Пханг Нга — ближайшая провинция к Краби. Ее отличительной особенностью является большое количество национальных парков 🌳, одни из известных это скалистый морской национальный парк Пханг Нга к которому относятся десятки остров 🏝️, а также национальный парк Као Лак и одноименный пляжный 🏖️ район получивший большую популярность у туристов. Также к провинции Пханг Нга относятся группы остров Ко Яо и знаменитые на весь Таиланд, и в мире в целом, — Симиланские острова и острова Сурин.

Шестьдесят пять кв. км парка Као Сок занимает самое большое в Таиланде озеро Чео Лан. Озеро Чео Лан (Cheow Lan Lake) лежит в окружении кольца известняковых скал. Площадь озера 65 кв км, а самая глубокая точка — 150 м. Озеро это — искусственного происхождения, и появилось на свет в начале 80-х гг. в результате строительства дамбы. При этом на дне озера остались две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом. Сейчас озеро Чео Лан — основной источник пресной воды для всего региона. Оно примечательно тем, что располагается в разломе карстовых гор ⛰️, которые выступают со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные скалы покрыты сталактитами причудливой формы, повсюду располагаются множество пещер и гротов. На нашей планете осталось всего несколько мест, сравнимых с озером Чео Лан.

Особое внимание уделяют 3 м скалам в бухте Guilin: есть легенда, что это были «три брата», которые соревновались за сердце красавицы — принцессы. Этот пейзаж является визитной карточкой озера Чео Лан и каждый турист, побывавший здесь считает своим долгом, сделать фото на фоне этих чудесных скал.

Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан — это одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда, и пропустить такое зрелище нельзя.

После прогулки по озеру на лонгтейле, Вас ждет потрясающий вид со смотровой площадки на дамбу Ratchaprapa, посещение буддийского Храма Банг Рианг и мангрового леса Tha Pom Klong Song Nam.

Экскурсия проводиться в любой удобный для Вас день.

Программа:

07:00 Отправление из отеля

08:00 Посещение Храма Банг Рианг

09:30 Прибытие в национальный парк; прогулка 👣 на индивидуальный лодке ⚓ по озеру

12:30 Смотровая площадка на дамбе Ратчаптрапа

13:30 Обед

15:30 Посещение Мангрового парка

16:00 Прибытие в отель