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Путешествие на каяке в заливе Ао Талан

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Залив Ао Талан представляет из себя цепочку каменных садов, глубоких каньонов и известняковых анклавов, заполненных мангровыми лесами и множеством представителей дикой природы.

Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке.
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Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан

Что вы увидите

  • Залив Ао Талан
  • Мангровые заросли
  • Карстовые горы
  • Джунгли
Береговая линия, изрезанная небольшими бухтами, мангровыми заливами, каналами и островами, интерьер джунглей с реками, и загадочные системы пещер, предоставляют для данного вида отдыха невообразимые возможности.
Для более близкого знакомства, с вышеперечисленными достопримечательностями 🏛️, не существует более лучшего выбора чем морской каяк, который поможет вам с пользой потратьть дневное время.
Залив Ао Талан представляет из себя цепочку каменных садов, глубоких каньонов и известняковых анклавов, заполненных мангровыми лесами и множеством представителей дикой природы.
Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке.
Если повезет, Вы можете увидеть обезьян или макак, спешаших к Вам, пока Вы плывете. Обезьяны приходят за едой. Они знают, что у вас есть что-то вкусное Но! Будьте осторожны с вашими личными вещами. Непослушные обезьяны любят забирать вещи у туристов.

Программа:

    08:30 Трансфер из отеля
    10:00 Прибытие на пирс залива
    10:20 Знакомство с гидом; подбор снаряжения; краткий инструктаж
    10:30 Каякинг вдоль скал и мангровых зарослей; купание
    12:00 Возвращение на пирс
    12:30 Прибытие в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • краткий инструктаж
    • аренда каяка и оборудования
    • страховка от несчастных случаев
    • англоговорящий гид
    Что не входит
    • обед (дополнительно +300 бат)
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
    Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
    Путешествие на каяке в заливе Ао Талан

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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