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Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Четырехчасовая прогулка 👣 на корабле 🛳️ вдоль побережья Андаманского моря 🌊 с ужином и живой музыкой.

Вы увидите пляж 🏖️ Рейли — 600 метровую песчаную полосу, которую окаймляют скалы.

Проплывете мимо скалы в форме куриной головы из-за которой остров 🏝️ получил название.

Для вас сервируют ужин с морепродуктами на гриле и национальными тайскими блюдами.

Вы встретите закат в море под звуки живой музыки.
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Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю

Что вы увидите

  • остров Чикен
  • остров Туб
  • остров Пода
  • восхитительный закат в Андаманском море
Каждый, кто хоть раз видел закат в Андаманском море 🌊 на любом пляже провинции Краби – запоминают это «картинку» в своей памяти и всеми возможными словами пытаются ее описать. Давайте и мы попробуем рассказать какой же потрясающий закат Вас ждет во время нашей экскурсии 🧭 в Краби – вечернего круиза вдоль локальных островов провинции Краби!
Наше небольшое путешествие будет проходить на двухпалубной комфортной лодке ⚓ в национальном тайском стиле. Мы отправляемся от большого пирса под названием Ао Нам Мао.
На спокойной скорости мы добираемся до острова Чикен (Chicken Island) - получил забавное название благодаря своей форме, которая действительно напоминает голову курицы. Официальное имя острова - Хаи (кстати с тайского языка тоже переводится «курица»).
Следующим на нашем пути будет небольшой остров 🏝️ Туб. На нем Вы не увидите цивилизации. Совсем. Пляжи здесь потрясающего белоснежного цвета с мелким, бархатистым песком, а море с кристально чистой водой. Интересная особенность этого острова заключается в его «тропинке» к острову «Чикен». Это мелководная песчаная коса, которая появляется только во время отлива и по ней без проблем можно добраться пешком на соседний остров.
Настало время подкрепиться! Официанты уже накрывают для Вас стол с блюдами национальной тайской кухни 🥧 и ароматного B. B. Q. : овощи, морепродукты, курица, приготовленные на гриле. Остальная часть путешествия будет проходить под мелодичные и романтические звуки живой музыки.
Завершающим местом посещения будет остров Пода (Poda Island). Интересной и захватывающей истории 📖 у него нет, а вот разнообразие морских обитателей здесь присутствует.
*Экскурсия проводится по вторникам, четвергам и субботам

Программа:

    16:00 — трансфер из отеля к пирсу
    17:00 — путешествие вдоль пляжа Рейли
    18:00 — путешествие вокруг островов Пода и Чикен
    19:00 — ужин с видом на закат под звуки живой музыки
    20:00 — трансфер в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • B. B. Q. ужин
    • страховка от несчастных случаев
    • организационные услуги
    • входные билеты в национальный парк
    Что не входит
    • Алкогольные напитки
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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