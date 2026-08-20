Путешествие на каяке в заливе Ао Талан

Каякинг в заливе Ао Талан: экскурсия для любителей активного отдыха
Залив Ао Талан представляет из себя цепочку каменных садов, глубоких каньонов и известняковых анклавов, заполненных мангровыми лесами и множеством представителей дикой природы. Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке.
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан

Описание экскурсии

Береговая линия, изрезанная небольшими бухтами, мангровыми заливами, каналами и островами, интерьер джунглей с реками, и загадочные системы пещер, предоставляют для данного вида отдыха невообразимые возможности. Для более близкого знакомства, с вышеперечисленными достопримечательностями, не существует более лучшего выбора чем морской каяк, который поможет вам с пользой потратьть дневное время. Залив Ао Талан представляет из себя цепочку каменных садов, глубоких каньонов и известняковых анклавов, заполненных мангровыми лесами и множеством представителей дикой природы. Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке. Если повезет, Вы можете увидеть обезьян или макак, спешаших к Вам, пока Вы плывете. Обезьяны приходят за едой. Они знают, что у вас есть что-то вкусное Но! Будьте осторожны с вашими личными вещами. Непослушные обезьяны любят забирать вещи у туристов. Программа: 08:30 Трансфер из отеля 10:00 Прибытие на пирс залива 10:20 Знакомство с гидом; подбор снаряжения; краткий инструктаж 10:30 Каякинг вдоль скал и мангровых зарослей; купание 12:00 Возвращение на пирс 12:30 Прибытие в отель

Каждый день, в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Залив Ао Талан
  • Мангровые заросли
  • Карстовые горы
  • Джунгли
Что включено
  • Трансфер из / до отеля
  • Краткий инструктаж
  • Аренда каяка и оборудования
  • Страховка от несчастных случаев
  • Англоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Обед (дополнительно +300 бат)
Место начала и завершения?
Ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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