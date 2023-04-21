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Мы отвезём вас на остров с самыми красочными рассветами и закатами! У вас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть на белоснежном 300-метровом пляже в форме полумесяца, встретить восход и закат на живописном мысе Клонг Хин, побывать у водопада Клонг Чао и на фруктовом рынке, а затем вернуться в Паттайю на скоростном катере.