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Остров Хонг и снорклинг

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Снорклинг — ныряние с маской и трубкой у островов Koh Phak Bia и Koh Lao Lading, пляжный 🏖️ отдых и посещение острова Хонг.

Вы посмотрите на двухметровых бенгальских варанов, искупаетесь в лагуне между скал с ярко-зеленой водой и позагораете на пляже Пелай.

В 5-6 метрах от берега плавают разноцветные тропические рыбки, чтобы посмотреть на них не нужно нырять с маской.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $46 за человека

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Остров Хонг и снорклинг
Остров Хонг и снорклинг

Что вы увидите

  • «Лагуна омоложения»
  • остров Хонг
  • остров Пак Биа
  • остров Лоа Лендинг
  • пляж Пилай (он же пляж «Парадайз»)
Этот остров 🏝️ не имеет исторических достопримечательностей 🏛️, сюда приезжают те, кто хочет полюбоваться великолепными природными пейзажами и забыть про суету большого города. Ко Хонг известен своим замечательным 400-метровым пляжем с мелким белым песком, живописными лагунами в скалистых ущельях и красивейшими пещерами. И, конечно же, богатой флорой и фауной, которой изобилует Таиланд. Здесь можно встретить таких представителей природного мира как морские орлы, бенгальские вараны, достигающие двухметровой длины, и великое множество других представителей фауны, которых невозможно перечислить. Стоит также совершить прогулку 👣 на каяках вокруг острова или заняться увлекательным и разнообразным снорклингом.
На острове Хонг располагается великолепный пляж 🏖️ Пелай – один из самых лучших пляжей провинции Краби. Он небольшой, очень уютный и, что является большим плюсом, малолюдный. Находясь здесь, чувствуешь что попал на необитаемый остров.
Полоса чистейшего белого песка тянется вдоль берега около 400 метров, ширина пляжа – 20 метров. К побережью подступают высокие скалы, которые дают ощущение надежной защиты и спокойствия. Для острова характерно наличие буйной тропической растительности, он буквально утопает в зелени. На пляже Пелай под раскидистыми деревьями можно укрыться от жарких солнечных лучей. В районе пляжа вход в море 🌊 пологий с песчаным ровным дном. Но уже через 5-6 метров мягкий песок заканчивается и начинаются коралловые рифы, вокруг которых снуют красивые 🤩, разноцветные и полосатые тропические рыбки.
Обычно туристы появляются на пляже Пелай с первыми лодками, в 9 утра. Если же есть желание уединиться, всего 5 минут ходьбы от центра в западную часть острова, и вас будут окружать только огромные скалы и морская гладь.
На острове отдыхающих ждет множество увлекательных занятий – снорклинг, знакомство с богатой флорой и фауной, прогулки на каяках. Но не нужно забывать, что скалистая местность имеет свои правила. На острове Ко Хонг можно увидеть немало табличек с различными запретами, они нужны, чтобы обезопасить туристов от различных неприятностей, ведь многие пещеры разрушаются под действием времени и приливов и существует риск обвала. Нарушать запреты не стоит, так как безобидная, на первый взгляд, шутка может обернуться большой неприятностью.
Остров богат рептилиями, хозяевами на Ко Хонге чувствуют себя двухметровые вараны. Присутствие человека их не пугает, они выходят прямо на пляж и дожидаются, когда туристы угостят их курицей или другой едой. Опасаться этих больших и интересных ящериц не стоит, они не нападают на человека и сосуществуют с туристами мирно.
Около острова много красивых тропических рыб и других морских обитателей. Все желающие познакомиться с ними поближе могут попробовать себя в снорклинге (плавание с маской и трубкой). Угостив хлебом или бананами местных рыбок, можно собрать вокруг себя большие цветные стайки, которые добавят красок к этому и без того красочному уголку Андаманского моря. Если захватить с собой камеру, вы увезете с собой отличные кадры!
Прекрасный пляж острова Хонг Вы можете увидеть на кадрах в российском фильме 🎥 “Джунгли” с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым в главных ролях 😃

Программа:

    08:30 Трансфер из отеля
    09:00 Прибытие на остров Koh Phak Bia – высадка на пляж, свободное время
    10:00 снорклинг у острова Koh Phak Bia
    11:00 Прибытие на остров Koh Lao Lading – высадка на пляж, свободное время
    12:00 снорклинг у острова Koh Lao Lading
    13:00 Прибытие к острову Хонг, купание в лагуне “омоложения”
    13:30 Прибытие на пляж Пелай – обед; свободное время
    15:00 Трансфер в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • путешествие на скоростной лодке
    • питьевая вода, фрукты, обед
    • оборудование для снорклинга
    • англоговорящий гид
    • страховка от несчастных случаев
    Что не входит
    • вход в национальный парк (300 бат взрослый 200 бат детский)
    Начало
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    Место завершения
    🏁 Ваш отель в провинции Краби
    Остров Хонг и снорклинг
    Остров Хонг и снорклинг
    Остров Хонг и снорклинг
    Остров Хонг и снорклинг
    Остров Хонг и снорклинг
    Остров Хонг и снорклинг
    Остров Хонг и снорклинг
    Остров Хонг и снорклинг

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
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