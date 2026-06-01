Если времени немного, а увидеть хочется как можно больше, эта экскурсия станет отличным выбором. Вы познакомитесь с архитектурой и культурой Таиланда в парке «Древний Сиам», посетите одну из крупнейших крокодиловых ферм страны и попробуете необычные местные блюда. А завершится путешествие на настоящем тайском вечернем рынке, куда почти не заглядывают туристы.

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Описание экскурсии

Встретимся возле станции BTS и на пикапах отправимся в парк «Древний Сиам».

Здесь перед вами откроется огромная территория с точными копиями самых известных достопримечательностей Таиланда. По парку мы будем передвигаться на гольф-карах. Управлять ими очень просто — перед началом прогулки мы проведём небольшой инструктаж.

Во время экскурсии вы познакомитесь с архитектурой, историей и культурным наследием страны. Это не пластиковые макеты, а детально выполненные копии оригинальных памятников и храмов со всех регионов Таиланда.

После этого мы отправимся на крокодиловую ферму, где содержится около 5000 крокодилов. Здесь вы сможете увидеть огромных взрослых особей длиной до пяти метров и понаблюдать за маленькими детёнышами. При желании покормите крокодилов с помощью специальных удочек с кусочками курицы.

В завершение программы мы отправимся на настоящий тайский рынок уличной еды, куда практически не заглядывают туристы. Здесь вас ждёт атмосфера вечернего Таиланда: живая музыка, большой выбор свежеприготовленных блюд, разливное пиво и множество гастрономических открытий. Мы проведём для вас небольшой гастротур по рынку и подскажем, какие блюда обязательно стоит попробовать.

Организационные детали