Живописный остров Ко Куд и пляж Клонг-Хин (на 2 дня) Программа Эконом

Пляж Клонг-Хин и остров Ко Куд: тур на 2 дня с русскоязычным гидом из Паттайи
Мы отвезём вас на остров с самыми красочными рассветами и закатами! У вас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть на белоснежном 300-метровом пляже в форме полумесяца, встретить восход и закат на живописном мысе Клонг Хин, побывать у водопада Клонг Чао и на фруктовом рынке, а затем вернуться в Паттайю на скоростном катере.
5
1 оценка
Живописный остров Ко Куд и пляж Клонг-Хин (на 2 дня) Программа Эконом
Живописный остров Ко Куд и пляж Клонг-Хин (на 2 дня) Программа Эконом
Живописный остров Ко Куд и пляж Клонг-Хин (на 2 дня) Программа Эконом
Ближайшие даты:
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Время начала: 05:00

Описание тура

Что вас ожидает: День 1: Отправляемся в путешествие • 05:00-05:30 Сбор туристов по отелям.
  • 07:00 Остановка на завтрак (взять с собой).
  • 10:45 Прибытие на пирс. Отправление на остров на скоростном катере.
  • 12:00 Прибытие на остров. Заселение в отель. Свободное время. День 2: Отдых и возращение • 8:00-9:00 Завтрак.
  • 12:00 Выселение из отеля.
  • 12:30 Отправление с острова на материк.
  • 15:00 Остановка у фруктового рынка. Магазин сувениров.

• 18:00-19:00 Прибытие в Паттайю. Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур Важная информация:

  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
  • Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе.

Ежедневно, выезд в 5:00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 7 лет включительно)4700 ฿
Дети до 3 лет включительно0 ฿
Дети от 3 до 7 лет3200 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер туда - обратно
  • Входные билеты
  • Русскоязычный гид
  • День первый:
  • 05:00-05:30 Сбор туристов по отелям.
  • 08:00 Остановка на завтрак (заказать с собой из отеля).
  • 10:00 Прибытие на пирс. Отправление на остров.
  • 11:30 Прибытие на остров. Заселение в отель.
  • 15:00 Посещение водопада Клонг Чао.
  • День второй:
  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.
  • 11:00 Выселение из отеля, выезд.
  • 13:00 Прибытие на материк.
  • 15:00 Остановка у фруктового рынка, магазин сувениров.
  • 18:00-19:00 Прибытие в Паттайю.
Что не входит в цену
  • Доплата за одноместное размещение - 750 ฿ за ночь
  • В шаговой доступности от отеля - кафе и магазины
  • На острове можно арендовать у гида мотобайк (от 150 ฿ в сутки),
  • Маски - 100 ฿ / день,
  • Каяки - 200 ฿ / в час,
  • Мотобайк - 300 ฿ /в сутки,
  • Массаж - от 400 ฿
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд в 5:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор
  • Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места на пароме и автобусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 апр 2023

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