Из Као Лака - к озеру Чео Лан

Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Отправляйтесь в увлекательное путешествие через живописные ландшафты Као Лака. Прокатитесь по озеру Чео Лан, окружённому скалами и джунглями. Узнайте о тайских ритуалах у священных камней и обвязывании деревьев оранжевыми лентами. Насладитесь купанием в лагуне и обедом с видом на джунгли. Это уникальная возможность увидеть природные феномены и погрузиться в культуру Таиланда
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные ландшафты
  • 🚤 Прогулка по озеру
  • 🏞️ Уникальные природные феномены
  • 🌅 Обед с видом на джунгли
  • 🧘‍♂️ Тайские ритуалы и традиции
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Скала Хин Пад
  • Озеро Чео Лан
  • Скалы Три брата

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Као Лака. Первые два часа едем через сельские районы провинции Пханг Нга. За окном — фруктовые поля, гевеевые плантации, известняковые скалы. Это не просто дорога, а погружение в атмосферу южного Таиланда

9:00–9:30 — скала Хин Пад. Природный феномен: валун, уравновешенный на тонкой ножке. Место силы и народных ритуалов. По желанию — подъём по тропе с панорамами зелёных долин

10:30 — прибытие к пирсу. Небольшая подготовка к водной части маршрута на длиннохвостой лодке. Спасжилеты выдаём, питьевую воду и защиту от солнца держите под рукой

11:00–13:00 — прогулка по озеру Чео Лан между отвесными скалами, покрытыми джунглями. Главная точка — скалы Три брата, символ региона. Расскажем местные легенды, покажем лучшие точки для фотографий и неспешного созерцания

12:15–13:00 — купание в лагуне Гуйлинь Ной. Бирюзовая вода в окружение скал, тишина и релакс. Можно искупаться, посидеть на носу лодки, сделать эффектные кадры или просто побыть в моменте

13:15–14:15 — обед с видом на джунгли. Уютный ресторан и тайская кухня без перегруза: том-кха, овощи, рис, фрукты, травяной чай

14:30 — отправление в Као Лак. Обратный путь пройдёт через зелёные долины и деревни

16:30–17:00 — возвращение в отель

В поездке вы узнаете:

  • Почему тайцы проводят ритуалы у священных камней
  • Что означают ленты на деревьях и зачем строят домики духов
  • Как появилась дамба Ратчапрапа
  • Чем отличается южнотаиландская кухня от блюд других регионов страны
  • Как устроены водные системы национального парка

И многое другое!

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто MG
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в национальный парк — 340 батов за чел.
  • Обед в ресторане — около 200 батов за чел.

Алекс
Алекс — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 963 туристов
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Таиланду с 2015 года. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю
читать дальше

Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.

M
Mariia
25 июн 2025
Экскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия не состоится. Но наш гид Игорь был спокоен. Сказал, что погода переменчива и можем заехать
читать дальше

в кафе - а пока мы едим и дождь пройдёт!!!
Так и случилось 🤣

Но тут не о волшебстве конечно, а о профессионализме. Экскурсия с детьми прошла идеально. Очень красивое место. Потрясающая природа. Лагуна посреди озера окруженная горами - это что-то невероятное. Как на другой планете.

Огромное спасибо за впечатления.

Снизу прикреплю фото. Фото сделал гид на свою камеру. Спросите чем они отличаются от профессиональных? Ничем! И скинул нам отдельным файлом совершенно бесплатно!

Огромное спасибо!!!

