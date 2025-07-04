Водная прогулка
Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
Дворец, прогулка по каналам и обед на вершине небоскрёба - за 1 день
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда с 18 века»
Расписание: ежедневно в 06:30
3 ноя в 06:30
4 ноя в 06:30
$62 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
В Королевский дворец Бангкока - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда с XVIII века»
Расписание: Ежедневно в 07:30.
3 ноя в 06:30
4 ноя в 06:30
2000 ฿ за человека
Групповая
до 20 чел.
Путешествие из Паттайи в Бангкок: Ват По, Ват Пра Кео и Большой дворец
Начало: Ваш отель
«Жемчужиной маршрута является Большой королевский дворец, представляющий собой ансамбль сооружений и резиденций в Бангкоке»
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
2 ноя в 07:00
3700 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Илья, 4 июля 2025: Королевский дворец в Бангкоке никого не оставит равнодушным. Гид Сергей — интересно, информативно, без воды. По организации все вовремя и без задержек, группа была небольшая — 7 человек, транспорт новый. Все было отлично, спасибо
- ИИлья1 июля 2025Королевский дворец в Бангкоке производит сильное впечатление. Гид Сергей рассказывал интересно и по делу. Всё организовано вовремя и без задержек, группа небольшая, транспорт новый. Отличная экскурсия, спасибо.
Петр, 28 июня 2025: Гид много и интересно рассказывал, программа понравилось. Из минусов толпы китайцев в дворце.
- ППавел24 июня 2025Гид рассказывал много и увлекательно, программа понравилась. Единственный минус - в Королевском дворце было слишком много туристов.
Рустам, 22 мая 2025: Хотя в Бангкоке был уже не раз, в Королевском дворце оказался впервые. Гид Дмитрий рассказывал увлекательно, отвечал на вопросы. Организация
Анна, 20 мая 2025: Все было отлично. Оба гида большие молодцы. Бангкок прекрасен. Дождь был недолгий, не помешал никак (в лодке были, ждали отправления). Спасибо.
Борис, 17 мая 2025: В Бангкоке был уже несколько раз, но в Королевском дворце так и не побывал, поэтому целью было посетить именно его.
Sergey, 17 апреля 2025: Очень понравилось, всё было чётко, быстро и организованно, очень понравилась смотровая площадка😁 Сергей тоже понравился, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы, всё супер!
Марина, 27 марта 2025: Ездили всей семьёй. Всё понравилось: в храмах показали основные места, дали время для фото. Обед был отличный. Спасибо за экскурсию.
- ММарина24 марта 2025Ездили семьёй.
Все понравилось.
В храмах все рассказали, показали основные места, дали время на фото.
Обед был отличный.
Спасибо за экскурсию
Мария, 18 февраля 2025: Отличная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора отличный знающий рассказчик, было интересно слушать. Тайский гид Мэй, очень веселая,
- ММария14 февраля 2025Прекрасная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора - замечательный рассказчик, слушать было интересно. Тайский гид Мэй немного помогла в Королевском дворце, хотя русским языком владеет слабо. День запомнился надолго, спасибо.
Иван, 3 февраля 2025: Программа понравилась, гид Лора невероятно интересно рассказывала о Таиланде по дороге к Бангкоку. Транспорт новый, комфортный, забрали вовремя. Из минусов,
- ИИван31 января 2025Программа понравилась. Лора по дороге к Бангкоку рассказывала о Таиланде очень увлекательно. Транспорт был новым и удобным, забрали вовремя. Минусы:
