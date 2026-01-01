Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
20 янв в 08:30
$40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:30
20 янв в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$162 за человека
