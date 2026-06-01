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Весь Таиланд в миниатюре за 1 день - из Бангкока

Парк «Древний Сиам», крокодилы и вечер на аутентичном фуд-корте
Если времени немного, а увидеть хочется как можно больше, эта экскурсия станет отличным выбором.

Вы познакомитесь с архитектурой и культурой Таиланда в парке «Древний Сиам», посетите одну из крупнейших крокодиловых ферм страны и попробуете необычные местные блюда. А завершится путешествие на настоящем тайском вечернем рынке, куда почти не заглядывают туристы.
Весь Таиланд в миниатюре за 1 день - из Бангкока
Весь Таиланд в миниатюре за 1 день - из Бангкока
Весь Таиланд в миниатюре за 1 день - из Бангкока

Описание экскурсии

Встретимся возле станции BTS и на пикапах отправимся в парк «Древний Сиам».

Здесь перед вами откроется огромная территория с точными копиями самых известных достопримечательностей Таиланда. По парку мы будем передвигаться на гольф-карах. Управлять ими очень просто — перед началом прогулки мы проведём небольшой инструктаж.

Во время экскурсии вы познакомитесь с архитектурой, историей и культурным наследием страны. Это не пластиковые макеты, а детально выполненные копии оригинальных памятников и храмов со всех регионов Таиланда.

После этого мы отправимся на крокодиловую ферму, где содержится около 5000 крокодилов. Здесь вы сможете увидеть огромных взрослых особей длиной до пяти метров и понаблюдать за маленькими детёнышами. При желании покормите крокодилов с помощью специальных удочек с кусочками курицы.

В завершение программы мы отправимся на настоящий тайский рынок уличной еды, куда практически не заглядывают туристы. Здесь вас ждёт атмосфера вечернего Таиланда: живая музыка, большой выбор свежеприготовленных блюд, разливное пиво и множество гастрономических открытий. Мы проведём для вас небольшой гастротур по рынку и подскажем, какие блюда обязательно стоит попробовать.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, все входные билеты, аренда гольфкара
  • Дополнительно оплачивается: еда и напитки, такси или общественный транспорт после экскурсии до отеля

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции BTS Kheha
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33132 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
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а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

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