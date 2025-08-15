Мои заказы

Из Као Лака - в Краби

Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Путешествие из Као Лака в Краби обещает множество впечатлений. Утром начинается дорога через живописные ландшафты Пханг Нга. Первой остановкой станет величественный храм Wat Bang Thong с его золотыми рельефами. Далее
каякинг по мангровым джунглям подарит спокойствие и умиротворение. Обед с видом на карстовые утёсы станет приятной паузой перед морской прогулкой. Острова Хонг и Лао Ладинг очаруют бирюзовой водой и белым песком. На острове Хонг можно подняться на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в природу юга Таиланда
  • 🏯 Посещение впечатляющего храма Wat Bang Thong
  • 🛶 Каякинг среди мангровых джунглей
  • 🍽 Обед с видом на карстовые утёсы
  • 🏝 Морская прогулка к живописным островам
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для этой экскурсии - с ноября по апрель. В этот период условия наиболее благоприятны для морских прогулок и каякинга. Погода позволяет насладиться всеми природными красотами без лишних забот. В это время года туристы могут рассчитывать на комфортные условия для отдыха на пляжах и посещения храмов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Из Као Лака - в Краби© Алекс
Из Као Лака - в Краби© Алекс
Из Као Лака - в Краби© Алекс
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Что можно увидеть

  • Wat Bang Thong
  • Остров Хонг
  • Остров Лао Ладинг

Описание экскурсии

Дорога в провинцию Краби

Утром мы выезжаем из Као Лака в сторону восточного побережья. Маршрут занимает около двух часов и проходит через провинцию Пханг Нга: с пальмовыми рощами, известняковыми утёсами, рисовыми полями и рыбацкими деревнями. Дорога сама по себе — уже часть путешествия.

Храм Wat Bang Thong

Первая остановкой станет буддийский храм Wat Bang Thong — один из самых впечатляющих на юге страны. Главная ступа высотой более 80 метров покрыта золотыми рельефами, а территорию украшают скульптуры мифических существ. Здесь можно спокойно прогуляться, сделать красивые фото и познакомиться с буддийской символикой и традициями.

Прогулка на каяках среди мангровых джунглей

Далее — каякинг по мангровому лесу. Маршрут проложен по узким каналам и естественным тоннелям среди корней деревьев. Здесь особенно тихо, слышны только звуки воды, птиц и ветра в листве. Управлять каяком можно самостоятельно или с помощью тайского проводника — всё зависит от ваших предпочтений.

Обед с видом на скалы

После прогулки — обед в локальном кафе с видом на карстовые утёсы и зелёные холмы. Пробуем тайскую кухню, отдыхаем и набираемся сил перед морской частью маршрута.

Морская прогулка к островам Хонг и Лао Ладинг

Во второй половине дня отправляемся в море — на длиннохвостой лодке вдоль побережья Краби. Вас ждут острова Хонг и Лао Ладинг: бирюзовая вода, белый песок, живые кораллы, мелкие рыбки. На острове Хонг можно подняться по тропе на смотровую площадку. Сверху — панорама лагуны, изумрудных склонов и бескрайнего моря. Будет время для купания, снорклинга и отдыха на пляже.

Тайминг экскурсии

7:30 — старт из Као Лака
09:30 — храм Wat Bang Thong
10:30 — прогулка на каяках по мангровым зарослям
12:45 — обед
14:00 — морская прогулка к островам Хонг и Лао Ладинг
14:30 — остров Хонг
16:00 — Лао Ладинг (или отдых на пляже/снорклинг)
17:30 — обратный путь в Као Лак
19:30 — прибытие в отель

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле MG
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительно оплачиваются

  • Билеты в храм — 50 бат/чел.
  • Билеты на каяки — 1800 бат/чел.
  • Билеты в национальный парк — 300 бат/чел.
  • Обед (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 963 туристов
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Таиланду с 2015 года. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю
Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Артем
Артем
15 авг 2025
Прекрасная, проработанная экскурсия - одна из лучших экскурсий из Као Лака! Игорь прекрасно организовал поездку и провел интересную экскурсию в каждой из локаций:
✔️ Храм - очень аутентичное место, где хочется
расслабиться, погрузиться в свои мысли и отдохнуть)
✔️ Национальный парк - покатались на каяке, посмотрели удивительную пещеру, несмотря на дождик было живо и интересно:) после нас накормили большим обедом, кукурузные оладушки просто восторг!
✔️Снорклинг в Краби - была организована захватывающая морская прогулка, Игорь организовал чайную церемонию на борту, а после погрузились в подводный мир, посмотрели множество рыбок в живописном месте!)
Рекомендую указанную экскурсию, если устали от отдыха в отеле, Игорь прекасный человек и гид, все будет организовано на высшем уровне! Еще раз спасибо!

