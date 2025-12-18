Начать исследование столицы Таиланда лучше всего с этого ознакомительного тура.
Жемчужиной маршрута является Большой королевский дворец, представляющий собой ансамбль сооружений и резиденций в Бангкоке. С конца XVIII века это место являлось основным домом для монархов Таиланда.
Возведение дворцового комплекса стартовало в 1782 году по приказу короля Рамы I, который перенес главный город государства из Тхонбури в Бангкок.
Описание экскурсии
Духовная часть экскурсии Первая часть экскурсии в Бангкоке включает:
- посещение Большого Королевского дворца, храма Лежачего Будды (Ват По) со статуей, покрытой золотом и инкрустированной перламутром;
- наблюдение за сменой караула Королевской Гвардии;
посещение храма Изумрудного Будды (Ват Пра Кео), где разрешено фотографировать на территории, но не сам храм. Речная прогулка и обед Далее, путешествие на кораблике по каналу Саен Сап от дворца Рамы VII до башни Байок Скай, где можно увидеть традиционные тайские дома и покормить сомов. Обед ждет в башне Байок Скай с панорамным видом со смотровой площадки на 84-м этаже. Свободное время Завершается экскурсия посещением ТРЦ «Сиам Парагон» со свободным временем, которое можно потратить на шоппинг или посещение океанариума «Siam Ocean World» или музея Мадам Тюссо за дополнительную плату. Важная информация:.
Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура.
• Возможна оплата экскурсии на месте:
- наличными USD, THB — российской картой онлайн • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.
- Важное примечание: Время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д.
Ежедневно в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Бангкок
- Большой Королевский дворец
- Ват По (храм Лежачего Будды)
- Ват Пра Кео (храм Изумрудного Будды)
- Канал Саен Сап
- Башня Байок Скай
- ТРЦ "Сиам Парагон" / океанариум "Siam Ocean World" / музей Мадам Тюссо
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Обед
- Услуги русскоговорящего гида
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 12.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
