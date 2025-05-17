Вечерняя экскурсия по Бангкоку — идеальный способ увидеть город, когда спадает жара.
Вы побываете в храме Лежащего Будды, прогуляетесь по Китайскому кварталу, удивитесь масштабам Цветочного рынка и, при желании, заглянете на легендарную Каосан-роуд. Это маршрут, в котором гармонично сочетаются культура, уличная жизнь и вкусная еда. Успеете всё — и без спешки.
Описание экскурсииКогда дневной зной спадает, город оживает по-новому — и именно в это время лучше всего отправляться на прогулку. За несколько часов вы увидите знаковые места Бангкока, погрузитесь в атмосферу древнего Сиама и узнаете, чем живёт столица Таиланда сегодня. Что входит в маршрут:
- Храм Лежащего Будды (Ват Пхо) — одна из старейших святынь города с 46-метровой статуей Будды, индуистскими мотивами и усыпальницами династии Чакри • Цветочный рынок — самый крупный в Азии, где цветы — это не просто товар, а часть тайской культуры • Китайский квартал — посещение храма Золотого Будды (5,4 тонны чистого золота), прогулка по яркой улице с уличной едой и храмом богини Гуань Инь • Улица Каосан (по желанию) — эпицентр ночной жизни, уличной музыки, фастфуда и свободы Вы услышите истории о буддизме, торговле, гастрономии и местных традициях. А если заглянете в одно из «мишленовских» стрит-фуд-мест — поймёте, почему в Таиланде даже за 2 доллара можно вкусно поесть. Важная информация:.
- Экскурсию проведу я или один из русскоязычных гидов из нашей команды • Перемещения между локациями — на общественном транспорте: метро и тук-туки (ориентировочно 300–600 батов на группу) • Билет в храм Лежащего Будды оплачивается отдельно: 300 батов с человека, включая билет для гида • По запросу возможна организация экскурсии для больших групп и/или с трансфером на минивэне — уточняется индивидуально • При старте экскурсии между 15:00 и 16:00 можно дополнительно заказать прогулку на тайской лодке (longtail boat) по каналам района Тхонбури — вы увидите традиционные дома на воде, храмы, статую Сидящего Будды и сможете покормить рыб. Стоимость — 2000 батов за лодку (до 6 человек) • Программа может быть адаптирована под ваши пожелания — обсудим детали заранее.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Лежащего Будды (Ват Пхо)
- Цветочный рынок
- Китайский квартал
- Улица Каосан (по желанию)
Что включено
- Услуги русскоязычного гида (вас сопровождаю я или мой коллега)
- Пешеходная экскурсия по вечернему Бангкоку
- Посещение ключевых локаций по маршруту
- Возможность адаптировать маршрут под ваши запросы
Что не входит в цену
- Транспортные расходы на общественный транспорт (метро, тук‑тук) - 300-600 бат на группу
- Входные билеты в Храм Лежащего Будды - 300 бат/чел. (включая билет гида)
- Дополнительная прогулка на лодке по каналам Тхонбури - 2000 бат/час
- Трансфер на минивэне (по запросу) и личные расходы (еда, напитки, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель клиента
Завершение: Последняя точка маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или один из русскоязычных гидов из нашей команды
- Перемещения между локациями - на общественном транспорте: метро и тук-туки (ориентировочно 300-600 батов на группу)
- Билет в храм Лежащего Будды оплачивается отдельно: 300 батов с человека, включая билет для гида
- По запросу возможна организация экскурсии для больших групп и/или с трансфером на минивэне - уточняется индивидуально
- При старте экскурсии между 15:00 и 16:00 можно дополнительно заказать прогулку на тайской лодке (longtail boat) по каналам района Тхонбури - вы увидите традиционные дома на воде, храмы, статую Сидящего Будды и сможете покормить рыб. Стоимость - 2000 батов за лодку (до 6 человек)
- Программа может быть адаптирована под ваши пожелания - обсудим детали заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Можно задать вопрос до бронирования?

Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
О
Ольга
17 мая 2025
Экскурсию проводила Ольга – получилось яркое, насыщенное знакомство с городом. Она объясняет легко, уверенно, даёт много деталей, которые сами бы точно не заметили. Огромное удовольствие от маршрута! Если вернёмся ещё раз — снова запишемся к ней.
Ю
Юрий
31 мар 2025
Выбрали вечерний вариант экскурсии с лодочной прогулкой — и не пожалели ни на минуту. В это время в городе комфортнее, атмосфернее, а знаменитые места выглядят совсем иначе. Территория храма Лежащего Будды почти пустая, Китайский квартал вечером особенно впечатляет. Лиля вела маршрут хорошо и с большим количеством интересных подробностей. Прекрасный формат, советуем.
И
Ирина
14 мар 2025
Прогулка с Никитой прошла невероятно легко: он умеет поддержать живой диалог и при этом даёт огромный пласт информации. Видно, что человек глубоко понимает историю, культурные особенности и современную жизнь Бангкока. Было одинаково увлекательно обсуждать повседневность и слушать его объяснения о прошлом города. Экскурсия оставила сильное впечатление — искренне благодарю Никиту.
И
Ирина
18 фев 2025
Экскурсия получилась на редкость интересной. Никита показал отличные знания о Таиланде, его традициях и языке, объяснял всё живо и понятно. Мы немного изменили маршрут по собственному желанию — и нам без колебаний пошли навстречу. Всё прошло идеально, с удовольствием рекомендую.
