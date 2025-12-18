Духовная часть экскурсии Первая часть экскурсии в Бангкоке включает:

посещение Большого Королевского дворца, храма Лежачего Будды (Ват По) со статуей, покрытой золотом и инкрустированной перламутром;

наблюдение за сменой караула Королевской Гвардии;

посещение храма Изумрудного Будды (Ват Пра Кео), где разрешено фотографировать на территории, но не сам храм. Речная прогулка и обед Далее, путешествие на кораблике по каналу Саен Сап от дворца Рамы VII до башни Байок Скай, где можно увидеть традиционные тайские дома и покормить сомов. Обед ждет в башне Байок Скай с панорамным видом со смотровой площадки на 84-м этаже. Свободное время Завершается экскурсия посещением ТРЦ «Сиам Парагон» со свободным временем, которое можно потратить на шоппинг или посещение океанариума «Siam Ocean World» или музея Мадам Тюссо за дополнительную плату. Важная информация:.

Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура.

• Возможна оплата экскурсии на месте: