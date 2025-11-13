Мои заказы

Обзорная по Бангкоку 2: продолжение - из Паттайи

Обзорная по Бангкоку 2
Эта программа — продолжение одной из лучших программ для знакомства со столицей Таиланда! Мы продолжим наше путешествие с того места, где завершается первая часть программы, и познакомимся с местами, которые
читать дальше

не успели осмотреть в первый день.

В этой части вас ожидают величественные виды с Золотой горы и Железного дворца, путешествие по историческому каналу СэнСэп, шведский стол в небоскребе Байок Cкай с потрясающими панорамными видами, прогулка по загадочному Китайскому кварталу и, конечно, самая известная улица развлечений Бангкока — Каосан-роуд!

1 отзыв
Обзорная по Бангкоку 2: продолжение - из Паттайи
Обзорная по Бангкоку 2: продолжение - из Паттайи
Обзорная по Бангкоку 2: продолжение - из Паттайи

Описание экскурсии

Что вас ожидает?
  • Ват Сакет — одна из главных достопримечательностей Бангкока. Он расположен на искусственном холме высотой около 80 метров и олицетворяет один из символов буддизма — гору Меру.
  • Железный дворец — храмовый комплекс, считающийся одним из самых необычных архитектурных памятников Бангкока.
  • Канал Сэнсэп — путешествие по историческому каналу Сэнсэп на корабле от Золотой горы до башни Байок Скай.
  • Небоскреб Байок Скай — обед в ресторане небоскреба Байок Скай. Вас ждут потрясающие виды на Бангкок и шведский стол.
  • Китайский квартал — прогулка по Китайскому кварталу. «Почта на тот свет» и другие необычности этого района.
Каосан-роуд — прогулка по улице развлечений Каосан-роуд. Примечание: несмотря на то, что эта экскурсия — продолжение программы Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда, она — самостоятельная, полноценная программа, которую можно посещать, даже если вы не были на первой части. Важная информация:.
Каосан-роуд — прогулка по улице развлечений Каосан-роуд. Примечание: несмотря на то, что эта экскурсия — продолжение программы Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда, она — самостоятельная, полноценная программа, которую можно посещать, даже если вы не были на первой части. Важная информация:.
• Каосан-роуд — прогулка по улице развлечений Каосан-роуд. Примечание: несмотря на то, что эта экскурсия — продолжение программы Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда, она — самостоятельная, полноценная программа, которую можно посещать, даже если вы не были на первой части. Важная информация:
  • Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
  • Гости, находящиеся в Бангкоке, могут присоединиться к группе перед храмом Ват Сакет.
  • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.

Понедельник, среда, суббота в 07:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ват Сакет
  • Железный дворец
  • Канал Сэнсэп
  • Небоскреб Байок Скай
  • Китайский квартал
  • Каосан-роуд
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Трансферное обслуживание по программе
  • Обед
Что не входит в цену
  • Входные и проездные билеты по программе - 590 бат
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
  • Гости, находящиеся в Бангкоке, могут присоединиться к группе перед храмом Ват Сакет
  • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нинэль
13 ноя 2025
Поскольку это продолжение - увидели ещё много новых храмов, прокатились на моторной лодке, посмотрели, как живут тайцы реально, побывали на шведском столе в самом высоком небоскрёб с крутящейся смотровой площадкой. Побродили по Чайна таун и местному Арбату. Очень интересно, когда хороший гид.

Входит в следующие категории Паттайи

