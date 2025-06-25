Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Отправляйтесь в увлекательное путешествие через живописные ландшафты Као Лака. Прокатитесь по озеру Чео Лан, окружённому скалами и джунглями. Узнайте о тайских ритуалах у священных камней и обвязывании деревьев оранжевыми лентами. Насладитесь купанием в лагуне и обедом с видом на джунгли. Это уникальная возможность увидеть природные феномены и погрузиться в культуру Таиланда
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
Скала Хин Пад
Озеро Чео Лан
Скалы Три брата
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Као Лака. Первые два часа едем через сельские районы провинции Пханг Нга. За окном — фруктовые поля, гевеевые плантации, известняковые скалы. Это не просто дорога, а погружение в атмосферу южного Таиланда
9:00–9:30 — скала Хин Пад. Природный феномен: валун, уравновешенный на тонкой ножке. Место силы и народных ритуалов. По желанию — подъём по тропе с панорамами зелёных долин
10:30 — прибытие к пирсу. Небольшая подготовка к водной части маршрута на длиннохвостой лодке. Спасжилеты выдаём, питьевую воду и защиту от солнца держите под рукой
11:00–13:00 — прогулка по озеру Чео Лан между отвесными скалами, покрытыми джунглями. Главная точка — скалы Три брата, символ региона. Расскажем местные легенды, покажем лучшие точки для фотографий и неспешного созерцания
12:15–13:00 — купание в лагуне Гуйлинь Ной. Бирюзовая вода в окружение скал, тишина и релакс. Можно искупаться, посидеть на носу лодки, сделать эффектные кадры или просто побыть в моменте
13:15–14:15 — обед с видом на джунгли. Уютный ресторан и тайская кухня без перегруза: том-кха, овощи, рис, фрукты, травяной чай
14:30 — отправление в Као Лак. Обратный путь пройдёт через зелёные долины и деревни
16:30–17:00 — возвращение в отель
В поездке вы узнаете:
Почему тайцы проводят ритуалы у священных камней
Что означают ленты на деревьях и зачем строят домики духов
Как появилась дамба Ратчапрапа
Чем отличается южнотаиландская кухня от блюд других регионов страны
Как устроены водные системы национального парка
И многое другое!
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто MG
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 963 туристов
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Таиланду с 2015 года. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю читать дальше
Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mariia
25 июн 2025
Экскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия не состоится. Но наш гид Игорь был спокоен. Сказал, что погода переменчива и можем заехать читать дальше
в кафе - а пока мы едим и дождь пройдёт!!! Так и случилось 🤣
Но тут не о волшебстве конечно, а о профессионализме. Экскурсия с детьми прошла идеально. Очень красивое место. Потрясающая природа. Лагуна посреди озера окруженная горами - это что-то невероятное. Как на другой планете.
Огромное спасибо за впечатления.
Снизу прикреплю фото. Фото сделал гид на свою камеру. Спросите чем они отличаются от профессиональных? Ничем! И скинул нам отдельным файлом совершенно бесплатно!