Чтобы немного взбодриться после томных часов на идиллических пляжах Краби, предлагаем отправиться на бодрящий сплав! Из небольшой деревушки вы проплывёте на каяках вниз по реке, полюбуетесь живописными окрестностями и услышите много интересного от гида-проводника (проходит на английском языке).

Описание экскурсии

Сборы и важные детали

Бан Тор Тор — рыбацкая деревушка, в которой есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер, отсюда и начнётся наше яркое приключение. Перед сплавом вы прослушаете инструктаж и получите необходимое снаряжение. Во время каякинга гид-проводник поплывёт рядом с вами на отдельной лодке, чтобы путешествие было безопасным, а также чтобы рассказывать вам об интересных природных достопримечательностях по пути.

Весёлый сплав, тысячелетние пещеры и тайский обед

Сначала вы поплывёте в окружении мангровых зарослей — вечнозелёных лиственных, которые создают идеальную среду для жизни рыб и животных! Следом на пути возникнет древняя пещера: с потолка свисают тысячелетние сталактиты и сталагмиты, так и норовя коснуться вашей головы, но не бойтесь, уровень воды здесь не пребывает — поэтому путешествие будет безопасным. Во время короткой остановки вы также увидите пещеру с настенными рисунками древних людей, которые можно сфотографировать и посмотреть поближе. А последняя пещера удивит форматом, ведь она единственная стоит под открытым небом и в неё можно попасть только на лодках.

После насыщенного путешествия на причале вас будет ждать разнообразный тайский шведский стол — идеальное завершение авантюры!

Организационные детали