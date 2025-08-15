-
Из Као Лака - в Краби
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля
«Первая остановкой станет буддийский храм Wat Bang Thong — один из самых впечатляющих на юге страны»
Завтра в 07:00
12 сен в 07:00
$392
$560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах скал
Начало: В вашем отеле
«Храм внутри слона — уникальное архитектурное сооружение, где можно зайти внутрь статуи»
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
-
10%
Водная прогулка
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Храм внутри пещеры с лежащим Буддой на каменном ложе»
Завтра в 07:00
12 сен в 07:00
$540
$600 за всё до 2 чел.
