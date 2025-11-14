Путешествие в сердце Таиланда В этой эксклюзивной программе вы посетите только самые необычные и топовые места Бангкока — Большого Будду, парк Люмпини, небоскрёб Маханакхон, Азиатскую деревню, Шоу «Сиам Фэнтези» и многое другое. Мы расскажем вам интересные факты о столице и традициях страны, вы увидите множество живописных мест, где сделаете потрясающие фотографии на память. Тайская кухня Также мы продегустируем с вами традиционные тайские блюда в макашнице со звездой гид Мишлен, и вы по-настоящему прочувствуете тот самый Таиланд. А к завершению программы на закате мы поужинаем на новейшем лайнере Royal Galaxy Cruise, проплывая по реке Чао Прая, после чего вы окончательно влюбитесь в эту страну с её традициями и культурой. Важная информация:

Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.