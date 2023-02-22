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Мини-группа
5 часов
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Во многие из этих пещер можно попасть только на каяке»
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 000฿ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке»
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 000฿ за человека
Мини-группа
3 часа
Каякинг по затопленному лесу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Каякинг — это самостоятельное путешествие на пластмассовой, двухместной лодке между островов и деревьев, растущих прямо из воды»
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 092.72฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛинда22 февраля 2023Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой. На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Прогулки на каяках»
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