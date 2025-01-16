Остров, который удивит и детей, и взрослых! Это не просто экскурсия — это семейное приключение, где каждый найдёт что-то по душе.
Вы будете смотреть с высоты на бирюзовые бухты, смеяться на шоу с крокодилами, кормить слонов и пробовать шоколад с ароматом том-яма. Всё самое яркое и вкусное — в одном маршруте!
Вы будете смотреть с высоты на бирюзовые бухты, смеяться на шоу с крокодилами, кормить слонов и пробовать шоколад с ароматом том-яма. Всё самое яркое и вкусное — в одном маршруте!
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Незабываемый день на Пхукете:
- на мысе Панва вам откроются панорамные виды;
- после вас ожидает шоу с животными и возможность покормить слонов;
- вы попробуете тайскую кухню в ресторане со звездой Michelin и необычные сладости;
- посетите храм Саммакиттам, где царит тишина и гармония;
- завершите день на смотровой площадке Кхао Ранг с видом на мерцающий город. Вы увезете с собой яркие впечатления, фотографии и желание вернуться!
Ежедневно в первой половине дня.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Као Кад Смотровые площадки Као Кад и Као Ранг
- Старый город
- Храм Саммакиттам
- Шоу крокодилов
- Слоновья ферма
- Змеиное шоу
Что включено
- Трансфер на автомобиле седан до 4 человек
- Шоу змей
- Услуги гида
- Кофейная церемония
Что не входит в цену
- Сфотографироваться со львом или тигром от 1000 бат
- Катание на слонах от 500 бат/чел.
- Шоу крокодилов от 300 бат/чел.
- Обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- При посещении храма плечи и колени у девушек должны быть закрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айна
16 янв 2025
Экскурсия прошла великолепно. Гид Ильдар проявил высокий профессионализм и внимание к деталям. Общение было приятным и познавательным, а подача материала — увлекательной. Разнообразие точек обзора сделало экскурсию незабываемой. Благодарим экскурсия проводил гид Ильдара за великолепный опыт!
С
Сергей
29 ноя 2023
Очень понравилась поездка! Начали с питомника с тиграми. В нем была возможность пройти в вольер к тиграм и сфотографироваться с ними. Жена боялась сначала, но все же решилась. Впечатления остались
О
Ольга
3 окт 2023
Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Огромное спасибо Ильдару. Показал интересные места. Обязательно еще вернемся и обратимся за новыми экскурсиями именно к вам.
Е
Евгений
28 сен 2023
Отличная экскурсия с профессиональным гидом Ильдаром! Очень понравилась программа и донесение информации. Дополнительно заехали в красивые не туристические места. Путь длиной в день прошел очень насыщенно, непринужденно и интересно. Спасибо!
Похожие экскурсии из Као Лака
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга
Погрузитесь в захватывающее путешествие по пещерам Пханг Нга, прокатитесь на бамбуковых плотах и насладитесь встречей с дикими слонами
Начало: У вашего места проживания
29 мая в 10:00
30 мая в 10:00
$334 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Као-Лака на Пхукет: день больших впечатлений
Откройте для себя Пхукет за один день: кухня, культура, море и ночные огни ждут вас в этом незабываемом путешествии. Забронируйте сейчас
Начало: У вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$560 за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный тур по Као Лаку
Погрузитесь в атмосферу Пхукета с опытным гидом-журналистом. Узнайте о тайской культуре, истории и природе, посетите уникальные места и смотровые площадки
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$340 за всё до 5 чел.