VIP-экскурсии в Паттайе с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Паттайе, цены от $750. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
6 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Бангкок VIP
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок VIP
Начало: Ваш отель в Паттайе
«В рамках данного VIP-тура Вас ждет Королевский Дворец — одна из самых почитаемых святынь в Таиланде»
Расписание: по договоренности
25 сен в 11:00
26 сен в 09:00
21 800 ฿ за человека
Бангкок «Премиум» из Паттайи
15 часов
Водная прогулка
Бангкок «Премиум» из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: Понедельник и четверг в 07:00.
29 сен в 07:00
2 окт в 07:00
4750 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
    читать дальше

    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
  • А
    Альбина
    16 февраля 2023
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Посетили эту экскурсию 15 февраля 2023 года, на день рождения мужа, нас было 5 человек, двое взрослых и дети 18,
    читать дальше

    13 и 8 лет. Нам очень понравилось, особенно рыбалка, детей было от неё не оторвать) гид Юра, был на высоте, дети говорят, что поедут на следующую экскурсию только с ним))))

    Посетили эту экскурсию 15 февраля 2023 года, на день рождения мужа, нас было 5 человек, двое взрослых и дети 18, 13 и 8 лет. Нам очень понравилось, особенно рыбалка, детей было от неё не оторвать) гид Юра, был на высоте, дети говорят, что поедут на следующую экскурсию только с ним))))
  • О
    Олег
    16 февраля 2023
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Отлично провели целый день на катамаране. Нам всёпонравилось. Из отеля довезли до причала. Морская прогулка, обед, рыбалка, море - все отлично.

Предлагаем Вам абсолютно новый вид туристического опыта - ВИП-туры в Паттайе. Предоставляем профессиональные гиды, которые познакомят Вас с достопримечательностями Паттайи. Закажите и купите туры по лучшей цене сейчас!