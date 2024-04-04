читать дальше

плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.