Главные экскурсионные места на Краби

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» на Краби, цены от $294. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$1 798 за всё до 3 чел.
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Групповая
8 часов
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 800฿ за человека
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
6 000฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    21 декабря 2023
    Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
    Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
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    наслаждаться храмами, обзорами, природными заповедниками практически одни. Несмотря на разнообразие и насыщенность программы, мы не чувствовали усталости и наслаждались природными красотами и культурными памятниками в размеренном темпе. Нашим гидом был Андрей Сухоруков с глубоким знанием культуры страны и занимательный рассказчик и шутник. Нам было весело. Он помог нам с кулинарной программой при выборе блюд и мест, где можно поесть

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Краби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
  2. Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
  3. Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
  4. Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пхи-Пхи
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 294 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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