Приглашаем вас на яркую и запоминающуюся на всю жизнь экскурсию по самым знаковым местам Бангкока.
Передвигаясь на традиционных тук-туках, воздушном метро и на круизном лайнере, мы увидим столицу как на ладони, окунёмся в историю и культуру Таиланда и, конечно же, попробуем местную кухню.
Описание водной прогулки
Путешествие в сердце Таиланда В этой эксклюзивной программе вы посетите только самые необычные и топовые места Бангкока — Большого Будду, парк Люмпини, небоскрёб Маханакхон, Азиатскую деревню, Шоу «Сиам Фэнтези» и многое другое. Мы расскажем вам интересные факты о столице и традициях страны, вы увидите множество живописных мест, где сделаете потрясающие фотографии на память. Тайская кухня Также мы продегустируем с вами традиционные тайские блюда в макашнице со звездой гид Мишлен, и вы по-настоящему прочувствуете тот самый Таиланд. А к завершению программы на закате мы поужинаем на новейшем лайнере Royal Galaxy Cruise, проплывая по реке Чао Прая, после чего вы окончательно влюбитесь в эту страну с её традициями и культурой. Важная информация:
Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
Понедельник и четверг в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Будда
- Каналы и плавучий рынок
- Воздушное метро
- Парк Люмпини с варанами
- Небоскрёб Маханакхон
- Макашница с Мишленовской звездой
- Фестивальная Азиатская деревня
- Река Чао Прайя
- Шоу «Сиам Фэнтези»
Что включено
- Услуги русского гида
- Трансфер
- Входные билеты по маршрутам
- Дегустация двух блюд в тайской макашнице
Что не входит в цену
- Прогулка на колесе обозрения
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг в 07:00.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
