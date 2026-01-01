-
Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: Возле вашего отеля
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$398
$530 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лучший выборИз Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
20 янв в 07:00
$448
$560 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Развлечения»
