О Ольга Экскурсию проводила Ольга – получилось яркое, насыщенное знакомство с городом. Она объясняет легко, уверенно, даёт много деталей, которые сами бы точно не заметили. Огромное удовольствие от маршрута! Если вернёмся ещё раз — снова запишемся к ней.

Ю Юрий Выбрали вечерний вариант экскурсии с лодочной прогулкой — и не пожалели ни на минуту. В это время в городе комфортнее, атмосфернее, а знаменитые места выглядят совсем иначе. Территория храма Лежащего Будды почти пустая, Китайский квартал вечером особенно впечатляет. Лиля вела маршрут хорошо и с большим количеством интересных подробностей. Прекрасный формат, советуем.

И Ирина Прогулка с Никитой прошла невероятно легко: он умеет поддержать живой диалог и при этом даёт огромный пласт информации. Видно, что человек глубоко понимает историю, культурные особенности и современную жизнь Бангкока. Было одинаково увлекательно обсуждать повседневность и слушать его объяснения о прошлом города. Экскурсия оставила сильное впечатление — искренне благодарю Никиту.