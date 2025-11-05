А Андрей Все понравилось, спасибо

И Илья Королевский дворец в Бангкоке никого не оставит равнодушным. Гид Сергей — интересно, информативно, без воды. По организации все вовремя и без задержек, группа была небольшая — 7 человек, транспорт новый. Все было отлично, спасибо

П Петр Гид много и интересно рассказывал, программа понравилось. Из минусов толпы китайцев в дворце.

Б Борис В Бангкоке был уже несколько раз, но в Королевском дворце так и не побывал, поэтому целью было посетить именно его. Гид Дмитрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы. По организации, все отлично, без задержек. Дворец понравился, прогулка по каналам и небоскреб гармонично его дополнили. Так что если целью стоит увидеть именно Королевский дворец, то рекомендую.

М Марина Ездили семьёй.

Все понравилось.

В храмах все рассказали, показали основные места, дали время на фото.

Обед был отличный.

Спасибо за экскурсию

М Мария Отличная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора отличный знающий рассказчик, было интересно слушать. Тайский гид Мэй, очень веселая, глубокими познаниями русского языка, ожидаемо, не отличалась, но на минимальном уровне информацию дала в Королевском дворце. Это был запоминающийся день, спасибо