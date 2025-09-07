Что вас ожидает?

Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда начиная с XVIII века.

Храм Изумрудного Будды — место, где хранится Изумрудный Будда, являющийся для тайцев священной статуей-оберегом, от которой зависит безопасность столицы и нации в целом.

Храм Утренней зари — переправа через реку Чао Прая к Малому Королевскому дворцу и осмотр храма, имеющего уникальную для Таиланда архитектуру и являющимся один из самых красивых храмов Бангкока.

Обед — шведский стол, тайские не острые блюда.

Панорамная площадка небоскреба Маханакхон — открытая площадка со стеклянным полом на высоте 314 метров, с которой открываются великолепные виды на весь Бангкок и реку Чао Прая.

«Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк из 9-ти залов, наполненных дикой природой и разнообразными обитателями морей и суши. С ними можно взаимодействовать в специальных интерактивных зонах.

Переезд к пирсу на воздушном метро (BTS) — по пути вы насладитесь видами на настоящий Бангкок — такой, как он есть, увидите храм Ват Ян Нава и, проходя через футуристический мост, полюбуетесь знаковыми высотками столицы.

Путешествие по реке Чао Прая — прогулка на пассажирском корабле с панорамной верхней палубой через историческую часть города.

Остановка для фотосессии — 30-тиминутная остановка для фотографирования у храма Железного дворца, с видом на Храм золотой горы. Примечание: данная экскурсия имеет продолжение — Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части. Важная информация:.

Остановка для фотосессии — 30-тиминутная остановка для фотографирования у храма Железного дворца, с видом на Храм золотой горы. Примечание: данная экскурсия имеет продолжение — Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части. Важная информация:.

• Остановка для фотосессии — 30-тиминутная остановка для фотографирования у храма Железного дворца, с видом на Храм золотой горы. Примечание: данная экскурсия имеет продолжение — Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части. Важная информация: