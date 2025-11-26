Путешествие вокруг Южной Паттайи: от храмов до слонов и крокодилов • Гора Као Чи Чан — место паломничества буддистов со всего мира. Известность горе принесло выложенное на нем, позолоченными пластинами, самое большим наскальное изображение Будды в мире, высотой 166 метров. На изготовление изображение ушло около тонны золота.

Китайский храм-музей Вихарн Сиен — это прекрасный образец китайского искусства и архитектуры был построен в 1987 году. Внутри находится музей, полный интересных древних артефактов, включая большую белую нефритовую статую богини Гуань и статуи терракотовых воинов, увидеть которых помимо Китая, можно только здесь.

Катание на слонах, ловля крокодилов и тарелка фруктов в подарок — посреди программы немного отдохнём от информации, пообщаемся с животными и отведаем сезонных фруктов.

Храмовый комплекс Ват Ян — представляет собой самый крупный храмовый комплекс в Таиланде, расположенный посреди живописных гор. На территории комплекса расположены несколько действующих храмов в различных архитектурных стилях, озеро с розовыми лотосами и множество укромных мест, где можно уединиться, наслаждаясь тишиной и умиротворенной атмосферой. Музей восковых фигур монахов, племя Каренов и Мондоп • Музей восковых фигур монахов —хранит фигуры достигших просветления монахов, которые жили в разное время в разных монастырях Королевства. В Таиланде эти монахи считаются, поистине, святыми людьми. Восковые фигуры феноменально реалистичны, подойдя ближе к фигурам можно увидеть каждую морщинку — создается впечатление, что перед вами сидят живые люди.

Племя Каренов – более известные среди туристов, как племя длинношеих женщин. Начиная с 5-летнего возраста девочкам племен карен одевают на шею латунную проволоку. Каждые два года проволоку снимают и одевают проволоку более длинного размера, чтобы увеличить количество витков-колец.

Мондоп — особое сооружение на холме, в котором хранится копия отпечатка стопы Будды, изготовленная из гранита. Чтобы добраться до него придется преодолеть лестницу из 300 ступенек. Однако такое непростое восхождение стоит потраченных усилий — с верхней смотровой площадки открывается необычайно красивый вид на Паттайю и близлежащие окрестности. Важная информация:.

Закрывайте плечи и колени при посещении храмов.