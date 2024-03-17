Дайвинг и купание с маской на Краби

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» на Краби, цены от 162 ฿. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Хонг и снорклинг
Групповая
6 часов
1 отзыв
Остров Хонг и снорклинг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
«Стоит также совершить прогулку на каяках вокруг острова или заняться увлекательным и разнообразным снорклингом»
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 19:00
10 июня в 08:30
1 500฿ за человека
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море
«Также инструктор поделится с вами, как можно «раздвинуть» границы подводного мира: расскажет о видах дайвинга, классификации дайверов и курсах обучения»
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
$162 за человека
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«какие события происходили и чем они закончились:) Инструктор расскажет Вам о том, как Вы можете “расширить” границы подводного мира для себя: какие бывают виды дайвинга»
Расписание: Каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
6 000฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Остров Хонг и снорклинг
    Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
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    не захотели. Задержались на острове дольше, чем планировали. В лагуне с манграми и зеленой водой не были. Нас завозили в какую-то лагуну, но пляжа там не было, проплыли по ней на лодке и все. На следующем острове останавливались всего на 20 минут. Были ожидания большего. Англо-язычная группа и гид не смутили, хватило словарного запаса))) Обед повеселил -большая порция сухого риса, сверху поджаренное яйцо и капелька курицы. В конце концов, на жаре есть не хотелось и не в еде счастье. В 15-40 уже были в отеле.

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Подводное плавание»

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  1. Пхи-Пхи
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 162 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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