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хорошие и много о отличных фото. Так же запомнился слоненок, его покормили. Гид, Ильдар, сделал прекрасное видео со слоном в вольере, слоник целовал в щеку)) Посетили Большого Будду, грандиозное сооружение. Рядом смотровая площадка с красивым видом на город. В этой локации много диких обезьян, но так же много смотрителей, которые охраняют от обезьян туристов.

Далее мы посетили крокодиловую ферму. Там можно покормить крокодила и сфотографироваться с малышом крокодила. Попробовали все и не пожалели.

Единственное о чем пожалели, так это о том что не покатались на слонах. Думали что время ограничено и не успеем на другие локации, но позже гид сказал, что можно и позже вернуться.

Огромное спасибо нашему гиду Ильдару за эту экскурсию и фотографирование. Осталось много отличных фотографий и впечатлений.