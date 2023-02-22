Л Линда

Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой. На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.