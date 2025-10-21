Приглашаем вас посетить Королевский дворец, являющимся главной достопримечательностью не только Бангкока, но и всего Таиланда.
Королевский дворец состоит из многочисленных зданий, залов и павильонов, расположенных вокруг открытых лужаек, садов и дворов.
Описание экскурсииЧто вас ожидает?
- Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда с XVIII века. Мы посетим *Королевский Пантеон*, увидим *Золотую ступу*, а также понаблюдаем за традиционной церемонией смены караула Королевской гвардии • Храм Изумрудного Будды (Ват Пра Кео). Место, где хранится священная для тайцев статуя-оберег, от которой зависит безопасность столицы и нации в целом.
- Храм Лежащего Будды (Ват По) XII века — старейший в Бангкоке. Здесь родоначальник ныне правящей династии Чакри был провозглашён королём и зародилось искусство тайского массажа.
- Путешествие по каналам Бангкока на традиционной длиннохвостой лодке. Во время прогулки проплывем рядом м самой высокой статуей Будды в Бангкоке — *Пак Нам Паси Чароен*, оценим контрасты Бангкока, где соседствуют роскошь и нищета, покормим гигантских сомов, а также увидим огромных варанов, греющихся на солнце по берегам каналов.
- Одна из самых высоких смотровых площадок Бангкока на вершине небоскрёба Байок Скай. Здесь, на высоте почти 300 метров, вас ждёт обед (шведский стол).
- Короткая пешеходная прогулка по Бангкоку с остановками для фотографирования, в местах с красивыми видами, и посещением алтаря Шивы Девалайя, дающего силу и уверенность в себе.
• ТРЦ «Сиам Парагон». У вас будет около часа свободного времени на самостоятельное исследование центра. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид.
- Тайские гиды могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством сотрудников и не зависит от нас.
- Тайские русскоговорящие гиды, работающие при дворце, владеют русским языком на базовом/среднем уровне.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Ежедневно в 07:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды (храм Ват Пра Кео)
- Храм Лежачего Будды (Ват По)
- Традиционные каналы Бангкока
- Небоскрёб Байок Скай
- Алтарь Шивы Девалайя
- ТРЦ «Сиам Парагон»
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги тайского русскоговорящего сопровождающего во дворце и храмах
Что не входит в цену
- Все входные и проездные билеты по программе - 1250 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Ludmila
21 окт 2025
Доброе утро. Спасибо, все было великолепно.
И
Илья
1 июл 2025
Королевский дворец в Бангкоке производит сильное впечатление. Гид Сергей рассказывал интересно и по делу. Всё организовано вовремя и без задержек, группа небольшая, транспорт новый. Отличная экскурсия, спасибо.
П
Павел
24 июн 2025
Гид рассказывал много и увлекательно, программа понравилась. Единственный минус - в Королевском дворце было слишком много туристов.
Р
Рустам
22 мая 2025
Хотя в Бангкоке был уже не раз, в Королевском дворце оказался впервые. Гид Дмитрий рассказывал увлекательно, отвечал на вопросы. Организация безупречная, без задержек. Дворец впечатлил, а прогулка по каналам и небоскрёб отлично дополнили программу. Для тех, кто хочет увидеть именно Королевский дворец - рекомендую.
А
Анна
20 мая 2025
Все было отлично. Оба гида большие молодцы. Бангкок прекрасен. Дождь был недолгий, не помешал никак (в лодке были, ждали отправления). Спасибо.
S
Sergey
17 апр 2025
Очень понравилось, всё было чётко, быстро и организованно, очень понравилась смотровая площадка😁 Сергей тоже понравился, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы, всё супер!
М
Марина
27 мар 2025
Ездили всей семьёй. Всё понравилось: в храмах показали основные места, дали время для фото. Обед был отличный. Спасибо за экскурсию.
М
Мария
14 фев 2025
Прекрасная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора - замечательный рассказчик, слушать было интересно. Тайский гид Мэй немного помогла в Королевском дворце, хотя русским языком владеет слабо. День запомнился надолго, спасибо.
И
Иван
31 янв 2025
Программа понравилась. Лора по дороге к Бангкоку рассказывала о Таиланде очень увлекательно. Транспорт был новым и удобным, забрали вовремя. Минусы: в Королевском дворце местные гиды слабо владеют русским языком, и много туристов, что мешает осмотру. Но это мелочи, в остальном всё отлично. Спасибо.
