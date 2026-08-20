Экскурсия по провинции Пханг Нга предусматривает посещение национального парка Као Сок, в центре которого расположено искусственно созданное озеро с пресной водой Чео Лан.
Вы также посетите храм Банг Рианг, где сможете загадать самое сокровенное желание, мангровый лес Тха Пом Клонг Сонг и дамбу Ратчаптрапа, породившую озеро Чео Лан.
Вы также посетите храм Банг Рианг, где сможете загадать самое сокровенное желание, мангровый лес Тха Пом Клонг Сонг и дамбу Ратчаптрапа, породившую озеро Чео Лан.
Описание экскурсииПханг Нга — ближайшая провинция к Краби. Ее отличительной особенностью является большое количество национальных парков, одни из известных это скалистый морской национальный парк Пханг Нга к которому относятся десятки остров, а также национальный парк Као Лак и одноименный пляжный район получивший большую популярность у туристов. Также к провинции Пханг Нга относятся группы остров Ко Яо и знаменитые на весь Таиланд, и в мире в целом, — Симиланские острова и острова Сурин. Шестьдесят пять кв. км парка Као Сок занимает самое большое в Таиланде озеро Чео Лан. Озеро Чео Лан (Cheow Lan Lake) лежит в окружении кольца известняковых скал. Площадь озера 65 кв км, а самая глубокая точка — 150 м. Озеро это — искусственного происхождения, и появилось на свет в начале 80-х гг. в результате строительства дамбы. При этом на дне озера остались две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом. Сейчас озеро Чео Лан — основной источник пресной воды для всего региона. Оно примечательно тем, что располагается в разломе карстовых гор, которые выступают со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные скалы покрыты сталактитами причудливой формы, повсюду располагаются множество пещер и гротов. На нашей планете осталось всего несколько мест, сравнимых с озером Чео Лан. Особое внимание уделяют 3 м. скалам в бухте Guilin: есть легенда, что это были «три брата», которые соревновались за сердце красавицы — принцессы. Этот пейзаж является визитной карточкой озера Чео Лан и каждый турист, побывавший здесь считает своим долгом, сделать фото на фоне этих чудесных скал. Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан — это одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда, и пропустить такое зрелище нельзя. После прогулки по озеру на лонгтейле, Вас ждет потрясающий вид со смотровой площадки на дамбу Ratchaprapa, посещение буддийского Храма Банг Рианг и мангрового леса Tha Pom Klong Song Nam. Экскурсия проводиться в любой удобный для Вас день. Программа: 07:00 Отправление из отеля 08:00 Посещение Храма Банг Рианг 09:30 Прибытие в национальный парк; прогулка на индивидуальный лодке по озеру 12:30 Смотровая площадка на дамбе Ратчаптрапа 13:30 Обед 15:30 Посещение Мангрового парка 16:00 Прибытие в отель
Каждый день, в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Као Сок
- Пресноводное озеро Чео Лан
- Храм Банг Рианг (где хранится зуб Будды)
- Смотровая площадка на дамбе Ратчаптрапа
- Парк мангровых зарослей
Что включено
- Трансфер
- Путешествие на приватном лонгтейле по озеру (3 часа)
- Входные билеты в парк Tha Pom Klong Song Nam
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Вход в национальный парк Као Сок (300 бат взрослый 150 бат детский)
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краби
Похожие экскурсии на «Знакомство с провинцией Пханг Нга»
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторское путешествие в нацпарк Рамсарских водных угодий
Тропический маршрут: джунгли, уникальное озеро глубиной свыше 200 метров и нетронутая природа Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
22 авг в 09:00
от $440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари по слоновьим тропам и сплав на бамбуковом плоту
Однодневное путешествие в заповедник Као Сок из Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 17:30
22 авг в 08:00
от $690 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
22 авг в 08:30
2000 ฿ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
22 авг в 08:30
2000 ฿ за человека
13 000 ฿ за человека