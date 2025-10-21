L Ludmila Доброе утро. Спасибо, все было великолепно.

И Илья Королевский дворец в Бангкоке производит сильное впечатление. Гид Сергей рассказывал интересно и по делу. Всё организовано вовремя и без задержек, группа небольшая, транспорт новый. Отличная экскурсия, спасибо.

П Павел Гид рассказывал много и увлекательно, программа понравилась. Единственный минус - в Королевском дворце было слишком много туристов.

Р Рустам Хотя в Бангкоке был уже не раз, в Королевском дворце оказался впервые. Гид Дмитрий рассказывал увлекательно, отвечал на вопросы. Организация безупречная, без задержек. Дворец впечатлил, а прогулка по каналам и небоскрёб отлично дополнили программу. Для тех, кто хочет увидеть именно Королевский дворец - рекомендую.

А Анна Все было отлично. Оба гида большие молодцы. Бангкок прекрасен. Дождь был недолгий, не помешал никак (в лодке были, ждали отправления). Спасибо.

S Sergey Очень понравилось, всё было чётко, быстро и организованно, очень понравилась смотровая площадка😁 Сергей тоже понравился, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы, всё супер!

М Марина Ездили всей семьёй. Всё понравилось: в храмах показали основные места, дали время для фото. Обед был отличный. Спасибо за экскурсию.

М Мария Прекрасная программа для первого знакомства с Бангкоком. Гид Лора - замечательный рассказчик, слушать было интересно. Тайский гид Мэй немного помогла в Королевском дворце, хотя русским языком владеет слабо. День запомнился надолго, спасибо.