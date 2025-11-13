Эта программа — продолжение одной из лучших программ для знакомства со столицей Таиланда! Мы продолжим наше путешествие с того места, где завершается первая часть программы, и познакомимся с местами, которые
Описание экскурсии
Что вас ожидает?
- Ват Сакет — одна из главных достопримечательностей Бангкока. Он расположен на искусственном холме высотой около 80 метров и олицетворяет один из символов буддизма — гору Меру.
- Железный дворец — храмовый комплекс, считающийся одним из самых необычных архитектурных памятников Бангкока.
- Канал Сэнсэп — путешествие по историческому каналу Сэнсэп на корабле от Золотой горы до башни Байок Скай.
- Небоскреб Байок Скай — обед в ресторане небоскреба Байок Скай. Вас ждут потрясающие виды на Бангкок и шведский стол.
- Китайский квартал — прогулка по Китайскому кварталу. «Почта на тот свет» и другие необычности этого района.
Каосан-роуд — прогулка по улице развлечений Каосан-роуд. Примечание: несмотря на то, что эта экскурсия — продолжение программы Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда, она — самостоятельная, полноценная программа, которую можно посещать, даже если вы не были на первой части. Важная информация:.
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Гости, находящиеся в Бангкоке, могут присоединиться к группе перед храмом Ват Сакет.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Понедельник, среда, суббота в 07:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ват Сакет
- Железный дворец
- Канал Сэнсэп
- Небоскреб Байок Скай
- Китайский квартал
- Каосан-роуд
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Входные и проездные билеты по программе - 590 бат
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нинэль
13 ноя 2025
Поскольку это продолжение - увидели ещё много новых храмов, прокатились на моторной лодке, посмотрели, как живут тайцы реально, побывали на шведском столе в самом высоком небоскрёб с крутящейся смотровой площадкой. Побродили по Чайна таун и местному Арбату. Очень интересно, когда хороший гид.
