Активности – экскурсии в Паттайе

Найдено 15 экскурсий в категории «Активности» в Паттайе, цены от $55, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
Групповая
7 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$98 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
🚣 Прогулки на каяках
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Групповая
10 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$57 за человека
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
🚗 На машине
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека
Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур в Паттайе: Магия тайских специй
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 120$96 за всё до 12 чел.
Прыжок с парашютом в Паттайе
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
На винтажном самолёте - над Паттайей
🛫 Полеты на самолетах
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
  • П
    Павел
    12 апреля 2024
    Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
    Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
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    это, конечно, туристическая, экскурсионная морская рыбалка, а не реальнвя рыбалка на БОЛЬШУЮ рыбу. Тем не менее, Ваша морская рыбалка отличается в лучшую сторону от других морских рыбалок представленных для туристов в Паттайе. Вы ставите несколько снастей на большую рыбу, на живца (Но не троллинг). В нашем случае удача улыбнулась и мы поймали достаточно крупную рыбу! Это была желтая королева весом около 5-6 кг. И конечно этот результат очень понравился! Общая организация была на отличном уровне! Трансфер, гид, обед — все было хорошо. Команда на корабле была внимательна и доброжелательна к туристам- рыбакам. Моя общая оценка — пять! Но все-таки есть небольшой минус. Это ожидание Большой рыбалки троллингом на Бльшую рыбу! Но это видимо издержки не совсем правильно понятой рекламы Вашего экскурсионного тура «Морская рыбалка».

  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
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    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    На гидроциклах - по островам
    Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
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    приключение! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура. Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух. Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки. Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!

  • O
    Oksana
    19 марта 2024
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
  • С
    Сергей
    11 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с
  • О
    Оксана
    16 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Активности»

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  1. Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
  2. На гидроциклах - по островам
  3. Полёт на мотопараплане над Паттайей
  4. Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
  5. Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
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