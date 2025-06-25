Отправляйтесь в увлекательное путешествие через живописные ландшафты Као Лака. Прокатитесь по озеру Чео Лан, окружённому скалами и джунглями. Узнайте о тайских ритуалах у священных камней и обвязывании деревьев оранжевыми лентами. Насладитесь купанием в лагуне и обедом с видом на джунгли. Это уникальная возможность увидеть природные феномены и погрузиться в культуру Таиланда

Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Као Лака. Первые два часа едем через сельские районы провинции Пханг Нга. За окном — фруктовые поля, гевеевые плантации, известняковые скалы. Это не просто дорога, а погружение в атмосферу южного Таиланда

9:00–9:30 — скала Хин Пад. Природный феномен: валун, уравновешенный на тонкой ножке. Место силы и народных ритуалов. По желанию — подъём по тропе с панорамами зелёных долин

10:30 — прибытие к пирсу. Небольшая подготовка к водной части маршрута на длиннохвостой лодке. Спасжилеты выдаём, питьевую воду и защиту от солнца держите под рукой

11:00–13:00 — прогулка по озеру Чео Лан между отвесными скалами, покрытыми джунглями. Главная точка — скалы Три брата, символ региона. Расскажем местные легенды, покажем лучшие точки для фотографий и неспешного созерцания

12:15–13:00 — купание в лагуне Гуйлинь Ной. Бирюзовая вода в окружение скал, тишина и релакс. Можно искупаться, посидеть на носу лодки, сделать эффектные кадры или просто побыть в моменте

13:15–14:15 — обед с видом на джунгли. Уютный ресторан и тайская кухня без перегруза: том-кха, овощи, рис, фрукты, травяной чай

14:30 — отправление в Као Лак. Обратный путь пройдёт через зелёные долины и деревни

16:30–17:00 — возвращение в отель

В поездке вы узнаете:

Почему тайцы проводят ритуалы у священных камней

Что означают ленты на деревьях и зачем строят домики духов

Как появилась дамба Ратчапрапа

Чем отличается южнотаиландская кухня от блюд других регионов страны

Как устроены водные системы национального парка

И многое другое!

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто MG

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

