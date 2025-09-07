Программа, с которой рекомендуется начать знакомство со столицей Королевства Таиланд.
Всего за 1 день вы увидите самые важные и известные места Бангкока, исследуете город путешествуя на воздушном метро и тук-туках, полюбуетесь видами на город с небоскреба и реки, а также встретите закат в одном из знаковых мест города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает?
- Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда начиная с XVIII века.
- Храм Изумрудного Будды — место, где хранится Изумрудный Будда, являющийся для тайцев священной статуей-оберегом, от которой зависит безопасность столицы и нации в целом.
- Храм Утренней зари — переправа через реку Чао Прая к Малому Королевскому дворцу и осмотр храма, имеющего уникальную для Таиланда архитектуру и являющимся один из самых красивых храмов Бангкока.
- Обед — шведский стол, тайские не острые блюда.
- Панорамная площадка небоскреба Маханакхон — открытая площадка со стеклянным полом на высоте 314 метров, с которой открываются великолепные виды на весь Бангкок и реку Чао Прая.
- «Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк из 9-ти залов, наполненных дикой природой и разнообразными обитателями морей и суши. С ними можно взаимодействовать в специальных интерактивных зонах.
- Переезд к пирсу на воздушном метро (BTS) — по пути вы насладитесь видами на настоящий Бангкок — такой, как он есть, увидите храм Ват Ян Нава и, проходя через футуристический мост, полюбуетесь знаковыми высотками столицы.
- Путешествие по реке Чао Прая — прогулка на пассажирском корабле с панорамной верхней палубой через историческую часть города.
Остановка для фотосессии — 30-тиминутная остановка для фотографирования у храма Железного дворца, с видом на Храм золотой горы. Примечание: данная экскурсия имеет продолжение — Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части.
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Данная экскурсия имеет продолжение — Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части.
- Гости, находящиеся в Бангкоке, могут присоединиться к группе перед Королевским дворцом.
- В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид.
- Тайские гиды могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством сотрудников и не зависит от нас.
- Тайские русскоговорящие гиды, работающие при дворце, владеют русским языком на базовом/среднем уровне.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
По вторникам, четвергам и воскресеньям в 06:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм Утренней зари
- Панорамная площадка небоскреба Маханакхон
- Виртуальный зоопарк «Маханакхон Оазис»
- Воздушное метро (BTS)
- Железный дворец (внешний осмотр, внутрь не заходим)
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги тайского русскоговорящего сопровождающего во дворце и храмах
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются входные и проездные билеты по программе - 1900 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и воскресеньям в 06:30.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
- Данная экскурсия имеет продолжение - Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части
- Гости, находящиеся в Бангкоке, могут присоединиться к группе перед Королевским дворцом
- В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид
- Тайские гиды могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством сотрудников и не зависит от нас
- Тайские русскоговорящие гиды, работающие при дворце, владеют русским языком на базовом/среднем уровне
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
А
Андрей
7 сен 2025
Шикарная экскурсия. Транспорт новый, забрали вовремя. Наталья много рассказывала. Места интересные. Тайский гид, имя забыл, очень веселый и, на удивление, вполне сносно разговаривал на русском языке. Спасибо за отличную организацию.
А
Анна
2 сен 2025
Замечательная поездка! Очень хороший гид. И организовано всё хорошо, без накладок.
С
Сергей
2 сен 2025
Благодарю! Чудесная экскурсия. Гиду отдельная благодарность
А
Алена
2 сен 2025
Все прошло отлично! Все очень понравилось!
И
Игорь
10 авг 2025
Все прошло отлично, очень довольны)
А
Александра
17 июл 2025
Гид Огонь 🔥. Экскурсия очень хорошо и грамотно спланирована, спасибо большое!!!.
А
Андрей
13 июл 2025
Все прошло замечательно, нам все понравилось 😊. Спасибо большое
Р
Руслан
13 июл 2025
Одна из лучших экскурсий, на которых я был в Таиланде. Королевский комплекс впечатляет красотой зданий, особенно ступа Утренней зари. Хоть это и не очень древние постройки, удовольствие от посещения огромное. В завершение - небоскрёб с потрясающей смотровой площадкой.
И
Инга
6 июл 2025
Все прошло отлично, нам понравилось. С погодой как обычно повезло, было солнце, от дождика не отказались бы конечно))
М
Марина
6 июл 2025
Всё прошло отлично! нам очень понравилось! гиды и русский и тайские отработали очень хорошо! погода чуть-чуть попыталась нам помешать, но мы очень удачно с первыми каплями дождя сели на паром, а когда нужно было выходить, дождь как раз закончился! идеальный тайминг!
И
Иван
4 июл 2025
Все прошло отлично, спасибо! Рассказ гида Сергея очень понравился, все интересно, на все вопросы ответил, рассказал подробно
Ю
Юлия
1 июл 2025
Всё прошло замечательно! 👍🏼 гид молодец, очень много нового и интересного рассказала нам и посоветовала!
Д
Денис
29 июн 2025
Хорошая экскурсия и интересный гид. Понравилось, что всегда были на связи и можно было задать любые вопросы.
С
Светлана
24 июн 2025
Всё было отлично, гид всю историю Таиланда замахнулся рассказать и у него это получилось) Полностью довольны, жару бы убавить на улице и количество китайцев в храмах и было бы вообще шикарно)) Большое спасибо!
Д
Дмитрий
31 мая 2025
Всё хорошо, красиво, познавательно. Выше всяких похвал!
