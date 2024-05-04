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Групповая
7 часов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Мини-группа
10 часов
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$98 за человека
Индивидуальная
6 часов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$57 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур в Паттайе: Магия тайских специй
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 120$96 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 мая 2024Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
- ААлексей16 апреля 2024Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
- ППавел12 апреля 2024Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ННаталья28 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
- OOksana19 марта 2024Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
- ЕЕлена18 марта 2024Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
- ССергей11 марта 2024Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
- ООксана16 февраля 2024Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Активности»
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