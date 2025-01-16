Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи

Уникальная Экскурсия в Пхукете: От Змеиного Шоу до Крокодиловой Фермы
Остров, который удивит и детей, и взрослых! Это не просто экскурсия — это семейное приключение, где каждый найдёт что-то по душе.

Вы будете смотреть с высоты на бирюзовые бухты, смеяться на шоу с крокодилами, кормить слонов и пробовать шоколад с ароматом том-яма. Всё самое яркое и вкусное — в одном маршруте!
5
4 отзыва
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
Ближайшие даты:
28
мая29
мая30
мая31
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июн2
июн3
июн
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Незабываемый день на Пхукете:

  • на мысе Панва вам откроются панорамные виды;
  • после вас ожидает шоу с животными и возможность покормить слонов;
  • вы попробуете тайскую кухню в ресторане со звездой Michelin и необычные сладости;
  • посетите храм Саммакиттам, где царит тишина и гармония;
  • завершите день на смотровой площадке Кхао Ранг с видом на мерцающий город. Вы увезете с собой яркие впечатления, фотографии и желание вернуться!

Ежедневно в первой половине дня.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Као Кад Смотровые площадки Као Кад и Као Ранг
  • Старый город
  • Храм Саммакиттам
  • Шоу крокодилов
  • Слоновья ферма
  • Змеиное шоу
Что включено
  • Трансфер на автомобиле седан до 4 человек
  • Шоу змей
  • Услуги гида
  • Кофейная церемония
Что не входит в цену
  • Сфотографироваться со львом или тигром от 1000 бат
  • Катание на слонах от 500 бат/чел.
  • Шоу крокодилов от 300 бат/чел.
  • Обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • При посещении храма плечи и колени у девушек должны быть закрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
16 янв 2025
Экскурсия прошла великолепно. Гид Ильдар проявил высокий профессионализм и внимание к деталям. Общение было приятным и познавательным, а подача материала — увлекательной. Разнообразие точек обзора сделало экскурсию незабываемой. Благодарим экскурсия проводил гид Ильдара за великолепный опыт!
С
29 ноя 2023
Очень понравилась поездка! Начали с питомника с тиграми. В нем была возможность пройти в вольер к тиграм и сфотографироваться с ними. Жена боялась сначала, но все же решилась. Впечатления остались
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хорошие и много о отличных фото. Так же запомнился слоненок, его покормили. Гид, Ильдар, сделал прекрасное видео со слоном в вольере, слоник целовал в щеку)) Посетили Большого Будду, грандиозное сооружение. Рядом смотровая площадка с красивым видом на город. В этой локации много диких обезьян, но так же много смотрителей, которые охраняют от обезьян туристов.
Далее мы посетили крокодиловую ферму. Там можно покормить крокодила и сфотографироваться с малышом крокодила. Попробовали все и не пожалели.
Единственное о чем пожалели, так это о том что не покатались на слонах. Думали что время ограничено и не успеем на другие локации, но позже гид сказал, что можно и позже вернуться.
Огромное спасибо нашему гиду Ильдару за эту экскурсию и фотографирование. Осталось много отличных фотографий и впечатлений.

О
3 окт 2023
Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Огромное спасибо Ильдару. Показал интересные места. Обязательно еще вернемся и обратимся за новыми экскурсиями именно к вам.
Е
28 сен 2023
Отличная экскурсия с профессиональным гидом Ильдаром! Очень понравилась программа и донесение информации. Дополнительно заехали в красивые не туристические места. Путь длиной в день прошел очень насыщенно, непринужденно и интересно. Спасибо!

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