепаху под водой, разных рыбок, что живут возле кораллов. Сгорели задние поверхности ног, хотя и мазалась кремом. Солнце здесь безумное, лучше перебдеть с кремом, чем недобдеть.
    Я хорошо плаваю, мне помощь в этом не нужна, но меня впечатлило, что гиды с катамарана каждый раз, когда был снорклинг, таскали за собой в воде пластину из пеносласта, чтобы тот, кто плохо плавает, но хочет поснорклить, мог это сделать, ухватившись руками за эту пластину. Забота, однако. Приятно.
    Единственный минус тура - надо рано проснуться. Мне пришлось встать в 6 утра, мой отель был в районе Као Лак. А тем, кто едет из Пхукета, забирают в районе 5 утра. Если готовы на это, не пожалеете.

  • A
    Andrey
    16 марта 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    15 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее проведения. Тимуру спасибо большое
    за организацию, все быстро, четко, по делу, получили все ответы на уточняющие вопросы. По прибытии в пункт отправления лёгкий завтрак, чай, кофе, полотенца выдают, кто хочет может взять ласты в аренду. Маски для снорклинга выдают на кораблике. Скоростной катамаран, час 20 в пути и вы на потрясающем острове. Во время пути, снеки, фрукты, вода и прохладительные напитки в неограниченном количестве. Организаторы молодцы привезли нас пораньше, была возможность подняться и пофоткать до толпы прибывающих корабликов. Далее 2 остановки на снорклинг
    Подводный мир прекрасен, с черепахой не повезло, не успели увидеть, ее спугнул наш турист прыгнув в воду рядом с ней😀. Обед на острове неожиданно достойный, не как обычно бутерброды/ пиццы. Том ям, курица,креветки, рис, овощи. Ну и красоту природы словами не передать, надо видеть. Однозначно рекомендуем!! Спасибо всем организаторам!

  • Н
    Наталья
    25 февраля 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Прекрасно организованная экскурсия. Все четко по времени, без заминок. Ожидания оправданы. Прекрасные Семиланские острова. Достаточно свободного времени, поездка не затянута,
    то что нужно.
    Питание достаточно приличное. Завтрак и ужин без изысков, но все свежее и вполне сытное. Очень понравился обед.
    Поездкой остались довольны, рекомендуем.

  • О
    Ольга
    12 февраля 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию! Все максимально комфортно, интересно и весело. Отличный трансфер! Комфортабельный автомобиль прибыл в отель в указанное
    время, в порту нас ждал гид которая рассказала о предстоящей поездке, нас покормили завтраком и на скоростном катере мы отправились к островам! Первая остановка было пляжная на острове «Парус» с великолепными видами и белоснежным песком, вторая и третья была в море где мы плавали с масками и видели множество морских рыбок! Четвертая остановка была на пляже где нас покормили вкусным обедом и было еще наше время, покупаться, позагорать и поплавать с маской. По возвращению в порт был предложен перекус и обратный трансфер к нашему отелю. Все максимально организовано и комфортно! Мы получили очень яркие незабываемые впечатления ❤️

  • О
    Оксана
    14 января 2025
    Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
    Одна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотровая площадка, мангровая роща, остров
    Бонда, пещеры, деревня морских циган! Взрослым и детям было очень интересно, Сабри провел увлекательный экскурс в жизнь и обычиЯ тайцев, делал классные фото, помогал с детьми! На этой экскурсии мы чувствовали себя расслабленно так как за нас почти все решил экскурсовод! Однозначно рекомендую от всей души не пожалеете!

  • О
    Ольга
    8 января 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Вчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасно проведённое время.
    Поездка оказалась просто
    замечательной! Всё было организовано на высшем уровне. Мы приезжали на локации рано, когда ещё не было большого количества туристов, что позволяло насладиться красотой мест без суеты и толкотни.
    Гиды, сопровождавшие нас, были очень приветливыми и дружелюбными. Они доступно и интересно объясняли информацию о каждой локации, отвечали на все наши вопросы и давали ценные советы. Благодаря им, поездка стала ещё более познавательной и увлекательной.
    Особенно порадовало то, что нам давали много свободного времени для самостоятельного отдыха. Мы могли гулять по окрестностям, фотографироваться, наслаждаться природой и просто отдыхать. Это было замечательно!
    В целом, поездка оставила самые положительные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет провести незабываемый отпуск!

    P.s: 1. Нам повезло поплавать с черепахой, вернее к нам приплыло сразу две черепахи во время снорклинга, мы имели уникальную возможность увидеть черепах в их естественной среде обитания. И рядом поплавать буквально меньше, чем в полу метре. Это было незабываемое зрелище!
    2. Так же по дороге на острова на мы заметили дельфинов, капитан судна немедленно принял решение остановиться, чтобы мы могли насладиться этим удивительным моментом.
    Он заглушил мотор, и судно плавно остановилось. Мы все собрались у борта, чтобы лучше рассмотреть дельфинов. Они подплывали совсем близко, выпрыгивали из воды и резвились на поверхности. Это было невероятно красиво и захватывающе!

  • Д
    Дмитрий
    21 ноября 2024
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    После экскурсии, гид в добровольно-принудительной форме сказал что нужно всем скинуться по 100-120 бат на чаевые. С учётом того, что гид ничего не рассказывал, лично мне это очень не понравилось!
  • Р
    Роман
    6 ноября 2024
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Отлично организованная поездка. Не ждите долгих рассказов гида - либо вы едете на катамаране и моторы гудят так, что ничего
    и не было бы слышно, либо вы уже на острове и ныряете и смотрите рыбок или отдыхаете на прекрасном пляже. А вот организация супер. Полотенца, маски с собой брать не нужно - выдадут. А вот коралловые тапочки - рекомендую

