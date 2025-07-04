И Илья Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока Королевский дворец в Бангкоке никого не оставит равнодушным. Гид Сергей — интересно, информативно, без воды. По организации все вовремя и без задержек, группа была небольшая — 7 человек, транспорт новый. Все было отлично, спасибо

П Петр Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока Гид много и интересно рассказывал, программа понравилось. Из минусов толпы китайцев в дворце.

Хотя в Бангкоке был уже не раз, в Королевском дворце оказался впервые. Гид Дмитрий рассказывал увлекательно, отвечал на вопросы. Организация безупречная, без задержек. Дворец впечатлил, а прогулка по каналам и небоскрёб отлично дополнили программу. Для тех, кто хочет увидеть именно Королевский дворец - рекомендую.

А Анна В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи Все было отлично. Оба гида большие молодцы. Бангкок прекрасен. Дождь был недолгий, не помешал никак (в лодке были, ждали отправления). Спасибо.

В Бангкоке был уже несколько раз, но в Королевском дворце так и не побывал, поэтому целью было посетить именно его. Гид Дмитрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы. По организации, все отлично, без задержек. Дворец понравился, прогулка по каналам и небоскреб гармонично его дополнили. Так что если целью стоит увидеть именно Королевский дворец, то рекомендую.

S Sergey В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи Очень понравилось, всё было чётко, быстро и организованно, очень понравилась смотровая площадка😁 Сергей тоже понравился, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы, всё супер!

М Марина В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи Ездили всей семьёй. Всё понравилось: в храмах показали основные места, дали время для фото. Обед был отличный. Спасибо за экскурсию.

Отличная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора отличный знающий рассказчик, было интересно слушать. Тайский гид Мэй, очень веселая, глубокими познаниями русского языка, ожидаемо, не отличалась, но на минимальном уровне информацию дала в Королевском дворце. Это был запоминающийся день, спасибо

М Мария В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи Прекрасная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора - замечательный рассказчик, слушать было интересно. Тайский гид Мэй немного помогла в Королевском дворце, хотя русским языком владеет слабо. День запомнился надолго, спасибо.

Программа понравилась, гид Лора невероятно интересно рассказывала о Таиланде по дороге к Бангкоку. Транспорт новый, комфортный, забрали вовремя. Из минусов, уровень русского языка у тайцев в дворце, о чем организатор предупреждает в описании и толпы китайцев, которые немного мешают нормально осматривать дворец, но этот момент от организатора не зависит. В остальном, все отлично. Спасибо.