Каждый, кто хоть раз видел закат в Андаманском море 🌊 на любом пляже провинции Краби – запоминают это «картинку» в своей памяти и всеми возможными словами пытаются ее описать. Давайте и мы попробуем рассказать какой же потрясающий закат Вас ждет во время нашей экскурсии 🧭 в Краби – вечернего круиза вдоль локальных островов провинции Краби!

Наше небольшое путешествие будет проходить на двухпалубной комфортной лодке ⚓ в национальном тайском стиле. Мы отправляемся от большого пирса под названием Ао Нам Мао.

На спокойной скорости мы добираемся до острова Чикен (Chicken Island) - получил забавное название благодаря своей форме, которая действительно напоминает голову курицы. Официальное имя острова - Хаи (кстати с тайского языка тоже переводится «курица»).

Следующим на нашем пути будет небольшой остров 🏝️ Туб. На нем Вы не увидите цивилизации. Совсем. Пляжи здесь потрясающего белоснежного цвета с мелким, бархатистым песком, а море с кристально чистой водой. Интересная особенность этого острова заключается в его «тропинке» к острову «Чикен». Это мелководная песчаная коса, которая появляется только во время отлива и по ней без проблем можно добраться пешком на соседний остров.

Настало время подкрепиться! Официанты уже накрывают для Вас стол с блюдами национальной тайской кухни 🥧 и ароматного B. B. Q. : овощи, морепродукты, курица, приготовленные на гриле. Остальная часть путешествия будет проходить под мелодичные и романтические звуки живой музыки.

Завершающим местом посещения будет остров Пода (Poda Island). Интересной и захватывающей истории 📖 у него нет, а вот разнообразие морских обитателей здесь присутствует.

*Экскурсия проводится по вторникам, четвергам и субботам

Программа:

16:00 — трансфер из отеля к пирсу

17:00 — путешествие вдоль пляжа Рейли

18:00 — путешествие вокруг островов Пода и Чикен

19:00 — ужин с видом на закат под звуки живой музыки

20:00 — трансфер в отель