Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по провинции Пханг Нга предусматривает посещение национального парка Као Сок, в центре которого расположено искусственно созданное озеро с пресной водой Чео Лан.



Вы также посетите храм Банг Рианг, где сможете загадать самое сокровенное желание, мангровый лес Тха Пом Клонг Сонг и дамбу Ратчаптрапа, породившую озеро Чео Лан.

Krabi Ваш гид на Краби Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 000 ฿ за человека 🇷🇺 русский 8 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Пханг Нга — ближайшая провинция к Краби. Ее отличительной особенностью является большое количество национальных парков, одни из известных это скалистый морской национальный парк Пханг Нга к которому относятся десятки остров, а также национальный парк Као Лак и одноименный пляжный район получивший большую популярность у туристов. Также к провинции Пханг Нга относятся группы остров Ко Яо и знаменитые на весь Таиланд, и в мире в целом, — Симиланские острова и острова Сурин. Шестьдесят пять кв. км парка Као Сок занимает самое большое в Таиланде озеро Чео Лан. Озеро Чео Лан (Cheow Lan Lake) лежит в окружении кольца известняковых скал. Площадь озера 65 кв км, а самая глубокая точка — 150 м. Озеро это — искусственного происхождения, и появилось на свет в начале 80-х гг. в результате строительства дамбы. При этом на дне озера остались две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом. Сейчас озеро Чео Лан — основной источник пресной воды для всего региона. Оно примечательно тем, что располагается в разломе карстовых гор, которые выступают со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные скалы покрыты сталактитами причудливой формы, повсюду располагаются множество пещер и гротов. На нашей планете осталось всего несколько мест, сравнимых с озером Чео Лан. Особое внимание уделяют 3 м. скалам в бухте Guilin: есть легенда, что это были «три брата», которые соревновались за сердце красавицы — принцессы. Этот пейзаж является визитной карточкой озера Чео Лан и каждый турист, побывавший здесь считает своим долгом, сделать фото на фоне этих чудесных скал. Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан — это одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда, и пропустить такое зрелище нельзя. После прогулки по озеру на лонгтейле, Вас ждет потрясающий вид со смотровой площадки на дамбу Ratchaprapa, посещение буддийского Храма Банг Рианг и мангрового леса Tha Pom Klong Song Nam. Экскурсия проводиться в любой удобный для Вас день. Программа: 07:00 Отправление из отеля 08:00 Посещение Храма Банг Рианг 09:30 Прибытие в национальный парк; прогулка на индивидуальный лодке по озеру 12:30 Смотровая площадка на дамбе Ратчаптрапа 13:30 Обед 15:30 Посещение Мангрового парка 16:00 Прибытие в отель

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