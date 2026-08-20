Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Залив Ао Талан представляет из себя цепочку каменных садов, глубоких каньонов и известняковых анклавов, заполненных мангровыми лесами и множеством представителей дикой природы. Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке.

Krabi Ваш гид на Краби Задать вопрос Групповая экскурсия 1000 ฿ за человека 🇷🇺 русский 4 часа 1-9 человек На автобусе, прогулки каяках Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Береговая линия, изрезанная небольшими бухтами, мангровыми заливами, каналами и островами, интерьер джунглей с реками, и загадочные системы пещер, предоставляют для данного вида отдыха невообразимые возможности. Для более близкого знакомства, с вышеперечисленными достопримечательностями, не существует более лучшего выбора чем морской каяк, который поможет вам с пользой потратьть дневное время. Залив Ао Талан представляет из себя цепочку каменных садов, глубоких каньонов и известняковых анклавов, заполненных мангровыми лесами и множеством представителей дикой природы. Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке. Если повезет, Вы можете увидеть обезьян или макак, спешаших к Вам, пока Вы плывете. Обезьяны приходят за едой. Они знают, что у вас есть что-то вкусное Но! Будьте осторожны с вашими личными вещами. Непослушные обезьяны любят забирать вещи у туристов. Программа: 08:30 Трансфер из отеля 10:00 Прибытие на пирс залива 10:20 Знакомство с гидом; подбор снаряжения; краткий инструктаж 10:30 Каякинг вдоль скал и мангровых зарослей; купание 12:00 Возвращение на пирс 12:30 Прибытие в отель

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