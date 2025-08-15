читать дальше

каждой из локаций:

✔️ Храм - очень аутентичное место, где хочется расслабиться, погрузиться в свои мысли и отдохнуть)

✔️ Национальный парк - покатались на каяке, посмотрели удивительную пещеру, несмотря на дождик было живо и интересно:) после нас накормили большим обедом, кукурузные оладушки просто восторг!

✔️Снорклинг в Краби - была организована захватывающая морская прогулка, Игорь организовал чайную церемонию на борту, а после погрузились в подводный мир, посмотрели множество рыбок в живописном месте!)

Рекомендую указанную экскурсию, если устали от отдыха в отеле, Игорь прекасный человек и гид, все будет организовано на высшем уровне! Еще раз спасибо!