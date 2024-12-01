А вы знаете, где провести идеальные выходные? На острове Ко Куд раскинулся 300-метровый райский пляж в форме полумесяца, где каждое утро можно наблюдать за восходом солнца.
А невероятные закаты ждут вас на другой стороне — мысе Клонг Хин, расположенного неподалёку от курорта.
А невероятные закаты ждут вас на другой стороне — мысе Клонг Хин, расположенного неподалёку от курорта.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание тураЧто вас ожидает: День 1: Отправляемся в путешествие • 05:00-05:30 Выезд из Паттайи • 08:00 остановка на завтрак (взять с собой).
- 10:00 прибытие на пирс, отправление на остров.
- 12:00 прибытие в отель, заселение. День 2: Отдых и релаксация • 08:00-09:00 Завтрак.
- 10:00 Свободное время. День 3: Возвращение • 08:00-09:00 Завтрак.
- 10:45 Выселение, выезд с отеля на Ко Куд.
- 13:00 Прибытие на материк.
• 19:00 Прибытие в Паттайю. Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур Важная информация:
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
- Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе.
Ежедневно, выезд в 5:00
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 8 лет включительно)
|5 310 ฿
|Дети до 8 лет
|3 870 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Входные билеты
- Русскоязычный гид ждет на острове
- 1 день
- 05:00-05:30 Сбор туристов по отелям.
- 07:00 Остановка на завтрак (взять с собой).
- 10:45 Прибытие на пирс. Отправление на остров на скоростном катере.
- 12:00 Прибытие на остров. Заселение в отель. Свободное время.
- 2 день
- 8:00-9:00 Завтрак.
- 10:30 Посещение водопада Клонг Чао.
- Свободное время.
- 3 день
- 10:45 Выселение из отеля. Отправление с острова на материк.
- 13:00 Прибытие на материк.
- 19:00 Прибытие в Паттайю.
Что не входит в цену
- 750 Бат за ночь одноместное размещение
- 1000 Бат с человека дополнительная ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд в 5:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор
- На острове работает наш русскоговорящий персонал, будет встречать, провожать, сопровождать на водопад, помогать с размещением в отеле
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
Похожие туры из Паттайи
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
1 дек в 06:30
8 000฿ за человека
2 дня
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
1 дек в 06:30
от 9 500฿ за человека
2 дня 16 часов
Балийский Эдем: экспресс-тур на остров богов (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
1 дек в 02:00
2 дек в 02:00
39 489฿ за человека