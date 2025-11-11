Между двух зелёных холмов раскинулся Военный пляж — 500-метровая лагуна, где можно понежиться на солнце, искупаться в тёплой воде и почувствовать гармонию вдали от шумной Паттайи. Наш водитель с комфортом отвезёт вас в этот райский уголок, а после у вас будет свободное время — чтобы отдохнуть и насладиться временем наедине с природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание трансфер

Военный пляж расположен всего в получасе езды от города, но здесь царит совсем иная атмосфера — уединение, прозрачное море и белоснежный песок. Вы сможете понежиться на солнце или устроиться в тени под зонтом, искупаться в тёплой воде с удобным пологим спуском и понаблюдать за забавными дикими обезьянами, которые часто выходят к людям.

Благодаря мелководным участкам место идеально подойдёт для отдыха с детьми.

Примерный тайминг

7:30–8:30 — сбор гостей по отелям Паттайи

9:15 — прибытие на Военный пляж, свободное время

16:00–16:30 — выезд с Военного пляжа

17:30–18:00 — возвращение в отели Паттайи

Организационные детали