Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Паттайе, цены от $62. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
На машине
13 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
Дворец, прогулка по каналам и обед на вершине небоскрёба - за 1 день
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда с 18 века»
Расписание: ежедневно в 06:30
3 ноя в 06:30
4 ноя в 06:30
$62 за человека
В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
12 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда с XVIII века»
Расписание: Ежедневно в 07:30.
3 ноя в 06:30
4 ноя в 06:30
2000 ฿ за человека
Путешествие из Паттайи в Бангкок: Ват По, Ват Пра Кео и Большой дворец
На автобусе
12.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие из Паттайи в Бангкок: Ват По, Ват Пра Кео и Большой дворец
Начало: Ваш отель
«Жемчужиной маршрута является Большой королевский дворец, представляющий собой ансамбль сооружений и резиденций в Бангкоке»
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
2 ноя в 07:00
3700 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 июля 2025
    Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
    Королевский дворец в Бангкоке никого не оставит равнодушным. Гид Сергей — интересно, информативно, без воды. По организации все вовремя и без задержек, группа была небольшая — 7 человек, транспорт новый. Все было отлично, спасибо
  • И
    Илья
    1 июля 2025
    В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
    Королевский дворец в Бангкоке производит сильное впечатление. Гид Сергей рассказывал интересно и по делу. Всё организовано вовремя и без задержек, группа небольшая, транспорт новый. Отличная экскурсия, спасибо.
  • П
    Петр
    28 июня 2025
    Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
    Гид много и интересно рассказывал, программа понравилось. Из минусов толпы китайцев в дворце.
  • П
    Павел
    24 июня 2025
    В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
    Гид рассказывал много и увлекательно, программа понравилась. Единственный минус - в Королевском дворце было слишком много туристов.
  • Р
    Рустам
    22 мая 2025
    В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
    Хотя в Бангкоке был уже не раз, в Королевском дворце оказался впервые. Гид Дмитрий рассказывал увлекательно, отвечал на вопросы. Организация
    читать дальше

    безупречная, без задержек. Дворец впечатлил, а прогулка по каналам и небоскрёб отлично дополнили программу. Для тех, кто хочет увидеть именно Королевский дворец - рекомендую.

  • А
    Анна
    20 мая 2025
    В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
    Все было отлично. Оба гида большие молодцы. Бангкок прекрасен. Дождь был недолгий, не помешал никак (в лодке были, ждали отправления). Спасибо.
  • Б
    Борис
    17 мая 2025
    Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
    В Бангкоке был уже несколько раз, но в Королевском дворце так и не побывал, поэтому целью было посетить именно его.
    читать дальше

    Гид Дмитрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы. По организации, все отлично, без задержек. Дворец понравился, прогулка по каналам и небоскреб гармонично его дополнили. Так что если целью стоит увидеть именно Королевский дворец, то рекомендую.

  • S
    Sergey
    17 апреля 2025
    В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
    Очень понравилось, всё было чётко, быстро и организованно, очень понравилась смотровая площадка😁 Сергей тоже понравился, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы, всё супер!
  • М
    Марина
    27 марта 2025
    В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
    Ездили всей семьёй. Всё понравилось: в храмах показали основные места, дали время для фото. Обед был отличный. Спасибо за экскурсию.
  • М
    Марина
    24 марта 2025
    Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
    Ездили семьёй.
    Все понравилось.
    В храмах все рассказали, показали основные места, дали время на фото.
    Обед был отличный.
    Спасибо за экскурсию
  • М
    Мария
    18 февраля 2025
    Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
    Отличная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора отличный знающий рассказчик, было интересно слушать. Тайский гид Мэй, очень веселая,
    читать дальше

    глубокими познаниями русского языка, ожидаемо, не отличалась, но на минимальном уровне информацию дала в Королевском дворце. Это был запоминающийся день, спасибо

  • М
    Мария
    14 февраля 2025
    В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
    Прекрасная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора - замечательный рассказчик, слушать было интересно. Тайский гид Мэй немного помогла в Королевском дворце, хотя русским языком владеет слабо. День запомнился надолго, спасибо.
  • И
    Иван
    3 февраля 2025
    Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
    Программа понравилась, гид Лора невероятно интересно рассказывала о Таиланде по дороге к Бангкоку. Транспорт новый, комфортный, забрали вовремя. Из минусов,
    читать дальше

    уровень русского языка у тайцев в дворце, о чем организатор предупреждает в описании и толпы китайцев, которые немного мешают нормально осматривать дворец, но этот момент от организатора не зависит. В остальном, все отлично. Спасибо.

  • И
    Иван
    31 января 2025
    В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
    Программа понравилась. Лора по дороге к Бангкоку рассказывала о Таиланде очень увлекательно. Транспорт был новым и удобным, забрали вовремя. Минусы:
    читать дальше

    в Королевском дворце местные гиды слабо владеют русским языком, и много туристов, что мешает осмотру. Но это мелочи, в остальном всё отлично. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
  2. В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
  3. Путешествие из Паттайи в Бангкок: Ват По, Ват Пра Кео и Большой дворец
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Аюттайя
  2. Набережная
  3. Золотой Будда
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в октябре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 62 до 3700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 15 ⭐ отзывов, цены от $62. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь