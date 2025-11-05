Королевский дворец — главная достопримечательность не только города, но и всего Таиланда.
Королевская семья проживала здесь более 200 лет вплоть до середины прошлого века, а теперь увидеть его сможете и вы.
Также мы посетим личный храм короля, покатимся на лодке по каналам и пообедаем на вершине одного из самых высоких небоскрёбов столицы.
Описание водной прогулки
- Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда с 18 века. Мы посетим Королевский Пантеон, увидим Золотую ступу, а также понаблюдаем за традиционной церемонией смены караула Королевской гвардии
- Храм Изумрудного Будды (Ват Пра Кео). Место, где хранится священная для тайцев статуя-оберег, от которой зависит безопасность столицы и нации в целом
- Храм Лежащего Будды (Ват По) 12 века — старейший в Бангкоке. Здесь родоначальник ныне правящей династии Чакри был провозглашён королем и зародилось искусство тайского массажа
- Путешествие по каналам Бангкока на традиционной длиннохвостой лодке. Во время прогулки проплывём рядом с самой высокой статуей Будды в Бангкоке — Пак Нам Паси Чароен. Оценим контрасты города, где соседствуют роскошь и нищета, покормим гигантских сомов, а также увидим варанов, греющихся на солнце по берегам каналов
- Одна из самых высоких смотровых площадок Бангкока на вершине небоскрёба Байок Скай. Здесь, на высоте почти 300 метров, вас ждёт обед (шведский стол)
- Короткая пешеходная прогулка по Бангкоку с остановками для фотографирования в местах с красивыми видами и посещением алтаря Шивы Девалайя, дающего силу и уверенность в себе
- ТРЦ «Сиам Парагон». У вас будет около часа свободного времени на самостоятельное исследование центра
Во время экскурсии поговорим об истории Таиланда, королевской династии и Бангкока. Если останется время, также кратко затронем темы местных обычаев, традиций, суеверий и тайского языка.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, сопровождение русскоговорящего гида, услуги тайского русскоговорящего гида во дворце и храмах, обед
- Отдельно оплачиваются входные билеты — 1250 батов с чел.
- Доплата за экскурсию осуществляется на месте в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности программы
- В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид
- Тайские гиды могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством сотрудников и не зависит от нас
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
- Тайские русскоговорящие гиды, работающие при дворце, владеют русским языком на базовом/среднем уровне
ежедневно в 06:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый, рост выше 120 см.
|$62
|Детский, рост до 120 см.
|$43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
А
Андрей
5 ноя 2025
Все понравилось, спасибо
И
Илья
4 июл 2025
Королевский дворец в Бангкоке никого не оставит равнодушным. Гид Сергей — интересно, информативно, без воды. По организации все вовремя и без задержек, группа была небольшая — 7 человек, транспорт новый. Все было отлично, спасибо
П
Петр
28 июн 2025
Гид много и интересно рассказывал, программа понравилось. Из минусов толпы китайцев в дворце.
Б
Борис
17 мая 2025
В Бангкоке был уже несколько раз, но в Королевском дворце так и не побывал, поэтому целью было посетить именно его. Гид Дмитрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы. По организации, все отлично, без задержек. Дворец понравился, прогулка по каналам и небоскреб гармонично его дополнили. Так что если целью стоит увидеть именно Королевский дворец, то рекомендую.
М
Марина
24 мар 2025
Ездили семьёй.
Все понравилось.
В храмах все рассказали, показали основные места, дали время на фото.
Обед был отличный.
Спасибо за экскурсию
М
Мария
18 фев 2025
Отличная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора отличный знающий рассказчик, было интересно слушать. Тайский гид Мэй, очень веселая, глубокими познаниями русского языка, ожидаемо, не отличалась, но на минимальном уровне информацию дала в Королевском дворце. Это был запоминающийся день, спасибо
И
Иван
3 фев 2025
Программа понравилась, гид Лора невероятно интересно рассказывала о Таиланде по дороге к Бангкоку. Транспорт новый, комфортный, забрали вовремя. Из минусов, уровень русского языка у тайцев в дворце, о чем организатор предупреждает в описании и толпы китайцев, которые немного мешают нормально осматривать дворец, но этот момент от организатора не зависит. В остальном, все отлично. Спасибо.
