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Два вида «транспорта»

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Когда машины, самолеты, велосипеды и прочие повседневные виды транспорта слегка надоели, мы предлагаем открыть для себя новые средства передвижения!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • $72 за человека

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Два вида «транспорта»
Два вида «транспорта»

Что вы увидите

  • слоновья ферма
  • джунгли
Когда машины, самолеты, велосипеды и прочие повседневные виды транспорта слегка надоели, мы предлагаем открыть для себя новые средства передвижения! Спокойная езда верхом на гигантском слоне и экстремальный заезд на квадроциклах по джунглям. Добавьте в свою копилку новые эмоции и впечатления!
Как проходит экскурсия?
Группой из 9 человек (максимум) мы отправляемся на слоновью ферму. Прогулка 👣 верхом на слоне по провинции Краби - это замечательная экскурсия ⛳ для любителей животных и возможность прикоснуться к миру экзотического Таиланда. Вы увидите настоящие джунгли, красивые 🤩 холмы и ручьи, сфотографируетесь 📸 верхом на добродушном слоне и, конечно же, покормите слонов с рук! Умные, большие и красивые тайские слоны станут вашими друзьями в этом увлекательном путешествии.
Затем мы приезжаем на стоянку ATV, которая находится в небольшой деревушке. Каждому участнику путешествия предоставляется в аренду квадроцикл и защитный шлем, а личные вещи сдаются в камеру хранения. Гид проводит краткий инструктаж о том, как будет проходить поездка, объясняет особенности маршрута и правила пользования квадрациклом.
Заезд ATV - это не только способ весло провести время, но и замечательная возможность познакомиться поближе с красивой природой Краби. В поездке вас ждут удивительные пейзажи и самые разнообразные рельефы местности: джунгли, заболоченные места, карстовые горы ⛰️, холмы, небольшие ручьи, каучуковые плантации, мангровые леса и местные поселения. Путешествие на квадроциклах предоставляет уникальную возможность попасть в самые отдаленные места Краби, куда невозможно добраться никаким другим способом

Программа:

    08:30 Трансфер из отеля
    09:30 Прибытие на слоновью ферму; прогулка на слонах
    10:45 Отправление к стоянке ATV
    11:30 Заезд на квадроциклах по джунглям
    12:30 Отправление в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • катание на слоне
    • питьевая вода
    • страховка от несчастных случаев
    • услуга англоговорящего гида
    • аренда оборудования (шлем, квадроцикл)
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Два вида «транспорта»
    Два вида «транспорта»
    Два вида «транспорта»
    Два вида «транспорта»
    Два вида «транспорта»
    Два вида «транспорта»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
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