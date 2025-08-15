Мои заказы

Храмы и соборы Као Лака с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Као Лаке, цены от $392, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Као Лака - в Краби
На машине
10 часов
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля
«Первая остановкой станет буддийский храм Wat Bang Thong — один из самых впечатляющих на юге страны»
Завтра в 07:00
12 сен в 07:00
$392$560 за всё до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах скал
Начало: В вашем отеле
«Храм внутри слона — уникальное архитектурное сооружение, где можно зайти внутрь статуи»
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
На машине
Прогулки на каяках
9 часов
-
10%
Водная прогулка
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Храм внутри пещеры с лежащим Буддой на каменном ложе»
Завтра в 07:00
12 сен в 07:00
$540$600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    15 августа 2025
    Из Као Лака - в Краби
    Прекрасная, проработанная экскурсия - одна из лучших экскурсий из Као Лака! Игорь прекрасно организовал поездку и провел интересную экскурсию в
    читать дальше

    каждой из локаций:
    ✔️ Храм - очень аутентичное место, где хочется расслабиться, погрузиться в свои мысли и отдохнуть)
    ✔️ Национальный парк - покатались на каяке, посмотрели удивительную пещеру, несмотря на дождик было живо и интересно:) после нас накормили большим обедом, кукурузные оладушки просто восторг!
    ✔️Снорклинг в Краби - была организована захватывающая морская прогулка, Игорь организовал чайную церемонию на борту, а после погрузились в подводный мир, посмотрели множество рыбок в живописном месте!)
    Рекомендую указанную экскурсию, если устали от отдыха в отеле, Игорь прекасный человек и гид, все будет организовано на высшем уровне! Еще раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Као Лака - в Краби
  2. Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
  3. Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в сентябре 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 392 до 540 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Као Лака. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!