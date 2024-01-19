Мои заказы

Экскурсии по паркам Краби

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» на Краби, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«В стоимость тура не включены входные билеты в национальный парк: 400 батов для взрослых, 200 батов — для детей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$40 за человека
Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
Из прибрежных провинций - к пещерам, водопадам и небесным пагодам горного Таиланда
Начало: В вашем отеле
«Посещение храмовых комплексов, парков и пещер (~4 часа)»
11 дек в 21:00
12 дек в 09:00
$840 за всё до 2 чел.
Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Побывать в национальном парке Хат Ноппарат Тара и подняться на высоту 600 метров с экспертом флоры
Начало: У вашего отеля
«Отправимся в джунгли провинции Краби, чтобы подняться на высоту 600 метров по территории национального парка»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$440 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    19 января 2024
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
    читать дальше

    объехать вокруг острова" Курицы" из за неожиданно разыгравшегося шторма,но это даже к лучшему потому что это говорит о том что команда заботится о безопасности своих клиентов, к тому же за счёт этого больше смогли уделить последнему острову. В поездке были замечательные фрукты и обед в ланч боксах. Отдельно хочется отметить нашего гида Маргариту,она замечательный профессионал и человек. Большое спасибо Вам за поездку, трипстер как всегда на высоте.

    Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
  • К
    Катерина
    26 июня 2023
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок.
    читать дальше

    Сначала посетили два острова, на них свободное время, по-моему, 1,5 часа. Затем с масками поплавали 30 минут (не Египет, конечно, но тоже есть за кем понаблюдать (за рыбками в смысле), потом еще один остров, на котором был организован обед. Народу на островах много, но найти местечки для красивых фото без людей на заднем плане вполне реально. Туалет, душ, место для переодевания, столики для перекуса, кафе - на этом острове все есть. На остальных островах тоже необходимая инфраструктура присутствует. Или час, или полтора свободного времени. Затем еще один остров с пещерой. Там скалы, красивая лагуна и пещера с пенисами)). Час свободного времени. В общем нам все понравилось! Спасибо организаторам - все слаженно и четко.

    Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная
  • И
    Ирина
    19 января 2019
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и
    читать дальше

    слажено, сразу видно, что это команда. Немного непродуманно было организовано питание, но может быть это тоже экзотика. Никаких проблем не возникало, только положительные эмоции. Обязательно порекомендую друзьям и клиентам.

  • Т
    Татьяна
    21 декабря 2018
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Все понравилось, большое спасибо!

