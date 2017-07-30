Не привезти сувениры 🎁 из Таиланда — это преступление! Кроме слоников, есть тайский шёлк, косметика, кокосовое масло, зонтики и многое другое из того, что турист обязан привезти своим друзьям и родным в качестве подарка. Составили для вас список из 9 интересных сувениров с фотографиями и ценами

Каждый человек возвращаясь из поездки, обязательно привозит с собой разные дешевые безделушки и сувениры для себя, своих родных и друзей. Если говорить о Таиланде, то тут можно приобрести множество уникальных вещей, список покупок не ограничивается стандартными футболками и магнитами. Ниже приведен список вещей, которые можно купить в Таиланде.

1. Шёлк

По своей природе тайский шелк похож на высококачественный китайский шелк, но продается он по сравнительно низким ценам. Шелковая одежда, галстуки, шарфы, наволочки обычно имеют яркий тропический принт, который всегда будет напоминать вам о пребывание в Таиланде.

Запомните! Натуральный шелк переливается разными цветами, а искусственный только белым светом

Стоимость: платки - от 200 бат, галстуки - от 800 бат, наволочки - от 1700 бат, шарфы - от 800 бат

Самая знаменитая сеть магазинов шелковых изделий в Таиланде - Jim Thompson

2. Тайское кокосовое масло

Кокосовое масло широко используется в спа-процедурах, кулинарии и косметологии. Универсальное средство для ухода за волосами, лицом, телом, также используется для заживления ран и предотвращения солнечных ожогов. Рекомендуем выбирать масло по своим личным предпочтениям, не всегда завышенная цена означает, что товар более качественный. Единственное оно должно быть холодного отжима, а цвет прозрачный, это показатели хорошего масла.

Стоимость: за 250 мл. масла 175-350 бат.

3. SPA косметика

Помимо кокосового масла в Таиланде имеются различные увлажняющие средства очень хорошего качества. Среди фаворитов эфирные масла - лемонграсса и жасмина. В качестве подарка можно приобрести аромасвечи для массажа, травяное мыло, а также соли для ванн.

Стоимость: мыло - около 40 бат; эфирные масла - от 100 бат (на рынках обычно продают подделку за 50 бат); соль для ванны - от 50 бат.

4. Одежда в тайском стиле

Тайская одежда обычно очень яркая и имеет различные геометрические и анималистические темы. Дизайн одежды достаточно прост и универсален. Особенно туристы любят покупать, шаровары декорированные узором слонов, а также легкие изготовленные из натуральной ткани сарафаны.

Стоимость: брюки - от 200 бат; сарафаны - от 200 до 300 бат

5. Еда и снеки

В качестве подарков из Тая можно привести различные сухофрукты и орехи. Сушеный манго или ананас, будут отличным сувениром для друзей и близких. Очень популярны кокосовые конфеты, их можно приобрести в любом супермаркете, менее экзотический презент, но все же. Еще одним вариантом подарка, могут быть соусы и приправы, которые также легко доступны.

6. Тайский зонтик

Тайские зонты имеют уникальный и яркий дизайн. Изготавливаются они из тутовой бумаги, бамбука и хлопка, в некоторых используется шелк. Зонты которые полностью изготовлены из бамбука, предназначены для защиты от дождя, а из тутовой бумаги чисто для декора.

Стоимость: от 68 бат

7. Муай Тай аксессуары

Для любителей тайского бокса, нет лучшего подарка, чем перчатки или шорты из самой страны где был рожден данный вид спорта. Огромный выбор цветов, размеров, материалов удовлетворит даже самого требовательного покупателя.

Стоимость: шорты - от 300 до 1300 бат; перчатки для взрослых - от 1200 до 2400 бат; перчатки для детей - от 350 до 400 бат. (цены зависят от фирмы производителя, качества и магазина)

8. Короб для риса

Тайские рисовые коробки изготавливаются вручную из бамбука. Сложные и красочные рисунки с ручной росписью, сделали их популярными среди туристов и коробки стали часто привозить в качестве сувенира для хранения всякой всячины или просто как декор. Если вы на самом деле захотите использовать коробку для хранения риса, то помните что хранить в них можно, только сырой рис.

9. Керамика

Таиланд известен своими прекрасными керамическими статуэтками, посудой и т.д. Обычно керамические предметы украшают всевозможные анималистические и геометрические темы. Найти керамику можно практически на любом рынке, где продают предметы для домашнего декора и сада.