  1. Таиланд
  2. Экскурсии

Знакомство с провинцией Пханг Нга

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Экскурсия ⛳ по провинции Пханг Нга предусматривает посещение национального парка Као Сок, в центре которого расположено искусственно созданное озеро с пресной водой Чео Лан.

Вы также посетите храм Банг Рианг, где сможете загадать самое сокровенное желание, мангровый лес 🌳 Тха Пом Клонг Сонг и дамбу Ратчаптрапа, породившую озеро Чео Лан.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $333 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Знакомство с провинцией Пханг Нга
Знакомство с провинцией Пханг Нга

Что вы увидите

  • Национальный парк Као Сок
  • Пресноводное озеро Чео Лан
  • Храм Банг Рианг (где хранится зуб Будды)
  • Смотровая площадка на дамбе Ратчаптрапа
  • Парк мангровых зарослей
Пханг Нга — ближайшая провинция к Краби. Ее отличительной особенностью является большое количество национальных парков 🌳, одни из известных это скалистый морской национальный парк Пханг Нга к которому относятся десятки остров 🏝️, а также национальный парк Као Лак и одноименный пляжный 🏖️ район получивший большую популярность у туристов. Также к провинции Пханг Нга относятся группы остров Ко Яо и знаменитые на весь Таиланд, и в мире в целом, — Симиланские острова и острова Сурин.
Шестьдесят пять кв. км парка Као Сок занимает самое большое в Таиланде озеро Чео Лан. Озеро Чео Лан (Cheow Lan Lake) лежит в окружении кольца известняковых скал. Площадь озера 65 кв км, а самая глубокая точка — 150 м. Озеро это — искусственного происхождения, и появилось на свет в начале 80-х гг. в результате строительства дамбы. При этом на дне озера остались две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом. Сейчас озеро Чео Лан — основной источник пресной воды для всего региона. Оно примечательно тем, что располагается в разломе карстовых гор ⛰️, которые выступают со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные скалы покрыты сталактитами причудливой формы, повсюду располагаются множество пещер и гротов. На нашей планете осталось всего несколько мест, сравнимых с озером Чео Лан.
Особое внимание уделяют 3 м скалам в бухте Guilin: есть легенда, что это были «три брата», которые соревновались за сердце красавицы — принцессы. Этот пейзаж является визитной карточкой озера Чео Лан и каждый турист, побывавший здесь считает своим долгом, сделать фото на фоне этих чудесных скал.
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан — это одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда, и пропустить такое зрелище нельзя.
После прогулки по озеру на лонгтейле, Вас ждет потрясающий вид со смотровой площадки на дамбу Ratchaprapa, посещение буддийского Храма Банг Рианг и мангрового леса Tha Pom Klong Song Nam.
Экскурсия проводиться в любой удобный для Вас день.

Программа:

    07:00 Отправление из отеля
    08:00 Посещение Храма Банг Рианг
    09:30 Прибытие в национальный парк; прогулка 👣 на индивидуальный лодке ⚓ по озеру
    12:30 Смотровая площадка на дамбе Ратчаптрапа
    13:30 Обед
    15:30 Посещение Мангрового парка
    16:00 Прибытие в отель
    Что входит
    • Трансфер
    • Путешествие на приватном лонгтейле по озеру (3 часа)
    • Входные билеты в парк Tha Pom Klong Song Nam
    • Страховка
    • Русскоговорящий гид
    • Питьевая вода
    Что не входит
    • Вход в национальный парк Као Сок (300 бат взрослый 150 бат детский)
    • Обед
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Знакомство с провинцией Пханг Нга
    Знакомство с провинцией Пханг Нга
    Знакомство с провинцией Пханг Нга
    Знакомство с провинцией Пханг Нга
    Знакомство с провинцией Пханг Нга

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Krabi S. проводит ещё 6 экскурсий

    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    $53
    8 часов
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    1 отзыв
    Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
    $55
    8 часов
    Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
    Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
    $40
    7 часов
    Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
    Остров Хонг и снорклинг
    $46
    6 часов
    Остров Хонг и снорклинг
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
    $65
    4 часа
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
    Шоппинг тур в Краби
    $100
    4 часа
    Шоппинг тур в Краби

    Еще несколько необычных экскурсий в Краби

    Яркие острова Пхи-Пхи
    $53
    8 часов
    Яркие острова Пхи-Пхи
    3 отзыва
    Поездка на райские острова: невероятные пейзажи, снорклинг, тайская кухня и история Краби
    4 острова на скоростной лодке с Краби
    $38
    8 часов
    4 острова на скоростной лодке с Краби
    2 отзыва
    Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
    $51
    5 часов
    Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
    1 отзыв
    Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
    Природные чудеса Краби за один день
    $25
    7 часов
    Природные чудеса Краби за один день
    1 отзыв
    Побывать в красивейших уголках провинции, путешествуя на традиционной тайской лодке
    Четыре острова Краби
    $38
    7 часов
    Четыре острова Краби
    1 отзыв
    Снорклинг, райские пляжи и пещера Панак на морской прогулке
    Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
    $54
    8 часов
    Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
    1 отзыв
    Экскурсия по самым знаменитым местам провинции Краби