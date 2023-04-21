Мы отвезём вас на остров с самыми красочными рассветами и закатами! У вас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть на белоснежном 300-метровом пляже в форме полумесяца, встретить восход и закат на живописном мысе Клонг Хин, побывать у водопада Клонг Чао и на фруктовом рынке, а затем вернуться в Паттайю на скоростном катере.
Описание тураЧто вас ожидает: День 1: Отправляемся в путешествие • 05:00-05:30 Сбор туристов по отелям.
- 07:00 Остановка на завтрак (взять с собой).
- 10:45 Прибытие на пирс. Отправление на остров на скоростном катере.
- 12:00 Прибытие на остров. Заселение в отель. Свободное время. День 2: Отдых и возращение • 8:00-9:00 Завтрак.
- 12:00 Выселение из отеля.
- 12:30 Отправление с острова на материк.
- 15:00 Остановка у фруктового рынка. Магазин сувениров.
• 18:00-19:00 Прибытие в Паттайю. Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур Важная информация:
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
- Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе.
Ежедневно, выезд в 5:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 7 лет включительно)
|4700 ฿
|Дети до 3 лет включительно
|0 ฿
|Дети от 3 до 7 лет
|3200 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда - обратно
- Входные билеты
- Русскоязычный гид
- День первый:
- 05:00-05:30 Сбор туристов по отелям.
- 08:00 Остановка на завтрак (заказать с собой из отеля).
- 10:00 Прибытие на пирс. Отправление на остров.
- 11:30 Прибытие на остров. Заселение в отель.
- 15:00 Посещение водопада Клонг Чао.
- День второй:
- 08:00-09:00 Завтрак в отеле.
- 11:00 Выселение из отеля, выезд.
- 13:00 Прибытие на материк.
- 15:00 Остановка у фруктового рынка, магазин сувениров.
- 18:00-19:00 Прибытие в Паттайю.
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - 750 ฿ за ночь
- В шаговой доступности от отеля - кафе и магазины
- На острове можно арендовать у гида мотобайк (от 150 ฿ в сутки),
- Маски - 100 ฿ / день,
- Каяки - 200 ฿ / в час,
- Мотобайк - 300 ฿ /в сутки,
- Массаж - от 400 ฿
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд в 5:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор
- Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Viadimir
21 апр 2023
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