Между двух зелёных холмов раскинулся Военный пляж — 500-метровая лагуна, где можно понежиться на солнце, искупаться в тёплой воде и почувствовать гармонию вдали от шумной Паттайи.
Наш водитель с комфортом отвезёт вас в этот райский уголок, а после у вас будет свободное время — чтобы отдохнуть и насладиться временем наедине с природой.
Описание трансфер
Военный пляж расположен всего в получасе езды от города, но здесь царит совсем иная атмосфера — уединение, прозрачное море и белоснежный песок. Вы сможете понежиться на солнце или устроиться в тени под зонтом, искупаться в тёплой воде с удобным пологим спуском и понаблюдать за забавными дикими обезьянами, которые часто выходят к людям.
Благодаря мелководным участкам место идеально подойдёт для отдыха с детьми.
Примерный тайминг
7:30–8:30 — сбор гостей по отелям Паттайи
9:15 — прибытие на Военный пляж, свободное время
16:00–16:30 — выезд с Военного пляжа
17:30–18:00 — возвращение в отели Паттайи
Организационные детали
- Обратите внимание: услуги гида не предусмотрены, с вами поедет англоязычный сопровождающий из нашей команды
- В стоимость включён трансфер до пляжа и обратно на микроавтобусе Toyota или аналогичном
- Дополнительно оплачиваются входные и транспортные сборы — 100 батов за чел.
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте. Остаток — в тайских батах перед отправлением в день поездки или заранее рублёвым переводом
- За отдельную плату на пляже доступен прокат зонтов, шезлонгов, циновок, различного инвентаря, а также катание на банане, водных мотоциклах, зоны для массажа
- Рекомендуем выбирать для посещения пляжа будни, так как в выходные и праздничные дни на пляж в большом количестве приезжают отдыхать местные жители
в будние дни в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$9
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 840 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
11 ноя 2025
Забрали вовремя, транспорт новый хороший. Сам пляж неплохой, утром людей было мало, днем побольше, но все равно меньше, чем на острове Ко Лан. Вода чистая, хорошая инфраструктура. Рекомендую
Оксана
5 ноя 2025
Очень семейный и спокойный пляж. Забрали из отеля и с пляжа в точное время. Дорога заняла минут 30-35. Сервис и питание лучше, чем на Ко Лан. Питание гораздо дешевле, чем
О
Ольга
23 окт 2025
Пляж шикарный, вода прозрачная.)))
О
Ольга
23 окт 2025
Из-за праздничного дня большое скопление местных жителей на пляже. Это необходимо учитывать, если вы не планируете отдыхать в шумном месте, где отдыхающих столько, что нет возможности для перемещения шезлонга. Много мух из-за "обилия" продуктов питания местных жителей). Плюсы пляжа- достаточно чисто и развита инфраструктура.
Леонид
Ответ организатора:
Здравствуйте!
«Сожалеем, что у вас остались такие впечатления. Вы правы: в праздничные дни на пляже действительно очень оживленно. К сожалению, мы
д
даниил
22 окт 2025
Все хорошо, пляж чистый, вода прозрачная, трансфер во время
т
тимашов
2 окт 2025
Поездка удачная.
Забрали от отеля, организаторы на связи. Вплоть до выхода на пляж нигде не выходили из авто.
Водитель накануне уточнил время и точное место посадки, в дороге- время убытия.
Сам пляж- малолюдный, вода чистая, есть много кафе, зоны душа и туалеты.
Вода чистая.
Пиво чанг большое 100б
Кухня вкусная но каждому свое.
Недостатки- были малочисленно медузы и в воде иногда кусали крабики мелкие.
