Когда машины, самолеты, велосипеды и прочие повседневные виды транспорта слегка надоели, мы предлагаем открыть для себя новые средства передвижения! Спокойная езда верхом на гигантском слоне и экстремальный заезд на квадроциклах по джунглям. Добавьте в свою копилку новые эмоции и впечатления!

Как проходит экскурсия?

Группой из 9 человек (максимум) мы отправляемся на слоновью ферму. Прогулка 👣 верхом на слоне по провинции Краби - это замечательная экскурсия ⛳ для любителей животных и возможность прикоснуться к миру экзотического Таиланда. Вы увидите настоящие джунгли, красивые 🤩 холмы и ручьи, сфотографируетесь 📸 верхом на добродушном слоне и, конечно же, покормите слонов с рук! Умные, большие и красивые тайские слоны станут вашими друзьями в этом увлекательном путешествии.

Затем мы приезжаем на стоянку ATV, которая находится в небольшой деревушке. Каждому участнику путешествия предоставляется в аренду квадроцикл и защитный шлем, а личные вещи сдаются в камеру хранения. Гид проводит краткий инструктаж о том, как будет проходить поездка, объясняет особенности маршрута и правила пользования квадрациклом.

Заезд ATV - это не только способ весло провести время, но и замечательная возможность познакомиться поближе с красивой природой Краби. В поездке вас ждут удивительные пейзажи и самые разнообразные рельефы местности: джунгли, заболоченные места, карстовые горы ⛰️, холмы, небольшие ручьи, каучуковые плантации, мангровые леса и местные поселения. Путешествие на квадроциклах предоставляет уникальную возможность попасть в самые отдаленные места Краби, куда невозможно добраться никаким другим способом

Программа:

08:30 Трансфер из отеля

09:30 Прибытие на слоновью ферму; прогулка на слонах

10:45 Отправление к стоянке ATV

11:30 Заезд на квадроциклах по джунглям

12:30 Отправление в отель