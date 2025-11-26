Увидеть самого большого в мире наскального Будду из чистого золота, поймать на удочку крокодила, прокатиться на слоне, насладиться вкусом свежих фруктов, восхититься величием китайского храма-музея, в котором хранятся оригинальные терракотовые воины, и испытать трепет от великолепных видов на Паттайю, которые открываются с одной из смотровых площадок.
Описание экскурсии
Путешествие вокруг Южной Паттайи: от храмов до слонов и крокодилов • Гора Као Чи Чан — место паломничества буддистов со всего мира. Известность горе принесло выложенное на нем, позолоченными пластинами, самое большим наскальное изображение Будды в мире, высотой 166 метров. На изготовление изображение ушло около тонны золота.
- Китайский храм-музей Вихарн Сиен — это прекрасный образец китайского искусства и архитектуры был построен в 1987 году. Внутри находится музей, полный интересных древних артефактов, включая большую белую нефритовую статую богини Гуань и статуи терракотовых воинов, увидеть которых помимо Китая, можно только здесь.
- Катание на слонах, ловля крокодилов и тарелка фруктов в подарок — посреди программы немного отдохнём от информации, пообщаемся с животными и отведаем сезонных фруктов.
- Храмовый комплекс Ват Ян — представляет собой самый крупный храмовый комплекс в Таиланде, расположенный посреди живописных гор. На территории комплекса расположены несколько действующих храмов в различных архитектурных стилях, озеро с розовыми лотосами и множество укромных мест, где можно уединиться, наслаждаясь тишиной и умиротворенной атмосферой. Музей восковых фигур монахов, племя Каренов и Мондоп • Музей восковых фигур монахов —хранит фигуры достигших просветления монахов, которые жили в разное время в разных монастырях Королевства. В Таиланде эти монахи считаются, поистине, святыми людьми. Восковые фигуры феноменально реалистичны, подойдя ближе к фигурам можно увидеть каждую морщинку — создается впечатление, что перед вами сидят живые люди.
- Племя Каренов – более известные среди туристов, как племя длинношеих женщин. Начиная с 5-летнего возраста девочкам племен карен одевают на шею латунную проволоку. Каждые два года проволоку снимают и одевают проволоку более длинного размера, чтобы увеличить количество витков-колец.
Мондоп — особое сооружение на холме, в котором хранится копия отпечатка стопы Будды, изготовленная из гранита. Чтобы добраться до него придется преодолеть лестницу из 300 ступенек. Однако такое непростое восхождение стоит потраченных усилий — с верхней смотровой площадки открывается необычайно красивый вид на Паттайю и близлежащие окрестности. Важная информация:.
Мондоп — особое сооружение на холме, в котором хранится копия отпечатка стопы Будды, изготовленная из гранита. Чтобы добраться до него придется преодолеть лестницу из 300 ступенек. Однако такое непростое восхождение стоит потраченных усилий — с верхней смотровой площадки открывается необычайно красивый вид на Паттайю и близлежащие окрестности. Важная информация:.
Закрывайте плечи и колени при посещении храмов.
Ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня длинношеих женщин племени Карен
- Самое большое наскальное изображение Будды из чистого золота
- Китайский храм-музей Вихарн Сиен
- Храмовый комплекс Ват Ян
- Гора Мондоп
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Тарелка фруктов в подарок
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются входные билеты по программе - 300 бат.
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Закрывайте плечи и колени при посещении храмов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Индивидуальная
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
27 ноя в 16:30
$182 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На винтажном самолёте - над Паттайей
Полетайте на WILGA HS-LOW и насладитесь видами Паттайи с высоты 300 метров. Пляжи, отели и храм Истины откроются в новом свете
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
27 ноя в 17:00
$490 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Аренда гидроциклов в Паттайе
Самостоятельно погонять по волнам рядом с пляжем Джомтьен
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
$48 за человека