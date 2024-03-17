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Групповая
6 часов
Остров Хонг и снорклинг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
«Стоит также совершить прогулку на каяках вокруг острова или заняться увлекательным и разнообразным снорклингом»
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 19:00
10 июня в 08:30
1 500฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море
«Также инструктор поделится с вами, как можно «раздвинуть» границы подводного мира: расскажет о видах дайвинга, классификации дайверов и курсах обучения»
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
$162 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«какие события происходили и чем они закончились:) Инструктор расскажет Вам о том, как Вы можете “расширить” границы подводного мира для себя: какие бывают виды дайвинга»
Расписание: Каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
6 000฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 марта 2024Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Подводное плавание»
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