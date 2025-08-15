Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Путешествие из Као Лака в Краби обещает множество впечатлений. Утром начинается дорога через живописные ландшафты Пханг Нга. Первой остановкой станет величественный храм Wat Bang Thong с его золотыми рельефами. Далее читать дальше
каякинг по мангровым джунглям подарит спокойствие и умиротворение. Обед с видом на карстовые утёсы станет приятной паузой перед морской прогулкой. Острова Хонг и Лао Ладинг очаруют бирюзовой водой и белым песком. На острове Хонг можно подняться на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой
Лучшее время для этой экскурсии - с ноября по апрель. В этот период условия наиболее благоприятны для морских прогулок и каякинга. Погода позволяет насладиться всеми природными красотами без лишних забот. В это время года туристы могут рассчитывать на комфортные условия для отдыха на пляжах и посещения храмов.
Утром мы выезжаем из Као Лака в сторону восточного побережья. Маршрут занимает около двух часов и проходит через провинцию Пханг Нга: с пальмовыми рощами, известняковыми утёсами, рисовыми полями и рыбацкими деревнями. Дорога сама по себе — уже часть путешествия.
Храм Wat Bang Thong
Первая остановкой станет буддийский храм Wat Bang Thong — один из самых впечатляющих на юге страны. Главная ступа высотой более 80 метров покрыта золотыми рельефами, а территорию украшают скульптуры мифических существ. Здесь можно спокойно прогуляться, сделать красивые фото и познакомиться с буддийской символикой и традициями.
Прогулка на каяках среди мангровых джунглей
Далее — каякинг по мангровому лесу. Маршрут проложен по узким каналам и естественным тоннелям среди корней деревьев. Здесь особенно тихо, слышны только звуки воды, птиц и ветра в листве. Управлять каяком можно самостоятельно или с помощью тайского проводника — всё зависит от ваших предпочтений.
Обед с видом на скалы
После прогулки — обед в локальном кафе с видом на карстовые утёсы и зелёные холмы. Пробуем тайскую кухню, отдыхаем и набираемся сил перед морской частью маршрута.
Морская прогулка к островам Хонг и Лао Ладинг
Во второй половине дня отправляемся в море — на длиннохвостой лодке вдоль побережья Краби. Вас ждут острова Хонг и Лао Ладинг: бирюзовая вода, белый песок, живые кораллы, мелкие рыбки. На острове Хонг можно подняться по тропе на смотровую площадку. Сверху — панорама лагуны, изумрудных склонов и бескрайнего моря. Будет время для купания, снорклинга и отдыха на пляже.
Тайминг экскурсии
7:30 — старт из Као Лака 09:30 — храм Wat Bang Thong 10:30 — прогулка на каяках по мангровым зарослям 12:45 — обед 14:00 — морская прогулка к островам Хонг и Лао Ладинг 14:30 — остров Хонг 16:00 — Лао Ладинг (или отдых на пляже/снорклинг) 17:30 — обратный путь в Као Лак 19:30 — прибытие в отель
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом автомобиле MG
Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Артем
15 авг 2025
Прекрасная, проработанная экскурсия - одна из лучших экскурсий из Као Лака! Игорь прекрасно организовал поездку и провел интересную экскурсию в каждой из локаций: ✔️ Храм - очень аутентичное место, где хочется читать дальше
расслабиться, погрузиться в свои мысли и отдохнуть) ✔️ Национальный парк - покатались на каяке, посмотрели удивительную пещеру, несмотря на дождик было живо и интересно:) после нас накормили большим обедом, кукурузные оладушки просто восторг! ✔️Снорклинг в Краби - была организована захватывающая морская прогулка, Игорь организовал чайную церемонию на борту, а после погрузились в подводный мир, посмотрели множество рыбок в живописном месте!) Рекомендую указанную экскурсию, если устали от отдыха в отеле, Игорь прекасный человек и гид, все будет организовано на высшем уровне! Еще раз спасибо!