Береговая линия, изрезанная небольшими бухтами, мангровыми заливами, каналами и островами, интерьер джунглей с реками, и загадочные системы пещер, предоставляют для данного вида отдыха невообразимые возможности.

Для более близкого знакомства, с вышеперечисленными достопримечательностями 🏛️, не существует более лучшего выбора чем морской каяк, который поможет вам с пользой потратьть дневное время.

Залив Ао Талан представляет из себя цепочку каменных садов, глубоких каньонов и известняковых анклавов, заполненных мангровыми лесами и множеством представителей дикой природы.

Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке.

Если повезет, Вы можете увидеть обезьян или макак, спешаших к Вам, пока Вы плывете. Обезьяны приходят за едой. Они знают, что у вас есть что-то вкусное Но! Будьте осторожны с вашими личными вещами. Непослушные обезьяны любят забирать вещи у туристов.

Программа:

08:30 Трансфер из отеля

10:00 Прибытие на пирс залива

10:20 Знакомство с гидом; подбор снаряжения; краткий инструктаж

10:30 Каякинг вдоль скал и мангровых зарослей; купание

12:00 Возвращение на пирс

12:30 Прибытие в отель