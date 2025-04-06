Индивидуальная
до 6 чел.
Крокодиловая ферма и шоу крокодилов
Откройте для себя захватывающее шоу крокодилов в Паттайе! Вас ждут тропические сады, древние камни и возможность сделать фото с дикими животными
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
1800 ฿ за всё до 6 чел.
Мини-группа
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Погрузитесь в атмосферу Южной Паттайи: величественные храмы, захватывающие виды и уникальные традиции ждут вас в этом путешествии
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30
8 авг в 07:30
9 авг в 07:30
900 ฿ за человека
Индивидуальная
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Индивидуальная поездка по Паттайе с русским водителем
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18 212 ฿ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 апреля 2025Очень понравилось. Было время 3 часа: успели всё: покормить слонов и жирафов, народу было мало, все животные были доступны. Конечно покормили и потом съели крокодилов. Шоу достаточно стандартное (возможно такое ощущение, так как смотрел уже 3 раз его)
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Крокодиловая ферма»
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