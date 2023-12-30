Спуститься по реке посреди мангровых деревьев, проплыть сквозь древние пещеры и пообедать как таец
Чтобы немного взбодриться после томных часов на идиллических пляжах Краби, предлагаем отправиться на бодрящий сплав! Из небольшой деревушки вы проплывёте на каяках вниз по реке, полюбуетесь живописными окрестностями и услышите много интересного от гида-проводника (проходит на английском языке).
Бан Тор Тор — рыбацкая деревушка, в которой есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер, отсюда и начнётся наше яркое приключение. Перед сплавом вы прослушаете инструктаж и получите необходимое снаряжение. Во время каякинга гид-проводник поплывёт рядом с вами на отдельной лодке, чтобы путешествие было безопасным, а также чтобы рассказывать вам об интересных природных достопримечательностях по пути.
Весёлый сплав, тысячелетние пещеры и тайский обед
Сначала вы поплывёте в окружении мангровых зарослей — вечнозелёных лиственных, которые создают идеальную среду для жизни рыб и животных! Следом на пути возникнет древняя пещера: с потолка свисают тысячелетние сталактиты и сталагмиты, так и норовя коснуться вашей головы, но не бойтесь, уровень воды здесь не пребывает — поэтому путешествие будет безопасным. Во время короткой остановки вы также увидите пещеру с настенными рисунками древних людей, которые можно сфотографировать и посмотреть поближе. А последняя пещера удивит форматом, ведь она единственная стоит под открытым небом и в неё можно попасть только на лодках.
После насыщенного путешествия на причале вас будет ждать разнообразный тайский шведский стол — идеальное завершение авантюры!
Организационные детали
Обратите внимание: это программа в сопровождении англоговорящего гида
Дополнительных расходов не предвидится (снаряжение и обед включены в стоимость).
Детям до 18 лет необходимо сопровождение родителей.
Пожалуйста, выбирайте удобную одежду, которую не жалко намочить.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$56
Дети до 12 лет
$42
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Краби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 294 туристов
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали.
Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях.
Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
Отзывы и рейтинг
Дина
Фитнес-прогулка на каяках. Виды потрясающие. По возвращению вкусно кормят. Жаль, что некоторые туристы курили и бросали окурки в воду. Не мусорьте, пожалуйста! Природа без мусора выглядит намного приятнее!
