Лучшее время для этой экскурсии - с ноября по апрель. В этот период условия наиболее благоприятны для морских прогулок и каякинга. Погода позволяет насладиться всеми природными красотами без лишних забот. В это время года туристы могут рассчитывать на комфортные условия для отдыха на пляжах и посещения храмов.

Путешествие из Као Лака в Краби обещает множество впечатлений. Утром начинается дорога через живописные ландшафты Пханг Нга. Первой остановкой станет величественный храм Wat Bang Thong с его золотыми рельефами. Далее

каякинг по мангровым джунглям подарит спокойствие и умиротворение. Обед с видом на карстовые утёсы станет приятной паузой перед морской прогулкой. Острова Хонг и Лао Ладинг очаруют бирюзовой водой и белым песком. На острове Хонг можно подняться на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой

Описание экскурсии

Дорога в провинцию Краби

Утром мы выезжаем из Као Лака в сторону восточного побережья. Маршрут занимает около двух часов и проходит через провинцию Пханг Нга: с пальмовыми рощами, известняковыми утёсами, рисовыми полями и рыбацкими деревнями. Дорога сама по себе — уже часть путешествия.

Храм Wat Bang Thong

Первая остановкой станет буддийский храм Wat Bang Thong — один из самых впечатляющих на юге страны. Главная ступа высотой более 80 метров покрыта золотыми рельефами, а территорию украшают скульптуры мифических существ. Здесь можно спокойно прогуляться, сделать красивые фото и познакомиться с буддийской символикой и традициями.

Прогулка на каяках среди мангровых джунглей

Далее — каякинг по мангровому лесу. Маршрут проложен по узким каналам и естественным тоннелям среди корней деревьев. Здесь особенно тихо, слышны только звуки воды, птиц и ветра в листве. Управлять каяком можно самостоятельно или с помощью тайского проводника — всё зависит от ваших предпочтений.

Обед с видом на скалы

После прогулки — обед в локальном кафе с видом на карстовые утёсы и зелёные холмы. Пробуем тайскую кухню, отдыхаем и набираемся сил перед морской частью маршрута.

Морская прогулка к островам Хонг и Лао Ладинг

Во второй половине дня отправляемся в море — на длиннохвостой лодке вдоль побережья Краби. Вас ждут острова Хонг и Лао Ладинг: бирюзовая вода, белый песок, живые кораллы, мелкие рыбки. На острове Хонг можно подняться по тропе на смотровую площадку. Сверху — панорама лагуны, изумрудных склонов и бескрайнего моря. Будет время для купания, снорклинга и отдыха на пляже.

Тайминг экскурсии

7:30 — старт из Као Лака

09:30 — храм Wat Bang Thong

10:30 — прогулка на каяках по мангровым зарослям

12:45 — обед

14:00 — морская прогулка к островам Хонг и Лао Ладинг

14:30 — остров Хонг

16:00 — Лао Ладинг (или отдых на пляже/снорклинг)

17:30 — обратный путь в Као Лак

19:30 — прибытие в отель

Организационные детали

Поедем на комфортабельном легковом автомобиле MG

Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительно оплачиваются