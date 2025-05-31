Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Као Лак за день
Посетите уникальные уголки Као Лака, насладитесь природой и культурой без толп. Узнайте о буддизме, тайской кухне и традициях
$490 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля
«Первая остановкой станет буддийский храм Wat Bang Thong — один из самых впечатляющих на юге страны»
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$392
$560 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
Познакомиться с историей, культурой и вкусами острова
Начало: У вашего отеля
«Посетим храм Ват Чалонг, где хранятся мощи основателя буддизма»
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$392
$560 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в мае 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 392 до 490 со скидкой до 30%.
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2025 год по теме «Святые места», цены от $392. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль